بشراكة خليجية... بغداد تفتح بوابة استثمار الكبريت بمليارات الدولارات

سبوتنيك عربي

في خطوة تعكس توجّه العراق نحو كسر الاعتماد شبه الكامل على النفط، تتجه الأنظار إلى ثروة لطالما بقيت خارج دائرة الاستثمار الفعلي، وهي الكبريت، ومع تحركات حكومية... 02.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-02T16:22+0000

ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه بغداد إلى تنويع اقتصادها وتقليل المخاطر الناجمة عن الاعتماد على مورد مالي واحد، وسط تحديات إقليمية ودولية تلقي بظلالها على أسواق الطاقة.وفي تطور اقتصادي لافت، نجح العراق في تصدير أولى شحناته من الكبريت إلى الأسواق العالمية بأسعار قاربت 800 دولار للطن، مستفيدا من الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسواق الدولية نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية وتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وقادت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" هذه العملية.دعوات لاستثمار الكبريت وتنويع الاقتصادوفي السياق، شدد المحلل السياسي أحمد الأنصاري، في حديث لـ "سبوتنيك"، على "أهمية توجه العراق نحو استثمار موارده الطبيعية غير النفطية، وفي مقدمتها الكبريت، في ظل التحديات الاقتصادية التي قد تواجه البلاد نتيجة تقلبات أسواق الطاقة أو توقف صادرات النفط لفترات معينة".وأضاف: "انفتاح العراق على الشركات الخليجية والاستثمارات الخارجية من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية واستغلال الموارد الطبيعية بشكل أفضل، فضلا عن المساهمة في تشغيل الأيدي العاملة وتطوير البنية التحتية الاقتصادية".ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه سوق الكبريت العالمي تقلبات حادة، إذ تشير بيانات قطاع الطاقة إلى أن أكثر من 90% من إنتاج الكبريت عالميا يُستخرج بوصفه منتجا ثانويا من صناعات النفط والغاز، فيما يوفر الشرق الأوسط ما يقارب ثلث الإمدادات العالمية من هذه المادة الحيوية.الاستثمارات الخليجية في المعادن تدعم الموازنةفي المقابل، رأى المحلل الاقتصادي أحمد الفيلي، أن "توجّه الشركات الخليجية للاستثمار في قطاع الكبريت والمعادن الأخرى داخل العراق، يعد خطوة إيجابية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الإيرادات".وأوضح أن "جزءا كبيرا من الموازنة العامة يذهب لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية، الأمر الذي يستدعي إيجاد مصادر دخل إضافية تسهم في تخفيف الضغط على المالية العامة".ويؤكد مراقبون أن هذا الواقع يمثل فرصة اقتصادية مهمة للعراق، الذي يمتلك قاعدة إنتاجية واعدة من الكبريت بفضل قطاعه النفطي والغازي الواسع. وتسعى بغداد خلال السنوات الأخيرة إلى تعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية للصناعات الاستخراجية وتحويلها إلى مصادر دخل إضافية، بدلا من الاعتماد شبه الكامل على صادرات النفط الخام.

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

