‏نتنياهو: هاجمنا بيروت وصور وقواتنا عبرت نهر الليطاني

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الجيش الإسرائيلي نفذ، هجمات في بيروت وصور خلال الساعات الماضية"، مشيرًا إلى أن قواته عبرت نهر الليطاني. 28.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-28T13:10+0000

وأضاف نتنياهو، في تصريحات له، أن العمليات العسكرية ضد "حزب الله" ستتواصل بقوة شديدة، مؤكدًا أن بلاده تعمل على إيجاد حل لتهديدات الحزب.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، شن هجوم على العاصمة اللبنانية بيروت في عملية عسكرية وصفها بالدقيقة.ونشر الجيش بيانًا، اليوم الخميس، أعلن من خلاله قيام مقاتلاته العسكرية بشن هجوم على العاصمة بيروت، مؤكدًا أنه "هاجمنا قبل قليل بشكل دقيق هدفًا في بيروت".ورأت القناة 12 الإسرائيلية ان الهدف المقصود من استهداف المقاتلات الإسرائيلية هو لعنصر من "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت.وفي السياق نفسه، أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه هاجم أكثر من 135 هدفا لـ"حزب الله" خلال الـ 24 ساعة الماضية.وبدورها، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية عسكرية اغتال فيها قائد وحدة الصواريخ التابع لـ"حزب الله" علي الحسيني في الضاحية الجنوبية لبيروت.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرح ميكي زوهار، وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، بأن الحرب لن تنتهي إلا بالإجهاز على "حزب الله" اللبناني وواشنطن تدعم ذلك.ونقلت إذاعة "ريشيت بيت" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن الوزير زوهار المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة تدعم "الإجهاز" على "حزب الله" اللبناني، موضحًا أن "اليوم التالي في لبنان سيكون سلامًا مع حكومة لبنان دون "حزب الله"... الحكومة الحالية تريد السلام مع إسرائيل، من يمنعه هو "حزب الله".وفي سياق متصل، أفاد مصدر عسكري لبناني لوكالة "سبوتنيك" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت، يوم الأربعاء، 47 مدينة وقرية في جنوب وشرق لبنان. ووفقًا للمصدر، فقد استهدفت الهجمات، على وجه الخصوص، مدنًا رئيسية مثل النبطية وصور، بالإضافة إلى عدد من المناطق في وادي البقاع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 نيسان/أبريل الماضي (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 نيسان/أبريل الماضي بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 نيسان/أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.

