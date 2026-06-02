https://sarabic.ae/20260602/الجزائر-والنيجر-توقعان-3-مذكرات-تفاهم-في-مجال-البترول-والمحروقات-1113980225.html

الجزائر والنيجر توقعان 3 مذكرات تفاهم في مجال البترول والمحروقات

الجزائر والنيجر توقعان 3 مذكرات تفاهم في مجال البترول والمحروقات

سبوتنيك عربي

وقعت الجزائر والنيجر، اليوم الثلاثاء، 3 مذكرات تفاهم في مجال البترول والمحروقات بين كل من مجمع "سوناطراك" والشركة النيجرية للبترول "سونيديب". 02.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-02T19:27+0000

2026-06-02T19:27+0000

2026-06-02T19:27+0000

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وجاء في بيان وزارة المحروقات الجزائرية: "أشرف كل من وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، ووزير البترول لجمهورية النيجر حمادو تيني، بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، على مراسم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم بين عدد من فروع مجمع سوناطراك والشركة النيجرية للبترول (سونيديب)".وشملت مذكرات التفاهم الموقعة عدة مجالات استراتيجية في صناعة المحروقات، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم أولى بين المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء "إيناجيو" وشركة "سونيديب"، تتعلق بإنجاز عمليات اقتناء ومعالجة المعطيات الزلزالية على الأراضي النيجرية، بما يدعم جهود الاستكشاف وتطوير الموارد البترولية والغازية.أما مذكرة التفاهم الثالثة، فقد تم توقيعها بين الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية "نفطال" وشركة "سونيديب"، وتهدف إلى تطوير التعاون في مجال توزيع المنتجات البترولية بالنيجر، وإنجاز مراكز لتعبئة غاز البترول المميع، إضافة إلى برامج التكوين ونقل الخبرات.كما تتضمن هذه المذكرة إنشاء شركة مختلطة متخصصة في تصنيع وصياغة وتخزين وتوزيع مادة البيتومين (الزفت)، بما يسهم في دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في النيجر.يشار إلى أنه، في أيار/مايو الماضي، أكد وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب، استعداد بلاده للتعاون مع النيجر في تطوير قطاع المحروقات وذلك عبر مجمع سوناطراك وفروعه.ووقعت الجزائر والنيجر، في آذار/مارس الماضي، عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية في عدة مجالات من بينها المحروقات والطاقة والطاقات المتجددة والصناعة، وذلك بإشراف من رئيس الوزراء الجزائري سيفي غريب ونظيره النيجري علي محمد أمين زين.يذكر أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يربط الدول الثلاث بطول إجمالي 4128 كم منها 1037 كم داخل الأراضي النيجيرية و841 كم في النيجر و2310 كم في الجزائر، وتُقدر تكلفته بحوالي 13 مليار دولار، حيث سيربط حقول الغاز بنيجيريا انطلاقا من واري بنهر النيجر، بالشبكة الجزائرية، ليتم تسويق الغاز النيجيري في الأسواق الأوروبية.

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الجزائر, النيجر, العالم, تصدير نفط, الغاز الجزائري, اقتصاد