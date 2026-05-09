https://sarabic.ae/20260509/قرعة-كأس-آسيا-2027-تسفر-عن-مجموعة-عربية-خالصة-1113288329.html
قرعة "كأس آسيا 2027" تسفر عن مجموعة عربية خالصة
قرعة "كأس آسيا 2027" تسفر عن مجموعة عربية خالصة
سبوتنيك عربي
أسفرت قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم للعام 2027، التي تم سحبها اليوم السبت، في مدينة الدرعية بالسعودية، مستضيفة البطولة، عن مجموعة تضم منتخبات عربية... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T20:49+0000
2026-05-09T20:49+0000
2026-05-09T20:49+0000
مجتمع
السعودية
الأخبار
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101809/50/1018095047_0:110:2500:1516_1920x0_80_0_0_3f77456b6f38e08c3282972b17465650.jpg
وقبل سحب القرعة التي جرت بالمملكة، مساء اليوم السبت، تم توزيع المنتخبات الـ24 المتأهلة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، تخوض فيما بينها دوريا من مباراة واحدة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.في وقت تقام الأدوار الإقصائية التالية بنظام خروج المغلوب وصولا إلى المباراة النهائية المقررة يوم 5 فبراير/شباط 2027.وكان 18 منتخبا أسيويا قد نجح في التأهل بشكل مباشر إلى نهائيات كأس آسيا 2027، عقب المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والبطولة القارية.والمنتخبات الأسبوية هي: قطر، السعودية، أستراليا، العراق، إيران، أوزبكستان، الإمارات، اليابان، كوريا الجنوبية، عمان، فلسطين، البحرين، الأردن، الصين، كوريا الشمالية، الكويت، قرغيزستان، وإندونيسيا.بينما حجزت خمسة منتخبات أخرى مقاعدها عبر المرحلة الثالثة من تصفيات كأس آسيا، وهي: سوريا، سنغافورة، فيتنام، تايلاند، وطاجيكستان، على أن يكتمل عقد المتأهلين بمواجهة حاسمة تجمع بين اليمن ولبنان يوم الرابع من يونيو 2026، في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الثانية.وجاءت المجموعة الأولى كالتالي:بينما جاءت المجموعة الثانية كالتالي:في وقت أسفرت المجموعة الثالثة عن وقوع كلا من:والمجموعة الرابعة:بينما جاءت المجموعة الخامسة كالتالي:والمجموعة السادسة:ومن المقرر أن تقام نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة في السعودية خلال الفترة من 7 يناير/ كانون الثاني وحتى 5 فبراير 2027.
https://sarabic.ae/20251014/منتخب-سوريا-يضمن-التأهل-إلى-كأس-آسيا-2027-بفوز-ساحق-على-ميانمار-1106006072.html
https://sarabic.ae/20240112/لفتة-إنسانية-من-قطر-لفلسطين-في-افتتاح-بطولة-كأس-آسيا-2023-فيديو-1084933787.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101809/50/1018095047_167:0:2334:1625_1920x0_80_0_0_52e7f9922e34a374e099b21a859e61f7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, الأخبار, رياضة
قرعة "كأس آسيا 2027" تسفر عن مجموعة عربية خالصة
أسفرت قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم للعام 2027، التي تم سحبها اليوم السبت، في مدينة الدرعية بالسعودية، مستضيفة البطولة، عن مجموعة تضم منتخبات عربية فقط.
وقبل سحب القرعة التي جرت بالمملكة، مساء اليوم السبت، تم توزيع المنتخبات الـ24 المتأهلة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، تخوض فيما بينها دوريا من مباراة واحدة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.
في وقت تقام الأدوار الإقصائية التالية بنظام خروج المغلوب وصولا إلى المباراة النهائية المقررة يوم 5 فبراير/شباط 2027.
14 أكتوبر 2025, 15:51 GMT
وكان 18 منتخبا أسيويا قد نجح في التأهل بشكل مباشر إلى نهائيات كأس آسيا 2027، عقب المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026
والبطولة القارية.
والمنتخبات الأسبوية هي: قطر، السعودية، أستراليا، العراق، إيران، أوزبكستان، الإمارات، اليابان، كوريا الجنوبية، عمان، فلسطين، البحرين، الأردن، الصين، كوريا الشمالية، الكويت، قرغيزستان، وإندونيسيا.
بينما حجزت خمسة منتخبات أخرى مقاعدها عبر المرحلة الثالثة من تصفيات كأس آسيا
، وهي: سوريا، سنغافورة، فيتنام، تايلاند، وطاجيكستان، على أن يكتمل عقد المتأهلين بمواجهة حاسمة تجمع بين اليمن ولبنان يوم الرابع من يونيو 2026، في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وجاءت المجموعة الأولى كالتالي:
بينما جاءت المجموعة الثانية كالتالي:
في وقت أسفرت المجموعة الثالثة عن وقوع كلا من:
بينما جاءت المجموعة الخامسة كالتالي:
ومن المقرر أن تقام نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة في السعودية خلال الفترة من 7 يناير/ كانون الثاني وحتى 5 فبراير 2027.