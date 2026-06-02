خبير أمني واستراتيجي: إيران حققت مكاسب سياسية ورفعت مستوى الضغط التفاوضي
اعتبر الخبير الأمني والاستراتيجي الأردني، محسن الشوبكي، أن التمادي في التصعيد العسكري في لبنان شكل دافعا لزيادة الضغوط باتجاه التوصل إلى اتفاق بين الولايات...
2026-06-02T12:19+0000
اعتبر الخبير الأمني والاستراتيجي الأردني، محسن الشوبكي، أن التمادي في التصعيد العسكري في لبنان شكل دافعا لزيادة الضغوط باتجاه التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
ونوه الشوبكي إلى أن الرد الإيراني على هذا التصعيد كان كارثيا على الولايات المتحدة وإسرائيل، من خلال اشتراط وقف العمليات العسكرية في غزة ولبنان كشرط لاستئناف المفاوضات، والتهديد بضرب إسرائيل، إلى جانب التلويح بتفعيل جبهات أخرى، من بينها باب المندب".
وأوضح الشوبكي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن إيران حققت مكاسب سياسية نتيجة ما جرى، وعززت من فاعلية الضغط الاستراتيجي لدفع مسار التفاوض أو تقريب فرص التوصل إلى اتفاق"، وأشار إلى أن "هذا الاتفاق يرتبط بالتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الولايات المتحدة وإسرائيل".
واعتبر أن هناك اتجاهين داخل الإدارة الأمريكية بشأن التحرك الإسرائيلي في لبنان، ومن الواضح أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هو من أعطى الضوء الأخضر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، قبل أن يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويوقف ذلك، موجهًا رسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو.
وأشار الخبير الأمني والاستراتيجي إلى أن "أخطر ما في الأمر هو ربط ما يجري في غزة بمسار الاتفاق، باعتباره رسالة سياسية، إضافة إلى التهديد بإغلاق أو تعطيل الملاحة في باب المندب عبر الحوثيين، لما لذلك من تأثير على جزء كبير من حركة التجارة العالمية".
ورأى أن "عدم تحقيق الولايات المتحدة أي نتائج سياسية من الحرب على إيران، إلى جانب عدم رغبتها في تكبد مزيد من الخسائر، والتخوف من انعكاسات الحرب على الاقتصاد العالمي وارتفاع الأسعار، بما قد يؤثر على الداخل الأميركي، شكل الدافع الأبرز لوقف التصعيد، بالإضافة إلى عدم الرغبة في عزل إسرائيل عن العالم".
وختم الشويكي بالإشارة إلى أن "الهدنة مستمرة وصولا إلى اتفاق بين الطرفين، والذي سيرتبط حكما بالنقاط الساخنة في المنطقة"، واعتبر أن "إسرائيل لن ترضى به لأنها ستكون الخاسر الأكبر وستسعى إلى إفشاله".