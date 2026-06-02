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الجزائر والنيجر توقعان 3 مذكرات تفاهم في مجال البترول والمحروقات
الجزائر والنيجر توقعان 3 مذكرات تفاهم في مجال البترول والمحروقات
سبوتنيك عربي
وقعت الجزائر والنيجر، اليوم الثلاثاء، 3 مذكرات تفاهم في مجال البترول والمحروقات بين كل من مجمع "سوناطراك" والشركة النيجرية للبترول "سونيديب". 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T19:27+0000
2026-06-02T19:27+0000
الجزائر
النيجر
العالم
تصدير نفط
الغاز الجزائري
اقتصاد
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وجاء في بيان وزارة المحروقات الجزائرية: "أشرف كل من وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، ووزير البترول لجمهورية النيجر حمادو تيني، بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، على مراسم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم بين عدد من فروع مجمع سوناطراك والشركة النيجرية للبترول (سونيديب)".وشملت مذكرات التفاهم الموقعة عدة مجالات استراتيجية في صناعة المحروقات، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم أولى بين المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء "إيناجيو" وشركة "سونيديب"، تتعلق بإنجاز عمليات اقتناء ومعالجة المعطيات الزلزالية على الأراضي النيجرية، بما يدعم جهود الاستكشاف وتطوير الموارد البترولية والغازية.أما مذكرة التفاهم الثالثة، فقد تم توقيعها بين الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية "نفطال" وشركة "سونيديب"، وتهدف إلى تطوير التعاون في مجال توزيع المنتجات البترولية بالنيجر، وإنجاز مراكز لتعبئة غاز البترول المميع، إضافة إلى برامج التكوين ونقل الخبرات.كما تتضمن هذه المذكرة إنشاء شركة مختلطة متخصصة في تصنيع وصياغة وتخزين وتوزيع مادة البيتومين (الزفت)، بما يسهم في دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في النيجر.يشار إلى أنه، في أيار/مايو الماضي، أكد وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب، استعداد بلاده للتعاون مع النيجر في تطوير قطاع المحروقات وذلك عبر مجمع سوناطراك وفروعه.ووقعت الجزائر والنيجر، في آذار/مارس الماضي، عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية في عدة مجالات من بينها المحروقات والطاقة والطاقات المتجددة والصناعة، وذلك بإشراف من رئيس الوزراء الجزائري سيفي غريب ونظيره النيجري علي محمد أمين زين.يذكر أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يربط الدول الثلاث بطول إجمالي 4128 كم منها 1037 كم داخل الأراضي النيجيرية و841 كم في النيجر و2310 كم في الجزائر، وتُقدر تكلفته بحوالي 13 مليار دولار، حيث سيربط حقول الغاز بنيجيريا انطلاقا من واري بنهر النيجر، بالشبكة الجزائرية، ليتم تسويق الغاز النيجيري في الأسواق الأوروبية.
https://sarabic.ae/20260524/خبير-اقتصادي-الجزائر-تعزز-إنتاجها-من-الغاز-الطبيعي-لهذه-الأسباب-1113702168.html
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الجزائر, النيجر, العالم, تصدير نفط, الغاز الجزائري, اقتصاد
الجزائر, النيجر, العالم, تصدير نفط, الغاز الجزائري, اقتصاد

الجزائر والنيجر توقعان 3 مذكرات تفاهم في مجال البترول والمحروقات

19:27 GMT 02.06.2026
© Sputnik . HASSAN NABILالنفط العراقي
النفط العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
وقعت الجزائر والنيجر، اليوم الثلاثاء، 3 مذكرات تفاهم في مجال البترول والمحروقات بين كل من مجمع "سوناطراك" والشركة النيجرية للبترول "سونيديب".
وجاء في بيان وزارة المحروقات الجزائرية: "أشرف كل من وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، ووزير البترول لجمهورية النيجر حمادو تيني، بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، على مراسم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم بين عدد من فروع مجمع سوناطراك والشركة النيجرية للبترول (سونيديب)".
وأضاف البيان أن "هذه الاتفاقيات تندرج في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز التعاون "جنوب-جنوب"، وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية النيجر الشقيقة، بما يسهم في تعزيز التكامل في مجالات الاقتصاد والطاقة بين البلدين".
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وشملت مذكرات التفاهم الموقعة عدة مجالات استراتيجية في صناعة المحروقات، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم أولى بين المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء "إيناجيو" وشركة "سونيديب"، تتعلق بإنجاز عمليات اقتناء ومعالجة المعطيات الزلزالية على الأراضي النيجرية، بما يدعم جهود الاستكشاف وتطوير الموارد البترولية والغازية.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم ثانية بين المؤسسة الجزائرية للحفر "إينافور" وشركة "سونيديب"، تتضمن إنشاء شركة مختلطة متخصصة في إنجاز أشغال الحفر البترولي والغازي بجمهورية النيجر، بما يسمح بتعزيز القدرات التقنية والعملياتية للطرفين وتطوير النشاط المنجمي والبترولي في هذا البلد.
أما مذكرة التفاهم الثالثة، فقد تم توقيعها بين الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية "نفطال" وشركة "سونيديب"، وتهدف إلى تطوير التعاون في مجال توزيع المنتجات البترولية بالنيجر، وإنجاز مراكز لتعبئة غاز البترول المميع، إضافة إلى برامج التكوين ونقل الخبرات.
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كما تتضمن هذه المذكرة إنشاء شركة مختلطة متخصصة في تصنيع وصياغة وتخزين وتوزيع مادة البيتومين (الزفت)، بما يسهم في دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في النيجر.
وأكد الوزيران عرقاب وتيني أن "التوقيع على هذه المذكرات يشكل خطوة جديدة في مسار تعزيز الشراكة الجزائرية-النيجرية في قطاع المحروقات، ويعكس الإرادة المشتركة لتوسيع مجالات التعاون والاستثمار، والاستفادة من الخبرة الجزائرية المعترف بها في مختلف حلقات سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز".
يشار إلى أنه، في أيار/مايو الماضي، أكد وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب، استعداد بلاده للتعاون مع النيجر في تطوير قطاع المحروقات وذلك عبر مجمع سوناطراك وفروعه.
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ووقعت الجزائر والنيجر، في آذار/مارس الماضي، عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية في عدة مجالات من بينها المحروقات والطاقة والطاقات المتجددة والصناعة، وذلك بإشراف من رئيس الوزراء الجزائري سيفي غريب ونظيره النيجري علي محمد أمين زين.
وفي منتصف عام 2022، وقعت الجزائر والنيجر ونيجيريا مذكرة تفاهم لإنجاز خط أنبوب غاز عابر للصحراء.
يذكر أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يربط الدول الثلاث بطول إجمالي 4128 كم منها 1037 كم داخل الأراضي النيجيرية و841 كم في النيجر و2310 كم في الجزائر، وتُقدر تكلفته بحوالي 13 مليار دولار، حيث سيربط حقول الغاز بنيجيريا انطلاقا من واري بنهر النيجر، بالشبكة الجزائرية، ليتم تسويق الغاز النيجيري في الأسواق الأوروبية.
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