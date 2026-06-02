خبير أمني واستراتيجي: إيران حققت مكاسب سياسية ورفعت مستوى الضغط التفاوضي

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
خبير أمني واستراتيجي: إيران حققت مكاسب سياسية ورفعت مستوى الضغط التفاوضي
اعتبر الخبير الأمني والاستراتيجي الأردني، محسن الشوبكي، أن التمادي في التصعيد العسكري في لبنان شكل دافعا لزيادة الضغوط باتجاه التوصل إلى اتفاق بين الولايات...
12:19 GMT 02.06.2026
اعتبر الخبير الأمني والاستراتيجي الأردني، محسن الشوبكي، أن التمادي في التصعيد العسكري في لبنان شكل دافعا لزيادة الضغوط باتجاه التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
ونوه الشوبكي إلى أن الرد الإيراني على هذا التصعيد كان كارثيا على الولايات المتحدة وإسرائيل، من خلال اشتراط وقف العمليات العسكرية في غزة ولبنان كشرط لاستئناف المفاوضات، والتهديد بضرب إسرائيل، إلى جانب التلويح بتفعيل جبهات أخرى، من بينها باب المندب".
وأوضح الشوبكي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن إيران حققت مكاسب سياسية نتيجة ما جرى، وعززت من فاعلية الضغط الاستراتيجي لدفع مسار التفاوض أو تقريب فرص التوصل إلى اتفاق"، وأشار إلى أن "هذا الاتفاق يرتبط بالتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الولايات المتحدة وإسرائيل".

واعتبر أن هناك اتجاهين داخل الإدارة الأمريكية بشأن التحرك الإسرائيلي في لبنان، ومن الواضح أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هو من أعطى الضوء الأخضر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، قبل أن يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويوقف ذلك، موجهًا رسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو.

الخارجية الإيرانية: تصريحات ترامب بشأن لبنان تؤكد الدور الأمريكي المباشر في العدوان الإسرائيلي
وأشار الخبير الأمني والاستراتيجي إلى أن "أخطر ما في الأمر هو ربط ما يجري في غزة بمسار الاتفاق، باعتباره رسالة سياسية، إضافة إلى التهديد بإغلاق أو تعطيل الملاحة في باب المندب عبر الحوثيين، لما لذلك من تأثير على جزء كبير من حركة التجارة العالمية".
ورأى أن "عدم تحقيق الولايات المتحدة أي نتائج سياسية من الحرب على إيران، إلى جانب عدم رغبتها في تكبد مزيد من الخسائر، والتخوف من انعكاسات الحرب على الاقتصاد العالمي وارتفاع الأسعار، بما قد يؤثر على الداخل الأميركي، شكل الدافع الأبرز لوقف التصعيد، بالإضافة إلى عدم الرغبة في عزل إسرائيل عن العالم".
وختم الشويكي بالإشارة إلى أن "الهدنة مستمرة وصولا إلى اتفاق بين الطرفين، والذي سيرتبط حكما بالنقاط الساخنة في المنطقة"، واعتبر أن "إسرائيل لن ترضى به لأنها ستكون الخاسر الأكبر وستسعى إلى إفشاله".
