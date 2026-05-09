الاتحاد الإيراني لكرة القدم يكشف حقيقة مشاركته في كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
أكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم السبت، مشاركته في كأس العالم لكرة القدم 2026، ولكنه شدد على "وجوب أن تأخذ الدولة المضيفة مخاوفنا في الاعتبار". 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T12:40+0000
ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم السبت، عن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن المنتخب يواصل استعداداته المكثفة في المركز الوطني تحت إشراف طاقم فني ذي خبرة، وذلك قبل نحو شهر من انطلاق كأس العالم 2026.وأكد أن المعسكرات التدريبية الأخيرة قد تضمنت عشرات الحصص التدريبية ومباراتين وديتين، ومن المقرر أن يستمر هذا البرنامج التدريبي حتى موعد سفر المنتخب إلى تركيا.وأشار إلى أن المنتخب تأهل للبطولة بجدارة واستحقاق، مشددًا على أن مشاركة إيران ثابتة ولا يمكن لأي ضغوط خارجية منعها، مع تأكيده على ضرورة مراعاة الدولة المضيفة للمخاوف الإيرانية.أضاف الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن "إيران ستشارك في البطولة متمسكةً بمعتقداتها وثقافتها، منوهًا إلى أن المعركة الحقيقية هي داخل ملعب كرة القدم، محذرًا المضيف من محاولة نقل الصراع إلى ساحات أخرى، ومذكرًا بتجارب الشعب الإيراني في مواجهة التحديات.وفي سياق متصل، أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، أمس الجمعة، أنه سيعقد اجتماعا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث حصول إيران على ضمانات تتعلق باحترام بعثتها خلال نهائيات كأس العالم 2026.وكان تاج قد صرّح، في وقت سابق، بأن إيران قد تمتنع عن المشاركة في البطولة إذا لم يقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمانات واضحة بشأن احترام المنتخب الإيراني في الولايات المتحدة، التي ستستضيف مقر إقامة الفريق ومبارياته الثلاث في دور المجموعات.وأشار إلى أن استمرار ما وصفه بـ"النهج غير المحترم"، أو توجيه أسئلة اعتبرها مسيئة للاعبي المنتخب الإيراني، قد يدفع طهران إلى اتخاذ موقف مختلف بشأن المشاركة في البطولة.وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.
2026
