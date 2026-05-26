https://sarabic.ae/20260526/خلال-اتصال-هاتفي-مع-نظيره-الإيراني-السيسي-يجدد-رفضه-القاطع-لأي-اعتداء-على-سيادة-دول-الخليج-1113760352.html

خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني... السيسي يجدد رفضه القاطع لأي اعتداء على سيادة دول الخليج

خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني... السيسي يجدد رفضه القاطع لأي اعتداء على سيادة دول الخليج

سبوتنيك عربي

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. 26.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-26T14:06+0000

2026-05-26T14:06+0000

2026-05-26T14:06+0000

مصر

العالم

الأخبار

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104755744_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_f330b6825701bd1cad7f93a203acfec9.jpg

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم الثلاثاء، في بيان له على حسابه الرسمي على الرئاسة المصرية، بأن الاتصال تناول الجهود المبذولة للتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني.وأكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل للمسار التفاوضي القائم، مستعرضًا الاتصالات والجهود التي تضطلع بها القاهرة لتيسير المفاوضات وتمهيد الطريق نحو اتفاق نهائي وشامل يضع حدا للتصعيد ويعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة.أشار السيسي إلى مشاركته مؤخرا في الاتصال الهاتفي المشترك الذي ضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعددا من قادة الدول العربية والإقليمية، مجددا موقف مصر الداعي إلى تسوية سلمية لكافة أزمات المنطقة.وجدد الرئيس المصري رفض القاهرة القاطع لأي اعتداء على سيادة دول الخليج أو تهديد سلامة أراضيها، مع التشديد على أهمية التحلي بالمرونة وتفادي الحسابات الخاطئة وإتاحة الفرصة الكافية للمسار الدبلوماسي.ومن جانبه، استعرض الرئيس الإيراني مسار المفاوضات الجارية، معربًا عن تقديره للجهود التي بذلتها مصر والأطراف الإقليمية الأخرى لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الإيراني والأمريكي.وشدد الرئيس بيزشكيان على حرص بلاده على تعزيز العلاقات الأخوية مع كافة الدول العربية، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي.وأعلن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في وقت سابق من اليوم، بأن الجيش الأمريكي نفذ "ضربات دفاعية" جنوبي إيران يوم أمس الاثنين، استهدفت مواقع بينها "منصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام"، على حد قوله.وقال المتحدث في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "قواتنا نفذت ضربات في جنوب إيران دفاعًا عن النفس، حيث استهدفت هجماتنا منصات إطلاق صواريخ، وقوارب إيرانية كانت تسعى إلى زرع ألغام".وأضاف أن الجيش الأمريكي "سيدافع عن قواته مع الالتزام بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري".وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.

https://sarabic.ae/20260526/الحرس-الثوري-يعلن-إسقاطه-لمسيرة-أمريكية-ويحذر-من-انتهاك-وقف-إطلاق-النار-1113758805.html

https://sarabic.ae/20260525/تقارير-الولايات-المتحدة-وإيران-تعملان-على-مذكرة-تفاهم-للتوصل-إلى-اتفاق-نهائي-لإنهاء-الحرب-1113708947.html

مصر

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, العالم, الأخبار, إيران