الحرس الثوري الإيراني: أي نوع من الإخلال في مضيق هرمز سيواجه بردنا الحاسم

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن 26 سفينة تجارية وناقلة نفط عبرت، خلال الساعات الماضية، من مضيق هرمز عبر ممر آمن بعد الحصول على التصاريح والتنسيق...

2026-05-28T11:48+0000

وأكدت بحرية الحرس الثوري، في بيان لها، أن "المرور في المضيق يخضع لإجراءات تنظيمية تُعد قطعية"، مشيرة إلى أنها رصدت محاولات لسفن عدة لدخول مياه الخليج عبر "التلاعب بأنظمة الملاحة وإغلاقها".وأضافت أن "القوات الأمريكية نفذت إطلاق صواريخ باتجاه مناطق خالية قرب مطار بندر عباس"، معتبرة ذلك اعتداءً استدعى رداً مباشراً باستهداف القاعدة التي انطلق منها الهجوم.وشددت بحرية الحرس الثوري على أن أي تكرار لهذه العمليات سيقابل برد قاسٍ وحاسم، مؤكدة في الوقت نفسه أن إدارة ومراقبة مضيق هرمز تتم حصرياً من قبلها.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، استهداف قاعدة جوية أمريكية قال إنها كانت نقطة انطلاق الهجوم الذي استهدف منطقة قرب مطار بندر عباس جنوبي إيران فجر اليوم.وأوضح الحرس الثوري، في بيان له، أن "الجيش الأمريكي المعتدي شنّ هجومًا باستخدام مقذوفات جوية على نقطة في محيط مطار بندر عباس"، مضيفًا أن القوات الإيرانية ردّت عند الساعة 4:50 باستهداف القاعدة الجوية التي انطلق منها الهجوم.وأكد البيان أن العملية "تمثل تحذيرًا جادًا للعدو بأن أي اعتداء لن يمر دون رد"، مشددًا على أن "تكرار العدوان سيؤدي إلى رد أكثر حسمًا وقوة".وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق، بأن القوات الأمريكية هاجمت، موقعًا في بندر عباس بعد اعتراض الحرس الثوري ناقلة نفط أمريكية حاولت عبور مضيق هرمز.وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلًا عن مصدر عسكري: "قبل ساعات، حاولت ناقلة نفط أمريكية عبور مضيق هرمز بتعطيل نظام الرادار الخاص بها، لكنها اضطرت للتوقف والعودة بعد أن اتخذت البحرية الإيرانية إجراءً سريعًا وحاسمًا وأطلقت النار عليها".وأضافت أن الجيش الأمريكي "قصف أرضًا محروقة في محيط بندر عباس، وكان صوت الانفجارات مرتبطًا بهذا الحادث، ولم يسفر هذا القصف عن أي إصابات أو أضرار مادية".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.

