الاتحاد الإيراني لكرة القدم يكشف حقيقة مشاركته في كأس العالم 2026

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260509/الاتحاد-الإيراني-لكرة-القدم-يكشف-حقيقة-مشاركته-في-كأس-العالم-2026-1113257822.html
الاتحاد الإيراني لكرة القدم يكشف حقيقة مشاركته في كأس العالم 2026
الاتحاد الإيراني لكرة القدم يكشف حقيقة مشاركته في كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
أكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم السبت، مشاركته في كأس العالم لكرة القدم 2026، ولكنه شدد على "وجوب أن تأخذ الدولة المضيفة مخاوفنا في الاعتبار". 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T12:40+0000
2026-05-09T12:40+0000
إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/15/1070380102_0:392:2944:2048_1920x0_80_0_0_ae12d52313d14723410922dda021c380.jpg
ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم السبت، عن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن المنتخب يواصل استعداداته المكثفة في المركز الوطني تحت إشراف طاقم فني ذي خبرة، وذلك قبل نحو شهر من انطلاق كأس العالم 2026.وأكد أن المعسكرات التدريبية الأخيرة قد تضمنت عشرات الحصص التدريبية ومباراتين وديتين، ومن المقرر أن يستمر هذا البرنامج التدريبي حتى موعد سفر المنتخب إلى تركيا.وأشار إلى أن المنتخب تأهل للبطولة بجدارة واستحقاق، مشددًا على أن مشاركة إيران ثابتة ولا يمكن لأي ضغوط خارجية منعها، مع تأكيده على ضرورة مراعاة الدولة المضيفة للمخاوف الإيرانية.أضاف الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن "إيران ستشارك في البطولة متمسكةً بمعتقداتها وثقافتها، منوهًا إلى أن المعركة الحقيقية هي داخل ملعب كرة القدم، محذرًا المضيف من محاولة نقل الصراع إلى ساحات أخرى، ومذكرًا بتجارب الشعب الإيراني في مواجهة التحديات.وفي سياق متصل، أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، أمس الجمعة، أنه سيعقد اجتماعا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث حصول إيران على ضمانات تتعلق باحترام بعثتها خلال نهائيات كأس العالم 2026.وكان تاج قد صرّح، في وقت سابق، بأن إيران قد تمتنع عن المشاركة في البطولة إذا لم يقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمانات واضحة بشأن احترام المنتخب الإيراني في الولايات المتحدة، التي ستستضيف مقر إقامة الفريق ومبارياته الثلاث في دور المجموعات.وأشار إلى أن استمرار ما وصفه بـ"النهج غير المحترم"، أو توجيه أسئلة اعتبرها مسيئة للاعبي المنتخب الإيراني، قد يدفع طهران إلى اتخاذ موقف مختلف بشأن المشاركة في البطولة.وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.
https://sarabic.ae/20260430/رئيس-فيفا-إيران-ستشارك-في-كأس-العالم-2026-وستلعب-في-أمريكا-1113017571.html
https://sarabic.ae/20260424/وزير-الخارجية-الأمريكي-يؤكد-عدم-معارضة-بلاده-مشاركة-إيران-في-كأس-العالم-1112834517.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/15/1070380102_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_6121660d2973aa4030781519bc4e52c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, العالم, الأخبار
إيران, العالم, الأخبار

الاتحاد الإيراني لكرة القدم يكشف حقيقة مشاركته في كأس العالم 2026

12:40 GMT 09.05.2026
© AP Photo / Hassan Ammarوصول منتخب إيران للمشاركة في مونديال قطر 2022
وصول منتخب إيران للمشاركة في مونديال قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم السبت، مشاركته في كأس العالم لكرة القدم 2026، ولكنه شدد على "وجوب أن تأخذ الدولة المضيفة مخاوفنا في الاعتبار".
ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم السبت، عن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن المنتخب يواصل استعداداته المكثفة في المركز الوطني تحت إشراف طاقم فني ذي خبرة، وذلك قبل نحو شهر من انطلاق كأس العالم 2026.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
رئيس "فيفا": إيران ستشارك في كأس العالم 2026 وستلعب في أمريكا
30 أبريل, 18:23 GMT
وأكد أن المعسكرات التدريبية الأخيرة قد تضمنت عشرات الحصص التدريبية ومباراتين وديتين، ومن المقرر أن يستمر هذا البرنامج التدريبي حتى موعد سفر المنتخب إلى تركيا.
وأشار إلى أن المنتخب تأهل للبطولة بجدارة واستحقاق، مشددًا على أن مشاركة إيران ثابتة ولا يمكن لأي ضغوط خارجية منعها، مع تأكيده على ضرورة مراعاة الدولة المضيفة للمخاوف الإيرانية.
أضاف الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن "إيران ستشارك في البطولة متمسكةً بمعتقداتها وثقافتها، منوهًا إلى أن المعركة الحقيقية هي داخل ملعب كرة القدم، محذرًا المضيف من محاولة نقل الصراع إلى ساحات أخرى، ومذكرًا بتجارب الشعب الإيراني في مواجهة التحديات.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، أمس الجمعة، أنه سيعقد اجتماعا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث حصول إيران على ضمانات تتعلق باحترام بعثتها خلال نهائيات كأس العالم 2026.
وكان تاج قد صرّح، في وقت سابق، بأن إيران قد تمتنع عن المشاركة في البطولة إذا لم يقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمانات واضحة بشأن احترام المنتخب الإيراني في الولايات المتحدة، التي ستستضيف مقر إقامة الفريق ومبارياته الثلاث في دور المجموعات.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2026
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد عدم معارضة بلاده مشاركة إيران في كأس العالم
24 أبريل, 08:37 GMT
وأشار إلى أن استمرار ما وصفه بـ"النهج غير المحترم"، أو توجيه أسئلة اعتبرها مسيئة للاعبي المنتخب الإيراني، قد يدفع طهران إلى اتخاذ موقف مختلف بشأن المشاركة في البطولة.
وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала