قرعة "كأس آسيا 2027" تسفر عن مجموعة عربية خالصة

أسفرت قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم للعام 2027، التي تم سحبها اليوم السبت، في مدينة الدرعية بالسعودية، مستضيفة البطولة، عن مجموعة تضم منتخبات عربية... 09.05.2026, سبوتنيك عربي

وقبل سحب القرعة التي جرت بالمملكة، مساء اليوم السبت، تم توزيع المنتخبات الـ24 المتأهلة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، تخوض فيما بينها دوريا من مباراة واحدة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.في وقت تقام الأدوار الإقصائية التالية بنظام خروج المغلوب وصولا إلى المباراة النهائية المقررة يوم 5 فبراير/شباط 2027.وكان 18 منتخبا أسيويا قد نجح في التأهل بشكل مباشر إلى نهائيات كأس آسيا 2027، عقب المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والبطولة القارية.والمنتخبات الأسبوية هي: قطر، السعودية، أستراليا، العراق، إيران، أوزبكستان، الإمارات، اليابان، كوريا الجنوبية، عمان، فلسطين، البحرين، الأردن، الصين، كوريا الشمالية، الكويت، قرغيزستان، وإندونيسيا.بينما حجزت خمسة منتخبات أخرى مقاعدها عبر المرحلة الثالثة من تصفيات كأس آسيا، وهي: سوريا، سنغافورة، فيتنام، تايلاند، وطاجيكستان، على أن يكتمل عقد المتأهلين بمواجهة حاسمة تجمع بين اليمن ولبنان يوم الرابع من يونيو 2026، في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الثانية.وجاءت المجموعة الأولى كالتالي:بينما جاءت المجموعة الثانية كالتالي:في وقت أسفرت المجموعة الثالثة عن وقوع كلا من:والمجموعة الرابعة:بينما جاءت المجموعة الخامسة كالتالي:والمجموعة السادسة:ومن المقرر أن تقام نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة في السعودية خلال الفترة من 7 يناير/ كانون الثاني وحتى 5 فبراير 2027.

