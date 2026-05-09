قرعة "كأس آسيا 2027" تسفر عن مجموعة عربية خالصة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260509/قرعة-كأس-آسيا-2027-تسفر-عن-مجموعة-عربية-خالصة-1113288329.html
قرعة "كأس آسيا 2027" تسفر عن مجموعة عربية خالصة
قرعة "كأس آسيا 2027" تسفر عن مجموعة عربية خالصة
سبوتنيك عربي
أسفرت قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم للعام 2027، التي تم سحبها اليوم السبت، في مدينة الدرعية بالسعودية، مستضيفة البطولة، عن مجموعة تضم منتخبات عربية... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T20:49+0000
2026-05-09T20:49+0000
مجتمع
السعودية
الأخبار
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101809/50/1018095047_0:110:2500:1516_1920x0_80_0_0_3f77456b6f38e08c3282972b17465650.jpg
وقبل سحب القرعة التي جرت بالمملكة، مساء اليوم السبت، تم توزيع المنتخبات الـ24 المتأهلة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، تخوض فيما بينها دوريا من مباراة واحدة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.في وقت تقام الأدوار الإقصائية التالية بنظام خروج المغلوب وصولا إلى المباراة النهائية المقررة يوم 5 فبراير/شباط 2027.وكان 18 منتخبا أسيويا قد نجح في التأهل بشكل مباشر إلى نهائيات كأس آسيا 2027، عقب المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والبطولة القارية.والمنتخبات الأسبوية هي: قطر، السعودية، أستراليا، العراق، إيران، أوزبكستان، الإمارات، اليابان، كوريا الجنوبية، عمان، فلسطين، البحرين، الأردن، الصين، كوريا الشمالية، الكويت، قرغيزستان، وإندونيسيا.بينما حجزت خمسة منتخبات أخرى مقاعدها عبر المرحلة الثالثة من تصفيات كأس آسيا، وهي: سوريا، سنغافورة، فيتنام، تايلاند، وطاجيكستان، على أن يكتمل عقد المتأهلين بمواجهة حاسمة تجمع بين اليمن ولبنان يوم الرابع من يونيو 2026، في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الثانية.وجاءت المجموعة الأولى كالتالي:بينما جاءت المجموعة الثانية كالتالي:في وقت أسفرت المجموعة الثالثة عن وقوع كلا من:والمجموعة الرابعة:بينما جاءت المجموعة الخامسة كالتالي:والمجموعة السادسة:ومن المقرر أن تقام نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة في السعودية خلال الفترة من 7 يناير/ كانون الثاني وحتى 5 فبراير 2027.
https://sarabic.ae/20251014/منتخب-سوريا-يضمن-التأهل-إلى-كأس-آسيا-2027-بفوز-ساحق-على-ميانمار-1106006072.html
https://sarabic.ae/20240112/لفتة-إنسانية-من-قطر-لفلسطين-في-افتتاح-بطولة-كأس-آسيا-2023-فيديو-1084933787.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101809/50/1018095047_167:0:2334:1625_1920x0_80_0_0_52e7f9922e34a374e099b21a859e61f7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, الأخبار, رياضة
السعودية, الأخبار, رياضة

قرعة "كأس آسيا 2027" تسفر عن مجموعة عربية خالصة

20:49 GMT 09.05.2026
© AP Photoمنتخب السعودية والامارات
منتخب السعودية والامارات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أسفرت قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم للعام 2027، التي تم سحبها اليوم السبت، في مدينة الدرعية بالسعودية، مستضيفة البطولة، عن مجموعة تضم منتخبات عربية فقط.
وقبل سحب القرعة التي جرت بالمملكة، مساء اليوم السبت، تم توزيع المنتخبات الـ24 المتأهلة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، تخوض فيما بينها دوريا من مباراة واحدة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.
في وقت تقام الأدوار الإقصائية التالية بنظام خروج المغلوب وصولا إلى المباراة النهائية المقررة يوم 5 فبراير/شباط 2027.
الكادر الفني للمنتخب السوري في كأس آسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
مجتمع
منتخب سوريا يضمن التأهل إلى كأس آسيا 2027 بفوز ساحق على ميانمار
14 أكتوبر 2025, 15:51 GMT
وكان 18 منتخبا أسيويا قد نجح في التأهل بشكل مباشر إلى نهائيات كأس آسيا 2027، عقب المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والبطولة القارية.
والمنتخبات الأسبوية هي: قطر، السعودية، أستراليا، العراق، إيران، أوزبكستان، الإمارات، اليابان، كوريا الجنوبية، عمان، فلسطين، البحرين، الأردن، الصين، كوريا الشمالية، الكويت، قرغيزستان، وإندونيسيا.
بينما حجزت خمسة منتخبات أخرى مقاعدها عبر المرحلة الثالثة من تصفيات كأس آسيا، وهي: سوريا، سنغافورة، فيتنام، تايلاند، وطاجيكستان، على أن يكتمل عقد المتأهلين بمواجهة حاسمة تجمع بين اليمن ولبنان يوم الرابع من يونيو 2026، في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وجاءت المجموعة الأولى كالتالي:
1.
السعودية
2.
الكويت
3.
عمان
4.
فلسطين.
بينما جاءت المجموعة الثانية كالتالي:
1.
أوزبكستان
2.
البحرين
3.
كوريا الشمالية
4.
الأردن.
حفل افتتاح بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 في استاد لوسيل في الدوحة، 12 يناير/ كانون الثاني 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
مجتمع
لفتة إنسانية من قطر لفلسطين في افتتاح بطولة كأس آسيا 2023.. فيديو
12 يناير 2024, 19:20 GMT
في وقت أسفرت المجموعة الثالثة عن وقوع كلا من:
1.
إيران
2.
سوريا
3.
قرغيزستان
4.
الصين.
والمجموعة الرابعة:
1.
أستراليا
2.
طاجيكستان
3.
العراق
4.
سنغافورة.
بينما جاءت المجموعة الخامسة كالتالي:
1.
كوريا الجنوبية
2.
الإمارات
3.
فيتنام
4.
منتخبا لبنان/ اليمن.
والمجموعة السادسة:
1.
اليابان
2.
قطر
3.
تايلند
4.
إندونيسيا.
ومن المقرر أن تقام نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة في السعودية خلال الفترة من 7 يناير/ كانون الثاني وحتى 5 فبراير 2027.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала