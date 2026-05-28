قبل لقاء إسرائيل... مدرب أيرلندا يصف المواجهة بـ"الحرب" ويطالب بالفوز

سبوتنيك عربي

أثار هيمير هالجريمسون، المدير الفني لمنتخب جمهورية أيرلندا، موجة واسعة من الجدل بعدما وصف المواجهة المرتقبة أمام منتخب إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية بأنها... 28.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-28T12:49+0000

وجاءت تصريحات المدرب الأيسلندي خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الأيرلندية دبلن، على هامش استعدادات منتخب بلاده للمباراة الودية أمام قطر، حيث شدد على رفضه لما وصفه بمحاولات تصوير المنتخب الأيرلندي بصورة سلبية بسبب موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية. وقال هالجريمسون، إن أفضل رد ممكن سيكون تحقيق الانتصار على منتخب إسرائيل، معتبرًا أن الفوز في هذه المواجهة سيمثل رسالة قوية في ظل الجدل المحيط بالمباراة. وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

