بشراكة خليجية... بغداد تفتح بوابة استثمار الكبريت بمليارات الدولارات

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
بشراكة خليجية... بغداد تفتح بوابة استثمار الكبريت بمليارات الدولارات
سبوتنيك عربي
في خطوة تعكس توجّه العراق نحو كسر الاعتماد شبه الكامل على النفط، تتجه الأنظار إلى ثروة لطالما بقيت خارج دائرة الاستثمار الفعلي، وهي الكبريت، ومع تحركات حكومية... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T16:22+0000
ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه بغداد إلى تنويع اقتصادها وتقليل المخاطر الناجمة عن الاعتماد على مورد مالي واحد، وسط تحديات إقليمية ودولية تلقي بظلالها على أسواق الطاقة.وفي تطور اقتصادي لافت، نجح العراق في تصدير أولى شحناته من الكبريت إلى الأسواق العالمية بأسعار قاربت 800 دولار للطن، مستفيدا من الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسواق الدولية نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية وتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وقادت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" هذه العملية.دعوات لاستثمار الكبريت وتنويع الاقتصادوفي السياق، شدد المحلل السياسي أحمد الأنصاري، في حديث لـ "سبوتنيك"، على "أهمية توجه العراق نحو استثمار موارده الطبيعية غير النفطية، وفي مقدمتها الكبريت، في ظل التحديات الاقتصادية التي قد تواجه البلاد نتيجة تقلبات أسواق الطاقة أو توقف صادرات النفط لفترات معينة".وأضاف: "انفتاح العراق على الشركات الخليجية والاستثمارات الخارجية من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية واستغلال الموارد الطبيعية بشكل أفضل، فضلا عن المساهمة في تشغيل الأيدي العاملة وتطوير البنية التحتية الاقتصادية".ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه سوق الكبريت العالمي تقلبات حادة، إذ تشير بيانات قطاع الطاقة إلى أن أكثر من 90% من إنتاج الكبريت عالميا يُستخرج بوصفه منتجا ثانويا من صناعات النفط والغاز، فيما يوفر الشرق الأوسط ما يقارب ثلث الإمدادات العالمية من هذه المادة الحيوية.الاستثمارات الخليجية في المعادن تدعم الموازنةفي المقابل، رأى المحلل الاقتصادي أحمد الفيلي، أن "توجّه الشركات الخليجية للاستثمار في قطاع الكبريت والمعادن الأخرى داخل العراق، يعد خطوة إيجابية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الإيرادات".وأوضح أن "جزءا كبيرا من الموازنة العامة يذهب لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية، الأمر الذي يستدعي إيجاد مصادر دخل إضافية تسهم في تخفيف الضغط على المالية العامة".ويؤكد مراقبون أن هذا الواقع يمثل فرصة اقتصادية مهمة للعراق، الذي يمتلك قاعدة إنتاجية واعدة من الكبريت بفضل قطاعه النفطي والغازي الواسع. وتسعى بغداد خلال السنوات الأخيرة إلى تعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية للصناعات الاستخراجية وتحويلها إلى مصادر دخل إضافية، بدلا من الاعتماد شبه الكامل على صادرات النفط الخام.
16:22 GMT 02.06.2026
في خطوة تعكس توجّه العراق نحو كسر الاعتماد شبه الكامل على النفط، تتجه الأنظار إلى ثروة لطالما بقيت خارج دائرة الاستثمار الفعلي، وهي الكبريت، ومع تحركات حكومية لإبرام عقود مع شركات أجنبية، بينها سعودية وقطرية، لإنتاج واستثمار هذه المادة في المحافظات الشمالية، يبرز ملف الكبريت كأحد أبرز الخيارات لتعزيز الموارد المالية.
ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه بغداد إلى تنويع اقتصادها وتقليل المخاطر الناجمة عن الاعتماد على مورد مالي واحد، وسط تحديات إقليمية ودولية تلقي بظلالها على أسواق الطاقة.

