‏نتنياهو: هاجمنا بيروت وصور وقواتنا عبرت نهر الليطاني

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
‏نتنياهو: هاجمنا بيروت وصور وقواتنا عبرت نهر الليطاني
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الجيش الإسرائيلي نفذ، هجمات في بيروت وصور خلال الساعات الماضية"، مشيرًا إلى أن قواته عبرت نهر الليطاني. 28.05.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف نتنياهو، في تصريحات له، أن العمليات العسكرية ضد "حزب الله" ستتواصل بقوة شديدة، مؤكدًا أن بلاده تعمل على إيجاد حل لتهديدات الحزب.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، شن هجوم على العاصمة اللبنانية بيروت في عملية عسكرية وصفها بالدقيقة.ونشر الجيش بيانًا، اليوم الخميس، أعلن من خلاله قيام مقاتلاته العسكرية بشن هجوم على العاصمة بيروت، مؤكدًا أنه "هاجمنا قبل قليل بشكل دقيق هدفًا في بيروت".ورأت القناة 12 الإسرائيلية ان الهدف المقصود من استهداف المقاتلات الإسرائيلية هو لعنصر من "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت.وفي السياق نفسه، أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه هاجم أكثر من 135 هدفا لـ"حزب الله" خلال الـ 24 ساعة الماضية.وبدورها، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية عسكرية اغتال فيها قائد وحدة الصواريخ التابع لـ"حزب الله" علي الحسيني في الضاحية الجنوبية لبيروت.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرح ميكي زوهار، وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، بأن الحرب لن تنتهي إلا بالإجهاز على "حزب الله" اللبناني وواشنطن تدعم ذلك.ونقلت إذاعة "ريشيت بيت" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن الوزير زوهار المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة تدعم "الإجهاز" على "حزب الله" اللبناني، موضحًا أن "اليوم التالي في لبنان سيكون سلامًا مع حكومة لبنان دون "حزب الله"... الحكومة الحالية تريد السلام مع إسرائيل، من يمنعه هو "حزب الله".وفي سياق متصل، أفاد مصدر عسكري لبناني لوكالة "سبوتنيك" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت، يوم الأربعاء، 47 مدينة وقرية في جنوب وشرق لبنان. ووفقًا للمصدر، فقد استهدفت الهجمات، على وجه الخصوص، مدنًا رئيسية مثل النبطية وصور، بالإضافة إلى عدد من المناطق في وادي البقاع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 نيسان/أبريل الماضي (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 نيسان/أبريل الماضي بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 نيسان/أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الجيش الإسرائيلي نفذ، هجمات في بيروت وصور خلال الساعات الماضية"، مشيرًا إلى أن قواته عبرت نهر الليطاني.
وأضاف نتنياهو، في تصريحات له، أن العمليات العسكرية ضد "حزب الله" ستتواصل بقوة شديدة، مؤكدًا أن بلاده تعمل على إيجاد حل لتهديدات الحزب.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، شن هجوم على العاصمة اللبنانية بيروت في عملية عسكرية وصفها بالدقيقة.
ونشر الجيش بيانًا، اليوم الخميس، أعلن من خلاله قيام مقاتلاته العسكرية بشن هجوم على العاصمة بيروت، مؤكدًا أنه "هاجمنا قبل قليل بشكل دقيق هدفًا في بيروت".
ورأت القناة 12 الإسرائيلية ان الهدف المقصود من استهداف المقاتلات الإسرائيلية هو لعنصر من "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت.
وفي السياق نفسه، أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه هاجم أكثر من 135 هدفا لـ"حزب الله" خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبدورها، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية عسكرية اغتال فيها قائد وحدة الصواريخ التابع لـ"حزب الله" علي الحسيني في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرح ميكي زوهار، وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، بأن الحرب لن تنتهي إلا بالإجهاز على "حزب الله" اللبناني وواشنطن تدعم ذلك.
ونقلت إذاعة "ريشيت بيت" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن الوزير زوهار المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة تدعم "الإجهاز" على "حزب الله" اللبناني، موضحًا أن "اليوم التالي في لبنان سيكون سلامًا مع حكومة لبنان دون "حزب الله"... الحكومة الحالية تريد السلام مع إسرائيل، من يمنعه هو "حزب الله".
وفي سياق متصل، أفاد مصدر عسكري لبناني لوكالة "سبوتنيك" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت، يوم الأربعاء، 47 مدينة وقرية في جنوب وشرق لبنان. ووفقًا للمصدر، فقد استهدفت الهجمات، على وجه الخصوص، مدنًا رئيسية مثل النبطية وصور، بالإضافة إلى عدد من المناطق في وادي البقاع.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 نيسان/أبريل الماضي (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 نيسان/أبريل الماضي بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 نيسان/أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.
