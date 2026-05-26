"حماس": تكريس إسرائيل "الخط البرتقالي" نسف لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك لبنوده

سبوتنيك عربي

أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن إصرار إسرائيل على تكريس ما يُعرف بـ"الخط البرتقالي" داخل قطاع غزة ومواصلة العمل به يمثل خرقًا واضحًا لاتفاق وقف...

2026-05-26T18:08+0000

2026-05-26T18:11+0000

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن هذه الخطوة تعد محاولة لفرض وقائع ميدانية جديدة بالقوة العسكرية، بهدف تكريس السيطرة على القطاع وتقويض فرص التهدئة والاستقرار، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".وأضافت أن ما وصفته بـ"السلوك العدواني" يعكس تعمد الحكومة الإسرائيلية إفشال جهود الوسطاء، إلى جانب مواصلة سياسة المماطلة والتنصل من الالتزامات، بالتزامن مع تصعيد العمليات العسكرية والحصار والإجراءات الميدانية التي تهدف إلى تغيير الواقع القائم، وفق تعبيرها.كما دعت الحركة وسائل الإعلام والكتّاب والنخب السياسية وأحرار العالم إلى تكثيف الجهود الإعلامية والسياسية لكشف ما وصفته بمخططات "الاحتلال" الرامية إلى فرض معادلات جديدة بالقوة العسكرية داخل قطاع غزة، محذرة من تداعيات استمرار الصمت الدولي تجاه هذه السياسات.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

