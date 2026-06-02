سيطرة عربية وتقدم مصري... كيف دخلت دول عربية قائمة الدول الـ10 الأكبر سعة للطاقة الشمسية؟
سبوتنيك عربي
واصلت الدول العربية تعزيز حضورها في قطاع الطاقة الشمسية داخل القارة الأفريقية، مع تسجيل مصر والمغرب وتونس، تقدمًا ملحوظًا ضمن قائمة أكبر الدول الأفريقية من حيث... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
واصلت الدول العربية تعزيز حضورها في قطاع الطاقة الشمسية داخل القارة الأفريقية، مع تسجيل مصر والمغرب وتونس، تقدمًا ملحوظًا ضمن قائمة أكبر الدول الأفريقية من حيث السعة المركبة للطاقة الشمسية خلال عام 2025.
وبحسب بيانات حديثة
لوحدة أبحاث "الطاقة"، ارتفع إجمالي سعة الطاقة الشمسية في أكبر 10 دول أفريقية إلى 18.93 غيغاواط بنهاية 2025، مقارنة بـ15.46 غيغاواط خلال العام السابق، بنسبة نمو بلغت 22%.
واحتفظت جنوب أفريقيا بصدارة الترتيب بفارق كبير عن أقرب منافسيها، بعدما رفعت سعتها الشمسية إلى 11.26 غيغاواط، مدعومة بإضافة نحو 2.2 غيغاواط خلال عام واحد.
وجاءت مصر في المركز الثاني بسعة بلغت 3.27 غيغاواط، بعد أن أضافت 720 ميغاواط جديدة خلال 2025، محققة نموًا لافتًا بنسبة 28%، عزز مكانتها كأحد أبرز أسواق الطاقة المتجددة في القارة.
وسجّل المغرب إنجازًا بارزًا بتجاوز حاجز الغيغاواط لأول مرة في تاريخه، بعدما ارتفعت قدرته المركّبة إلى 1.09 غيغاواط، فيما حلّت تونس في المركز الرابع بسعة بلغت 895 ميغاواط.
وضمت قائمة الدول العشر الأكبر أيضًا، الجزائر التي جاءت في المركز السادس، بسعة بلغت 462 ميغاواط، إلى جانب كينيا وناميبيا وأنغولا وزامبيا والسنغال.
وعلى مستوى القارة الأفريقية، ارتفعت السعة التراكمية للطاقة الشمسية من 18.37 غيغاواط خلال 2024، إلى 22.18 غيغاواط بنهاية 2025، في مؤشر على تسارع الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، مدفوعة بالنمو القوي في جنوب أفريقيا والأداء المتصاعد للدول العربية.