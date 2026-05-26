الجدل يشتعل من جديد... ما حقيقة "القواعد الخفية" في صحراء العراق؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260526/الجدل-يشتعل-من-جديد-ما-حقيقة-القواعد-الخفية-في-صحراء-العراق-1113762037.html
الجدل يشتعل من جديد... ما حقيقة "القواعد الخفية" في صحراء العراق؟
الجدل يشتعل من جديد... ما حقيقة "القواعد الخفية" في صحراء العراق؟
سبوتنيك عربي
في ظل تصاعد الجدل والأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول وجود قواعد أجنبية في عمق الصحراء الغربية العراقية، تتداخل التصريحات بين... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T18:28+0000
2026-05-26T18:28+0000
العراق
الصحراء
قاعدة عسكرية
جدل
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1a/1113761817_0:0:860:484_1920x0_80_0_0_5cd91e91e16c6804583a640004884686.jpg
وبينما يحذر خبراء من تداعيات أي وجود عسكري غير معلن يمس السيادة الوطنية، تؤكد جهات أمنية أن عملياتها الميدانية لا تشير إلى أي نشاط من هذا النوع، ما يضع الملف في دائرة الغموض والتساؤلات.وأضاف: "العراق حريص على الحفاظ على استقراره الأمني والعسكري والسياسي"، مشددا على أن "أي نشاط أو وجود أجنبي غير مبرر داخل الأراضي العراقية يُعد أمرا مرفوضا".وقبل أيام قليلة، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن وجود قاعدتين إسرائيليتين في صحراء العراق الغربية، وسط التأكيد على الاستعداد لإنشاء هذه القواعد بدأ منذ عام 2024، مشيرة إلى أن واشنطن أجبرت العراق على إغلاق راداراته لحماية الطائرات الأمريكية خلال الحرب على إيران.نفي عراقي لوجود قواعد إسرائيليةفي المقابل، أكد المحلل السياسي علي عبد الرزاق، أن "التقارير والبيانات الصادرة عن قيادة العمليات المشتركة وعمليات بغداد تنفي صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود قواعد إسرائيلية في صحراء النجف أو المناطق الصحراوية الغربية في العراق".وأشار عبد الرزاق إلى أن "تداول مثل هذه المعلومات يتطلب الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية"، داعيا إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تؤثر على المشهد الأمني والاستقرار الداخلي في البلاد".وفي تصريح سابق لـ "سبوتنيك"، كشف رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، سعد معن، أن القوات الأمنية أحبطت محاولة تمركز لقوة غير نظامية في منطقة صحراء النخيب جنوبي العراق، مشيرا إلى "عدم وجود أي عناصر مسلحة خارجة عن إطار الدولة في المنطقة حاليا".
https://sarabic.ae/20260521/الأمن-القومي-العراقي-دستورنا-لا-يسمح-باستخدام-أراضينا-للاعتداء-على-دول-أخرى-1113614485.html
https://sarabic.ae/20260519/الحكومة-العراقية-نجدد-رفضنا-القاطع-لاستخدام-أراضينا-وأجوائها-ومياهها-لشن-أي-اعتداء-على-دول-الجوار-1113533609.html
العراق
الصحراء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1a/1113761817_99:0:744:484_1920x0_80_0_0_e566dd9f27e4818db3ff7e70d77b0c79.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, الصحراء, قاعدة عسكرية, جدل, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, الصحراء, قاعدة عسكرية, جدل, تقارير سبوتنيك, حصري

