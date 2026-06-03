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إنذار إسرائيلي لسكان 3 بلدات لبنانية: أخلوا فورا إلى شمال الزهراني
إنذار إسرائيلي لسكان 3 بلدات لبنانية: أخلوا فورا إلى شمال الزهراني
سبوتنيك عربي
وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنذارًا عاجلًا إلى سكان عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان، شملت أرزي ومزرعة كوثرية الرز والزرارية، داعيًا إياهم إلى... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T07:04+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الجيش الإسرائيلي سيعمل بقوة في هذه المناطق، مدعيًا أن ذلك يأتي على خلفية ما وصفه بـ"خرق اتفاق وقف إطلاق النار" من قبل حزب الله واستهدافه للجبهة الداخلية الإسرائيلية. وأضاف: أن "على السكان الابتعاد عن المواقع التي قال إنها مرتبطة بعناصر الحزب أو منشآته ووسائله القتالية"، معتبرًا أن البقاء بالقرب منها قد يعرض حياتهم للخطر.وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، عبر مركز عمليات طوارئ الصحة، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان اليوم، ارتفعت إلى 5 قتلى و48 جريحًا، بينهم طبيب وعاملون صحيون في مستشفى تبنين الحكومي. وأوضح البيان، الذي نقلته، الوكالة الوطنية للإعلام، أن بلدة برج الشمالي شهدت سقوط قتيلين، أحدهما طفل، إضافة إلى 32 جريحًا بينهم أربعة فلسطينيين، من بينهم طفلة. كما أسفرت الغارة على بلدة عبا عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، بينهم سيدة ومواطن سوري.وفي تبنين، أُصيب 11 شخصًا بجروح، بينهم طبيب وخمسة موظفين من المستشفى الحكومي، الذي تعرض لأضرار مادية، في ما وصفته الوزارة باستمرار الاعتداءات على المرافق الصحية وانتهاكًا للأعراف والقوانين الدولية.وفي تطور لاحق، قتل المسعف علي سلمان نضر، أحد عناصر فريق الإسعاف الصحي التابع لـ جمعية الرسالة للإسعاف الصحي في بلدة عربصاليم، إثر غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على حي العين في البلدة، كما استهدفت غارة أخرى حي اللبانة في المنطقة نفسها.ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى تفاهم يقضي بوقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، مؤكدًا أن الجانبين تعهدا بعدم تنفيذ أي هجمات متبادلة خلال الفترة المقبلة.وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، إنه أجرى اتصالًا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن الأخير أكد له "عدم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، وأن الوحدات التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية أُعيدت بالفعل".وأضاف أنه "أجرى أيضًا اتصالات جيدة للغاية مع "حزب الله" عبر ممثلين رفيعي المستوى"، موضحًا أن هذه الاتصالات أسفرت عن اتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل.وأكد ترامب أن "التفاهم يتضمن التزامًا متبادلًا، حيث لن تهاجم إسرائيل "حزب الله"، كما لن يهاجم "حزب الله" إسرائيل"، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة على الجبهة اللبنانية.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
https://sarabic.ae/20260603/الصحة-اللبنانية-6-قتلى-و48-جريحا-في-غارات-إسرائيلية-على-جنوب-البلاد-1113984075.html
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https://sarabic.ae/20260602/إعلام-إسرائيلي-هناك-موافقة-أمريكية-على-بقاء-الجيش-الإسرائيلي-داخل-الشريط-الأمني-جنوبي-لبنان-1113979553.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي

إنذار إسرائيلي لسكان 3 بلدات لبنانية: أخلوا فورا إلى شمال الزهراني

07:04 GMT 03.06.2026
© AP Photoعمال الإنقاذ يزيلون أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية في مدينة صور الساحلية الجنوبية في لبنان
عمال الإنقاذ يزيلون أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية في مدينة صور الساحلية الجنوبية في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
© AP Photo
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وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنذارًا عاجلًا إلى سكان عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان، شملت أرزي ومزرعة كوثرية الرز والزرارية، داعيًا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الجيش الإسرائيلي سيعمل بقوة في هذه المناطق، مدعيًا أن ذلك يأتي على خلفية ما وصفه بـ"خرق اتفاق وقف إطلاق النار" من قبل حزب الله واستهدافه للجبهة الداخلية الإسرائيلية.
وأضاف: أن "على السكان الابتعاد عن المواقع التي قال إنها مرتبطة بعناصر الحزب أو منشآته ووسائله القتالية"، معتبرًا أن البقاء بالقرب منها قد يعرض حياتهم للخطر.
وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، عبر مركز عمليات طوارئ الصحة، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان اليوم، ارتفعت إلى 5 قتلى و48 جريحًا، بينهم طبيب وعاملون صحيون في مستشفى تبنين الحكومي.
وأوضح البيان، الذي نقلته، الوكالة الوطنية للإعلام، أن بلدة برج الشمالي شهدت سقوط قتيلين، أحدهما طفل، إضافة إلى 32 جريحًا بينهم أربعة فلسطينيين، من بينهم طفلة.
كما أسفرت الغارة على بلدة عبا عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، بينهم سيدة ومواطن سوري.
الدخان يتصاعد من جنوب لبنان، كما يُرى من النبطية، لبنان، 30 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
الصحة اللبنانية: 6 قتلى و48 جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب البلاد
05:53 GMT
وفي تبنين، أُصيب 11 شخصًا بجروح، بينهم طبيب وخمسة موظفين من المستشفى الحكومي، الذي تعرض لأضرار مادية، في ما وصفته الوزارة باستمرار الاعتداءات على المرافق الصحية وانتهاكًا للأعراف والقوانين الدولية.
وفي تطور لاحق، قتل المسعف علي سلمان نضر، أحد عناصر فريق الإسعاف الصحي التابع لـ جمعية الرسالة للإسعاف الصحي في بلدة عربصاليم، إثر غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على حي العين في البلدة، كما استهدفت غارة أخرى حي اللبانة في المنطقة نفسها.
ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى تفاهم يقضي بوقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، مؤكدًا أن الجانبين تعهدا بعدم تنفيذ أي هجمات متبادلة خلال الفترة المقبلة.
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
الخارجية الإيرانية: تصريحات ترامب بشأن لبنان تؤكد الدور الأمريكي المباشر في العدوان الإسرائيلي
أمس, 11:01 GMT
وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، إنه أجرى اتصالًا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن الأخير أكد له "عدم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، وأن الوحدات التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية أُعيدت بالفعل".
وأضاف أنه "أجرى أيضًا اتصالات جيدة للغاية مع "حزب الله" عبر ممثلين رفيعي المستوى"، موضحًا أن هذه الاتصالات أسفرت عن اتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل.
وأكد ترامب أن "التفاهم يتضمن التزامًا متبادلًا، حيث لن تهاجم إسرائيل "حزب الله"، كما لن يهاجم "حزب الله" إسرائيل"، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة على الجبهة اللبنانية.
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
إعلام إسرائيلي: هناك موافقة أمريكية على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل الشريط الأمني جنوبي لبنان
أمس, 19:02 GMT
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
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