مصر تعرب عن دعمها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها دولة الكويت عقب الهجمات الأخيرة
أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة للهجمات التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة وخرقًا جسيمًا لقواعد... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T15:26+0000
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي اليوم الخميس، تضامن القاهرة الكامل مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، مشددة على أن أمن واستقرار الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي. وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أدانت، في وقت سابق من اليوم الخميس، الهجمات التي استهدفت أراضي دولة الكويت باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، متهمة إيران بالوقوف وراء تلك الاعتداءات التي اعتبرتها تصعيد خطير.وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن "الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها، فضلًا عن كونها تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية في البلاد".وطالبت الكويت، إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لما وصفته بـ"الاعتداءات الآثمة"، محملةً طهران المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، ومؤكدة أن تلك الأعمال تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.كما أكدت الوزارة، احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، استنادًا إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