ويصنَّف العراق ضمن أبرز الدول المالكة لاحتياطيات الكبريت على مستوى العالم، إذ يتصدر قائمة الدول من حيث احتياطي الكبريت الرسوبي، وهو مورد استراتيجي تتركز أكبر مكامنه في حقل المشراق في محافظة نينوى شمالي العراق، كما ينتج الكبريت بكميات إضافية من عمليات معالجة الغاز وتكرير النفط في عدد من الحقول والمصافي، بينها حقلي الحلفاية وكركوك.

وفي تطور اقتصادي لافت، نجح العراق في تصدير أولى شحناته من الكبريت إلى الأسواق العالمية بأسعار قاربت 800 دولار للطن، مستفيدا من الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسواق الدولية نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية وتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وقادت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" هذه العملية.

دعوات لاستثمار الكبريت وتنويع الاقتصاد

وفي السياق، شدد المحلل السياسي أحمد الأنصاري، في حديث لـ "سبوتنيك"، على "أهمية توجه العراق نحو استثمار موارده الطبيعية غير النفطية، وفي مقدمتها الكبريت، في ظل التحديات الاقتصادية التي قد تواجه البلاد نتيجة تقلبات أسواق الطاقة أو توقف صادرات النفط لفترات معينة".
وقال الأنصاري: "يمتلك العراق ثروات كبيرة من الكبريت، سواء في الحقول الطبيعية أو الناتج عن عمليات تكرير النفط في المصافي، ما يجعله موردا اقتصاديا مهما يمكن أن يسهم في دعم الموازنة العامة وتنويع مصادر الدخل".
وأضاف: "انفتاح العراق على الشركات الخليجية والاستثمارات الخارجية من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية واستغلال الموارد الطبيعية بشكل أفضل، فضلا عن المساهمة في تشغيل الأيدي العاملة وتطوير البنية التحتية الاقتصادية".
وأشار إلى أن "الحكومات المتعاقبة تأخرت في استثمار الكثير من الموارد الطبيعية، والمرحلة الحالية تتطلب التركيز على القطاعات الإنتاجية والصناعية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات".
ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه سوق الكبريت العالمي تقلبات حادة، إذ تشير بيانات قطاع الطاقة إلى أن أكثر من 90% من إنتاج الكبريت عالميا يُستخرج بوصفه منتجا ثانويا من صناعات النفط والغاز، فيما يوفر الشرق الأوسط ما يقارب ثلث الإمدادات العالمية من هذه المادة الحيوية.
الاستثمارات الخليجية في المعادن تدعم الموازنة

في المقابل، رأى المحلل الاقتصادي أحمد الفيلي، أن "توجّه الشركات الخليجية للاستثمار في قطاع الكبريت والمعادن الأخرى داخل العراق، يعد خطوة إيجابية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الإيرادات".
وأضاف الفيلي، في حديث لـ "سبوتنيك": "العراق بحاجة إلى البحث عن بدائل اقتصادية حقيقية وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، خاصة أن التقلبات التي شهدتها أسعار النفط خلال الأزمات والحروب أثبتت ضرورة تنويع الموارد المالية للدولة".
وأوضح أن "جزءا كبيرا من الموازنة العامة يذهب لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية، الأمر الذي يستدعي إيجاد مصادر دخل إضافية تسهم في تخفيف الضغط على المالية العامة".
وختم حديثه بالقول: "الحكومة مطالبة بالتفكير بجدية في تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، إلى جانب إحياء قطاعي الصناعة والزراعة باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الإيرادات".
ويؤكد مراقبون أن هذا الواقع يمثل فرصة اقتصادية مهمة للعراق، الذي يمتلك قاعدة إنتاجية واعدة من الكبريت بفضل قطاعه النفطي والغازي الواسع. وتسعى بغداد خلال السنوات الأخيرة إلى تعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية للصناعات الاستخراجية وتحويلها إلى مصادر دخل إضافية، بدلا من الاعتماد شبه الكامل على صادرات النفط الخام.
