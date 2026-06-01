بوتين: روسيا تدعم الراغبين بالانتقال إليها ممن يتبنون قيمها التقليدية
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن "روسيا ستدعم الراغبين بالانتقال إليها ممن يتبنون قيمها التقليدية". 01.06.2026, سبوتنيك عربي
وقال بوتين، خلال لقاء مع العائلات التي نالت أوسمة "الأم البطلة" و"مجد الأبوة" في الكرملين: "أود أن أشير بشكل خاص إلى أن عددًا من الدول، للأسف، تسعى جاهدةً إلى إلغاء القيم الأسرية التقليدية. وسنقدم الدعم لمن يواجهون هذه الضغوط ويأتون للعيش والعمل وتربية أطفالهم في روسيا. أهلًا وسهلًا بكم".وكتقليد سنوي يلتقي رئيس الدولة سنويًا، مع الآباء والأسر الروسية الكبيرة التي نالت هذه الجوائز الحكومية. وعادةً ما تعقد هذه اللقاءات بالتزامن مع يوم الطفل. والعام الماضي، وقبل حلول هذا اليوم، عقد بوتين مؤتمراً عبر الفيديو مع أسر من تسع مناطق روسية.
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن "روسيا ستدعم الراغبين بالانتقال إليها ممن يتبنون قيمها التقليدية".
وقال بوتين، خلال لقاء مع العائلات التي نالت أوسمة "الأم البطلة" و"مجد الأبوة" في الكرملين: "أود أن أشير بشكل خاص إلى أن عددًا من الدول، للأسف، تسعى جاهدةً إلى إلغاء القيم الأسرية التقليدية. وسنقدم الدعم لمن يواجهون هذه الضغوط ويأتون للعيش والعمل وتربية أطفالهم في روسيا. أهلًا وسهلًا بكم".
ووصف هذه الأسر الكبيرة بأنها فخر روسيا وحصنها المنيع، وأشار إلى أن الأوسمة الممنوحة للآباء الذين لديهم عدد كبير من الأطفال تمثل احترام الدولة والمجتمع العميق لجميع الأسر الكبيرة، ولخياراتها الحياتية، ورسالتها في الحياة.
وكتقليد سنوي يلتقي رئيس الدولة سنويًا، مع الآباء والأسر الروسية الكبيرة التي نالت هذه الجوائز الحكومية. وعادةً ما تعقد هذه اللقاءات بالتزامن مع يوم الطفل. والعام الماضي، وقبل حلول هذا اليوم، عقد بوتين مؤتمراً عبر الفيديو مع أسر من تسع مناطق روسية.