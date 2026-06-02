سيطرة عربية وتقدم مصري... كيف دخلت دول عربية قائمة الدول الـ10 الأكبر سعة للطاقة الشمسية؟

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
سيطرة عربية وتقدم مصري... كيف دخلت دول عربية قائمة الدول الـ10 الأكبر سعة للطاقة الشمسية؟
واصلت الدول العربية تعزيز حضورها في قطاع الطاقة الشمسية داخل القارة الأفريقية، مع تسجيل مصر والمغرب وتونس، تقدمًا ملحوظًا ضمن قائمة أكبر الدول الأفريقية من حيث... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
سيطرة عربية وتقدم مصري... كيف دخلت دول عربية قائمة الدول الـ10 الأكبر سعة للطاقة الشمسية؟

واصلت الدول العربية تعزيز حضورها في قطاع الطاقة الشمسية داخل القارة الأفريقية، مع تسجيل مصر والمغرب وتونس، تقدمًا ملحوظًا ضمن قائمة أكبر الدول الأفريقية من حيث السعة المركبة للطاقة الشمسية خلال عام 2025.
وبحسب بيانات حديثة لوحدة أبحاث "الطاقة"، ارتفع إجمالي سعة الطاقة الشمسية في أكبر 10 دول أفريقية إلى 18.93 غيغاواط بنهاية 2025، مقارنة بـ15.46 غيغاواط خلال العام السابق، بنسبة نمو بلغت 22%.
واحتفظت جنوب أفريقيا بصدارة الترتيب بفارق كبير عن أقرب منافسيها، بعدما رفعت سعتها الشمسية إلى 11.26 غيغاواط، مدعومة بإضافة نحو 2.2 غيغاواط خلال عام واحد.
وجاءت مصر في المركز الثاني بسعة بلغت 3.27 غيغاواط، بعد أن أضافت 720 ميغاواط جديدة خلال 2025، محققة نموًا لافتًا بنسبة 28%، عزز مكانتها كأحد أبرز أسواق الطاقة المتجددة في القارة.
وسجّل المغرب إنجازًا بارزًا بتجاوز حاجز الغيغاواط لأول مرة في تاريخه، بعدما ارتفعت قدرته المركّبة إلى 1.09 غيغاواط، فيما حلّت تونس في المركز الرابع بسعة بلغت 895 ميغاواط.

وضمت قائمة الدول العشر الأكبر أيضًا، الجزائر التي جاءت في المركز السادس، بسعة بلغت 462 ميغاواط، إلى جانب كينيا وناميبيا وأنغولا وزامبيا والسنغال.

وعلى مستوى القارة الأفريقية، ارتفعت السعة التراكمية للطاقة الشمسية من 18.37 غيغاواط خلال 2024، إلى 22.18 غيغاواط بنهاية 2025، في مؤشر على تسارع الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، مدفوعة بالنمو القوي في جنوب أفريقيا والأداء المتصاعد للدول العربية.
