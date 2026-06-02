ناسا: المفاعلات النووية القمرية ستحل مشكلات الطاقة للبعثات المستقبلية

سبوتنيك عربي

صرح كارلوس غارسيا غالان، المدير التنفيذي لبرنامج قاعدة القمر بوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، بأن بناء مفاعلات نووية على سطح القمر سيساعد الوكالة في ضمان توفير... 02.06.2026, سبوتنيك عربي

وقال غارسيا غالان في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نريد الانتقال إلى مرحلة نولد فيها عشرات الكيلوواطات من الطاقة، وبالفعل فإن المفاعلات النووية على السطح هي السبيل لتحقيق ذلك، لذا سنقوم بإجراء تجارب على بعض هذه الأمور، وسنبني هذه القدرة في نهاية المطاف".وأوضح المسؤول أنه في حين يمكن لـ"ناسا" استخدام توليد الطاقة الشمسية، إلا أن الطاقة الشمسية وحدها قد لا تكون كافية في المناطق القمرية التي تضم مساحات شاسعة من الظلال لدعم الأنظمة اللازمة للوجود البشري المستدام على القمر، قائلاً إن "الطاقة النووية هي الخطوة التالية، وستبدأ بأشياء صغيرة مثل وحدات التدفئة بالنظائر المشعة في الأصول الأولية لتمكينها من البقاء على قيد الحياة خلال الليل".ووفقًا للمسؤول، تخطط "ناسا" لإجراء تجارب في هذا المجال وبناء القدرات التكنولوجية اللازمة تدريجيًا.وكانت الوكالة الفضاء الأميركية قد أعلنت في آذار/مارس الماضي أنها ستعمل على الإنشاء التدريجي لقاعدة دائمة على سطح القمر، حيث تعتزم "ناسا" بناء القاعدة على ثلاث مراحل.تتضمن المرحلة الأولى تسليم البضائع والمعدات لإنشاء البنية التحتية الأساسية للطاقة والعلوم والاتصالات. وتشمل المرحلة الثانية تطوير بنية تحتية صالحة للسكن تشبه ظروف الأرض وأنظمة لوجستية، بما في ذلك مساهمات من وكالات الفضاء الدولية. ومن المتوقع أن تتيح المرحلة النهائية وجودًا بشريًا طويل الأمد على سطح القمر.

