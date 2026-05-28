3 منتخبات عربية تتنافس على "غوارديولا"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن هناك 3 منتخبات عربية تسعى للتعاقد مع بيب غوارديولا، المدرب الإسباني بعد نهاية رحلته مع مانشستر سيتي الإنجليزي. 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T08:32+0000
وذكرت صحيفة غربية، اليوم الخميس، أن المنتخب السعودي يطمح للتعاقد مع غوارديولا بقوة، حيث دخل "الأخضر" في منافسة مع منتخبين عربيين آخرين.وكان غوارديولا قد أنهى رحلته مع مانشستر سيتي الأحد الماضي، بعد عشر سنوات قضاها في ملعب الاتحاد، حقق خلالها 20 لقبًا، بينها 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي، ليغادر باعتباره أحد أنجح المدربين في تاريخ النادي.ويأتي هذا في وقت يخطط المدرب الإسباني للحصول على فترة راحة بعد سنوات طويلة من العمل المتواصل، قضاها مع برشلونة ثم بايرن ميونخ انتهاء بمانشستر سيتي.وأوضحت الصحيفة أن غوارديولا يرغب بقوة في تدريب منتخب إنجلترا يوما ما، لكن الطريق نحو هذه الخطوة قد لا يكون سهلا، في ظل اهتمام سعودي بالتعاقد مع المدرب الإسباني مستقبلا.وأكدت أن منتخب الإمارات يبقى خيارًا مطروحًا أيضا للمدرب الإسباني".في حين ينافس المنتخب المغربي للحصول على خدمات غوارديولا، كمنتخب عربي ثالث، والذي يسعى لبناء جيل ينافس على البطولة التي ستنظمها المملكة بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال في 2030.
