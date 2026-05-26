الجدل يشتعل من جديد... ما حقيقة "القواعد الخفية" في صحراء العراق؟
في ظل تصاعد الجدل والأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول وجود قواعد أجنبية في عمق الصحراء الغربية العراقية، تتداخل التصريحات بين التحذير السياسي والنفي الأمني، وسط حالة ترقب رسمي لما ستكشفه الجهات المختصة.
وبينما يحذر خبراء من تداعيات أي وجود عسكري غير معلن يمس السيادة الوطنية، تؤكد جهات أمنية أن عملياتها الميدانية لا تشير إلى أي نشاط من هذا النوع، ما يضع الملف في دائرة الغموض والتساؤلات.
وفي السياق، أكد الخبير السياسي صلاح بوشي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "الأنباء المتداولة بشأن وجود قواعد أجنبية في الصحراء الغربية العراقية، رغم عدم تأكيدها رسميا حتى الآن، تثير مخاوف تتعلق بالسيادة والأمن الوطني".
وأضاف: "العراق حريص على الحفاظ على استقراره الأمني والعسكري والسياسي"، مشددا على أن "أي نشاط أو وجود أجنبي غير مبرر داخل الأراضي العراقية يُعد أمرا مرفوضا".
وأشار بوشي إلى أن "المرحلة الحالية تتطلب انتظار الموقف الرسمي من الجهات الحكومية المختصة"، مبينا أنه "في حال ثبوت وجود قواعد أجنبية، فإن السلطات التنفيذية والسياسية مطالبة باتخاذ موقف سيادي واضح يحفظ هيبة الدولة ويمنع أي انتهاك للأراضي العراقية".
وقبل أيام قليلة، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن وجود قاعدتين إسرائيليتين في صحراء العراق الغربية، وسط التأكيد على الاستعداد لإنشاء هذه القواعد بدأ منذ عام 2024، مشيرة إلى أن واشنطن أجبرت العراق على إغلاق راداراته لحماية الطائرات الأمريكية خلال الحرب على إيران.
نفي عراقي لوجود قواعد إسرائيلية
في المقابل، أكد المحلل السياسي علي عبد الرزاق، أن "التقارير والبيانات الصادرة عن قيادة العمليات المشتركة وعمليات بغداد تنفي صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود قواعد إسرائيلية في صحراء النجف أو المناطق الصحراوية الغربية في العراق".
وأضاف في حديث لـ "سبوتينك": "القوات الأمنية أجرت زيارات ميدانية إلى المواقع المنتشرة في الصحراء الغربية"، معتبرا أن "هذه التحركات تمثل دليلا واضحا على عدم وجود أي قواعد أجنبية أو إسرائيلية داخل تلك المناطق".
وأشار عبد الرزاق إلى أن "تداول مثل هذه المعلومات يتطلب الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية"، داعيا إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تؤثر على المشهد الأمني والاستقرار الداخلي في البلاد".
وتصاعدت حدة الجدل، بعدما أشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إلى وجود منشأة عسكرية سرية داخل الأراضي العراقية، حيث قالت: "يعتقد أنها تستخدم في عمليات مرتبطة بإيران"، مع الإشارة إلى ما وصفته "بتدخلات خارجية يزعم أنها عرقلت مسار التحقيقات حول الموقع وظروف إنشائه".
وفي تصريح سابق لـ "سبوتنيك"، كشف رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، سعد معن، أن القوات الأمنية أحبطت محاولة تمركز لقوة غير نظامية في منطقة صحراء النخيب جنوبي العراق، مشيرا إلى "عدم وجود أي عناصر مسلحة خارجة عن إطار الدولة في المنطقة حاليا".