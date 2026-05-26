الجدل يشتعل من جديد... ما حقيقة "القواعد الخفية" في صحراء العراق؟

سبوتنيك عربي

في ظل تصاعد الجدل والأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول وجود قواعد أجنبية في عمق الصحراء الغربية العراقية، تتداخل التصريحات بين... 26.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-26T18:28+0000

وبينما يحذر خبراء من تداعيات أي وجود عسكري غير معلن يمس السيادة الوطنية، تؤكد جهات أمنية أن عملياتها الميدانية لا تشير إلى أي نشاط من هذا النوع، ما يضع الملف في دائرة الغموض والتساؤلات.وأضاف: "العراق حريص على الحفاظ على استقراره الأمني والعسكري والسياسي"، مشددا على أن "أي نشاط أو وجود أجنبي غير مبرر داخل الأراضي العراقية يُعد أمرا مرفوضا".وقبل أيام قليلة، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن وجود قاعدتين إسرائيليتين في صحراء العراق الغربية، وسط التأكيد على الاستعداد لإنشاء هذه القواعد بدأ منذ عام 2024، مشيرة إلى أن واشنطن أجبرت العراق على إغلاق راداراته لحماية الطائرات الأمريكية خلال الحرب على إيران.نفي عراقي لوجود قواعد إسرائيليةفي المقابل، أكد المحلل السياسي علي عبد الرزاق، أن "التقارير والبيانات الصادرة عن قيادة العمليات المشتركة وعمليات بغداد تنفي صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود قواعد إسرائيلية في صحراء النجف أو المناطق الصحراوية الغربية في العراق".وأشار عبد الرزاق إلى أن "تداول مثل هذه المعلومات يتطلب الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية"، داعيا إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تؤثر على المشهد الأمني والاستقرار الداخلي في البلاد".وفي تصريح سابق لـ "سبوتنيك"، كشف رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، سعد معن، أن القوات الأمنية أحبطت محاولة تمركز لقوة غير نظامية في منطقة صحراء النخيب جنوبي العراق، مشيرا إلى "عدم وجود أي عناصر مسلحة خارجة عن إطار الدولة في المنطقة حاليا".

حسن نبيل