الجدل يشتعل من جديد... ما حقيقة "القواعد الخفية" في صحراء العراق؟

18:28 GMT 26.05.2026
© Sputnikجدل يشتعل من جديد... ما حقيقة "القواعد الخفية" في صحراء العراق؟
جدل يشتعل من جديد... ما حقيقة القواعد الخفية في صحراء العراق؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
كل المواضيع
حصري
في ظل تصاعد الجدل والأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول وجود قواعد أجنبية في عمق الصحراء الغربية العراقية، تتداخل التصريحات بين التحذير السياسي والنفي الأمني، وسط حالة ترقب رسمي لما ستكشفه الجهات المختصة.
وبينما يحذر خبراء من تداعيات أي وجود عسكري غير معلن يمس السيادة الوطنية، تؤكد جهات أمنية أن عملياتها الميدانية لا تشير إلى أي نشاط من هذا النوع، ما يضع الملف في دائرة الغموض والتساؤلات.
وفي السياق، أكد الخبير السياسي صلاح بوشي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "الأنباء المتداولة بشأن وجود قواعد أجنبية في الصحراء الغربية العراقية، رغم عدم تأكيدها رسميا حتى الآن، تثير مخاوف تتعلق بالسيادة والأمن الوطني".
وأضاف: "العراق حريص على الحفاظ على استقراره الأمني والعسكري والسياسي"، مشددا على أن "أي نشاط أو وجود أجنبي غير مبرر داخل الأراضي العراقية يُعد أمرا مرفوضا".
وأشار بوشي إلى أن "المرحلة الحالية تتطلب انتظار الموقف الرسمي من الجهات الحكومية المختصة"، مبينا أنه "في حال ثبوت وجود قواعد أجنبية، فإن السلطات التنفيذية والسياسية مطالبة باتخاذ موقف سيادي واضح يحفظ هيبة الدولة ويمنع أي انتهاك للأراضي العراقية".
وقبل أيام قليلة، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن وجود قاعدتين إسرائيليتين في صحراء العراق الغربية، وسط التأكيد على الاستعداد لإنشاء هذه القواعد بدأ منذ عام 2024، مشيرة إلى أن واشنطن أجبرت العراق على إغلاق راداراته لحماية الطائرات الأمريكية خلال الحرب على إيران.
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
الأمن القومي العراقي: دستورنا لا يسمح باستخدام أراضينا للاعتداء على دول أخرى
21 مايو, 12:27 GMT

نفي عراقي لوجود قواعد إسرائيلية

في المقابل، أكد المحلل السياسي علي عبد الرزاق، أن "التقارير والبيانات الصادرة عن قيادة العمليات المشتركة وعمليات بغداد تنفي صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود قواعد إسرائيلية في صحراء النجف أو المناطق الصحراوية الغربية في العراق".
وأضاف في حديث لـ "سبوتينك": "القوات الأمنية أجرت زيارات ميدانية إلى المواقع المنتشرة في الصحراء الغربية"، معتبرا أن "هذه التحركات تمثل دليلا واضحا على عدم وجود أي قواعد أجنبية أو إسرائيلية داخل تلك المناطق".
وأشار عبد الرزاق إلى أن "تداول مثل هذه المعلومات يتطلب الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية"، داعيا إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تؤثر على المشهد الأمني والاستقرار الداخلي في البلاد".
مجلس الوزراء العراقي يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
الحكومة العراقية: نجدد رفضنا القاطع لاستخدام أراضينا وأجوائها ومياهها لشن أي اعتداء على دول الجوار
19 مايو, 11:34 GMT
وتصاعدت حدة الجدل، بعدما أشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إلى وجود منشأة عسكرية سرية داخل الأراضي العراقية، حيث قالت: "يعتقد أنها تستخدم في عمليات مرتبطة بإيران"، مع الإشارة إلى ما وصفته "بتدخلات خارجية يزعم أنها عرقلت مسار التحقيقات حول الموقع وظروف إنشائه".
وفي تصريح سابق لـ "سبوتنيك"، كشف رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، سعد معن، أن القوات الأمنية أحبطت محاولة تمركز لقوة غير نظامية في منطقة صحراء النخيب جنوبي العراق، مشيرا إلى "عدم وجود أي عناصر مسلحة خارجة عن إطار الدولة في المنطقة حاليا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала