الجيش اللبناني يعلن سحب جثمان عسكري قتل بغارة إسرائيلية في البقاع الغربي

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، سحب جثمان عسكري من قواته، قُتل جراء استهدافه بغارة إسرائيلية في محيط مركزه قرب بحيرة القرعون في البقاع الغربي.

2026-05-27T13:31+0000

ونشرت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، بيانا لها، أوضحت من خلاله أنه "بتاريخ 27 أيار/مايو 2026، تمكّنت وحدة من الجيش من سحب جثمان أحد العسكريين بعدما استشهد جراء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في محيط مركزه، قرب سد بحيرة القرعون - البقاع الغربي".وأضاف الجيش في بيانه أن "جاء ذلك عقب جهود ميدانية متواصلة، وسط تحليق مكثّف للطائرات المسيّرة المعادية. وقد تعذّر الوصول إليه يوم أمس نتيجة استمرار التهديدات الأمنية والاستهدافات المعادية للمنطقة".وأكد الجيش اللبناني في بيانه أن المنطقة قد تعرضت لعدد من الغارات الإسرائيلية المعادية، أمس الثلاثاء، أدّت إلى مقتل العسكري اللبناني وعدد من المسعفين أثناء محاولتهم تنفيذ مهمة إنسانية لإخلائه.شهدت مناطق واسعة من جنوب لبنان، صباح أول أيام عيد الأضحى، تصعيدا عسكريا إسرائيليا، تخللته غارات جوية مكثفة وعمليات قصف استهدفت عددًا من البلدات، بالتزامن مع حركة نزوح كبيرة بعد أوامر إخلاء شملت عشرات القرى.في المقابل، أعلن "حزب الله" استهدافه قوات إسرائيلية عند مجرى النهر في زوطر الشرقية بصواريخ ثقيلة وقذائف مدفعية منذ ساعات الفجر، مشيرًا إلى وقوع اشتباكات مباشرة من مسافة صفر في محيط المجمع الكشفي في البلدة.وأضاف الحزب أنه تمكن من إجبار القوات الإسرائيلية على التراجع من زوطر الشرقية، قبل أن تعاود القوات تنفيذ ما وصفه بـ"أحزمة نارية" في المنطقة.وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة كبيرة في لبنان ويسيطر على مواقع مشرفة ويقوم بتحصين الحزام الأمني.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، الاثنين الماضي، أن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، حتى 25 مايو/ أيار الجاري، تشمل 3185 قتيلًا و9633 جريحًا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.

