ناسا: المفاعلات النووية القمرية ستحل مشكلات الطاقة للبعثات المستقبلية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260602/ناسا-المفاعلات-النووية-القمرية-ستحل-مشكلات-الطاقة-للبعثات-المستقبلية--1113953611.html
ناسا: المفاعلات النووية القمرية ستحل مشكلات الطاقة للبعثات المستقبلية
ناسا: المفاعلات النووية القمرية ستحل مشكلات الطاقة للبعثات المستقبلية
سبوتنيك عربي
صرح كارلوس غارسيا غالان، المدير التنفيذي لبرنامج قاعدة القمر بوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، بأن بناء مفاعلات نووية على سطح القمر سيساعد الوكالة في ضمان توفير... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T01:45+0000
2026-06-02T01:45+0000
العالم
ناسا
القمر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108372059_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1325a973d499ab92a4d7f724e7aabcaa.jpg
وقال غارسيا غالان في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نريد الانتقال إلى مرحلة نولد فيها عشرات الكيلوواطات من الطاقة، وبالفعل فإن المفاعلات النووية على السطح هي السبيل لتحقيق ذلك، لذا سنقوم بإجراء تجارب على بعض هذه الأمور، وسنبني هذه القدرة في نهاية المطاف".وأوضح المسؤول أنه في حين يمكن لـ"ناسا" استخدام توليد الطاقة الشمسية، إلا أن الطاقة الشمسية وحدها قد لا تكون كافية في المناطق القمرية التي تضم مساحات شاسعة من الظلال لدعم الأنظمة اللازمة للوجود البشري المستدام على القمر، قائلاً إن "الطاقة النووية هي الخطوة التالية، وستبدأ بأشياء صغيرة مثل وحدات التدفئة بالنظائر المشعة في الأصول الأولية لتمكينها من البقاء على قيد الحياة خلال الليل".ووفقًا للمسؤول، تخطط "ناسا" لإجراء تجارب في هذا المجال وبناء القدرات التكنولوجية اللازمة تدريجيًا.وكانت الوكالة الفضاء الأميركية قد أعلنت في آذار/مارس الماضي أنها ستعمل على الإنشاء التدريجي لقاعدة دائمة على سطح القمر، حيث تعتزم "ناسا" بناء القاعدة على ثلاث مراحل.تتضمن المرحلة الأولى تسليم البضائع والمعدات لإنشاء البنية التحتية الأساسية للطاقة والعلوم والاتصالات. وتشمل المرحلة الثانية تطوير بنية تحتية صالحة للسكن تشبه ظروف الأرض وأنظمة لوجستية، بما في ذلك مساهمات من وكالات الفضاء الدولية. ومن المتوقع أن تتيح المرحلة النهائية وجودًا بشريًا طويل الأمد على سطح القمر.
https://sarabic.ae/20260411/ناسا-عودة-طاقم-مهمة-أرتميس-2-إلى-الأرض-بعد-إتمام-رحلة-مأهولة-حول-القمر-1112461166.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108372059_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_20ed3902dd245760e50fc7936a240350.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, ناسا, القمر
العالم, ناسا, القمر

ناسا: المفاعلات النووية القمرية ستحل مشكلات الطاقة للبعثات المستقبلية

01:45 GMT 02.06.2026
© AP Photo / NASA/Firefly Aerospaceيظهر ظل المركبة القمرية الخاصة "بلو غوست" على سطح القمر بعد هبوطها عليه حاملةً شحنة خاصة لوكالة "ناسا" في مارس/ آذار 2025
يظهر ظل المركبة القمرية الخاصة بلو غوست على سطح القمر بعد هبوطها عليه حاملةً شحنة خاصة لوكالة ناسا في مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / NASA/Firefly Aerospace
تابعنا عبر
صرح كارلوس غارسيا غالان، المدير التنفيذي لبرنامج قاعدة القمر بوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، بأن بناء مفاعلات نووية على سطح القمر سيساعد الوكالة في ضمان توفير طاقة موثوقة للمهمات القمرية المستقبلية.
وقال غارسيا غالان في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نريد الانتقال إلى مرحلة نولد فيها عشرات الكيلوواطات من الطاقة، وبالفعل فإن المفاعلات النووية على السطح هي السبيل لتحقيق ذلك، لذا سنقوم بإجراء تجارب على بعض هذه الأمور، وسنبني هذه القدرة في نهاية المطاف".
وأوضح المسؤول أنه في حين يمكن لـ"ناسا" استخدام توليد الطاقة الشمسية، إلا أن الطاقة الشمسية وحدها قد لا تكون كافية في المناطق القمرية التي تضم مساحات شاسعة من الظلال لدعم الأنظمة اللازمة للوجود البشري المستدام على القمر، قائلاً إن "الطاقة النووية هي الخطوة التالية، وستبدأ بأشياء صغيرة مثل وحدات التدفئة بالنظائر المشعة في الأصول الأولية لتمكينها من البقاء على قيد الحياة خلال الليل".
Астронавты миссии Артемида-2 Рид Уайзман, Джереми Хансен, Кристина Кох и Виктор Гловер собираются для интервью - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2026
"ناسا": عودة طاقم مهمة "أرتميس 2" إلى الأرض بعد إتمام رحلة مأهولة حول القمر
11 أبريل, 00:23 GMT
ووفقًا للمسؤول، تخطط "ناسا" لإجراء تجارب في هذا المجال وبناء القدرات التكنولوجية اللازمة تدريجيًا.
وكانت الوكالة الفضاء الأميركية قد أعلنت في آذار/مارس الماضي أنها ستعمل على الإنشاء التدريجي لقاعدة دائمة على سطح القمر، حيث تعتزم "ناسا" بناء القاعدة على ثلاث مراحل.
تتضمن المرحلة الأولى تسليم البضائع والمعدات لإنشاء البنية التحتية الأساسية للطاقة والعلوم والاتصالات. وتشمل المرحلة الثانية تطوير بنية تحتية صالحة للسكن تشبه ظروف الأرض وأنظمة لوجستية، بما في ذلك مساهمات من وكالات الفضاء الدولية. ومن المتوقع أن تتيح المرحلة النهائية وجودًا بشريًا طويل الأمد على سطح القمر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала