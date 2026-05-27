الجيش اللبناني يعلن سحب جثمان عسكري قتل بغارة إسرائيلية في البقاع الغربي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
الجيش اللبناني يعلن سحب جثمان عسكري قتل بغارة إسرائيلية في البقاع الغربي
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، سحب جثمان عسكري من قواته، قُتل جراء استهدافه بغارة إسرائيلية في محيط مركزه قرب بحيرة القرعون في البقاع الغربي. 27.05.2026, سبوتنيك عربي
ونشرت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، بيانا لها، أوضحت من خلاله أنه "بتاريخ 27 أيار/مايو 2026، تمكّنت وحدة من الجيش من سحب جثمان أحد العسكريين بعدما استشهد جراء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في محيط مركزه، قرب سد بحيرة القرعون - البقاع الغربي".وأضاف الجيش في بيانه أن "جاء ذلك عقب جهود ميدانية متواصلة، وسط تحليق مكثّف للطائرات المسيّرة المعادية. وقد تعذّر الوصول إليه يوم أمس نتيجة استمرار التهديدات الأمنية والاستهدافات المعادية للمنطقة".وأكد الجيش اللبناني في بيانه أن المنطقة قد تعرضت لعدد من الغارات الإسرائيلية المعادية، أمس الثلاثاء، أدّت إلى مقتل العسكري اللبناني وعدد من المسعفين أثناء محاولتهم تنفيذ مهمة إنسانية لإخلائه.شهدت مناطق واسعة من جنوب لبنان، صباح أول أيام عيد الأضحى، تصعيدا عسكريا إسرائيليا، تخللته غارات جوية مكثفة وعمليات قصف استهدفت عددًا من البلدات، بالتزامن مع حركة نزوح كبيرة بعد أوامر إخلاء شملت عشرات القرى.في المقابل، أعلن "حزب الله" استهدافه قوات إسرائيلية عند مجرى النهر في زوطر الشرقية بصواريخ ثقيلة وقذائف مدفعية منذ ساعات الفجر، مشيرًا إلى وقوع اشتباكات مباشرة من مسافة صفر في محيط المجمع الكشفي في البلدة.وأضاف الحزب أنه تمكن من إجبار القوات الإسرائيلية على التراجع من زوطر الشرقية، قبل أن تعاود القوات تنفيذ ما وصفه بـ"أحزمة نارية" في المنطقة.وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة كبيرة في لبنان ويسيطر على مواقع مشرفة ويقوم بتحصين الحزام الأمني.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، الاثنين الماضي، أن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، حتى 25 مايو/ أيار الجاري، تشمل 3185 قتيلًا و9633 جريحًا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، سحب جثمان عسكري من قواته، قُتل جراء استهدافه بغارة إسرائيلية في محيط مركزه قرب بحيرة القرعون في البقاع الغربي.
ونشرت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، بيانا لها، أوضحت من خلاله أنه "بتاريخ 27 أيار/مايو 2026، تمكّنت وحدة من الجيش من سحب جثمان أحد العسكريين بعدما استشهد جراء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في محيط مركزه، قرب سد بحيرة القرعون - البقاع الغربي".
وأضاف الجيش في بيانه أن "جاء ذلك عقب جهود ميدانية متواصلة، وسط تحليق مكثّف للطائرات المسيّرة المعادية. وقد تعذّر الوصول إليه يوم أمس نتيجة استمرار التهديدات الأمنية والاستهدافات المعادية للمنطقة".
وأكد الجيش اللبناني في بيانه أن المنطقة قد تعرضت لعدد من الغارات الإسرائيلية المعادية، أمس الثلاثاء، أدّت إلى مقتل العسكري اللبناني وعدد من المسعفين أثناء محاولتهم تنفيذ مهمة إنسانية لإخلائه.
شهدت مناطق واسعة من جنوب لبنان، صباح أول أيام عيد الأضحى، تصعيدا عسكريا إسرائيليا، تخللته غارات جوية مكثفة وعمليات قصف استهدفت عددًا من البلدات، بالتزامن مع حركة نزوح كبيرة بعد أوامر إخلاء شملت عشرات القرى.
في المقابل، أعلن "حزب الله" استهدافه قوات إسرائيلية عند مجرى النهر في زوطر الشرقية بصواريخ ثقيلة وقذائف مدفعية منذ ساعات الفجر، مشيرًا إلى وقوع اشتباكات مباشرة من مسافة صفر في محيط المجمع الكشفي في البلدة.
وأضاف الحزب أنه تمكن من إجبار القوات الإسرائيلية على التراجع من زوطر الشرقية، قبل أن تعاود القوات تنفيذ ما وصفه بـ"أحزمة نارية" في المنطقة.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة كبيرة في لبنان ويسيطر على مواقع مشرفة ويقوم بتحصين الحزام الأمني.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، الاثنين الماضي، أن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، حتى 25 مايو/ أيار الجاري، تشمل 3185 قتيلًا و9633 جريحًا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.
