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القحطاني لـ"سبوتنيك": الإعفاء من التأشيرات سيدفع العلاقات السعودية الروسية إلى مرحلة جديدة
القحطاني لـ"سبوتنيك": الإعفاء من التأشيرات سيدفع العلاقات السعودية الروسية إلى مرحلة جديدة
سبوتنيك عربي
أكد ياسر القحطاني، عضو اللجنة التنفيذية في مجلس الأعمال الروسي السعودي، أن "العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وروسيا تشهد تطوراً متسارعاً خلال... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T09:08+0000
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وقال القحطاني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026، إن "العلاقات السعودية الروسية تمتد لعقود طويلة وشهدت مراحل متعددة من التطور، إلا أن النشاط الاقتصادي الفعلي بين البلدين بدأ يتسارع بصورة ملموسة خلال السنوات العشر الأخيرة".وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، كشف القحطاني، عن توقيع 13 اتفاقية جديدة في القطاع الزراعي، مؤكداً أن العلاقات التجارية بين الرياض وموسكو حققت قفزات نوعية في مجال الأمن الغذائي والزراعة منذ عام 2022.وأضاف أن "السعودية وروسيا تتفقان على العديد من القضايا المرتبطة بقطاع الطاقة، إلى جانب تنامي التعاون في مجالات الأمن الغذائي والاستثمار".وفي ملف الاستثمارات، أعرب القحطاني، عن تفاؤله بقرب دخول اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين حيز النفاذ، معتبراً أنها ستشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الاستثمارية والعقارية ورفع مستوى التعاون الاقتصادي بين الجانبين.كما دعا القحطاني، المستثمرين والزوار الروس إلى اكتشاف الفرص التي توفرها المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن البلاد تشهد تحولاً كبيراً في قطاع السياحة ضمن مستهدفات رؤية 2030، وتمتلك مواقع تاريخية وطبيعية فريدة لا تزال غير معروفة على نطاق واسع عالمياً.ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة، وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.دميترييف: مشاركة المملكة العربية السعودية في منتدى سان بطرسبورغ ستكون بارزةروبوتات ترحب بالصحفيين خلال فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026... فيديو
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https://sarabic.ae/20260604/الخارجية-الروسية-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-ليس-لأوروبا-أي-دور-في-مفاوضات-أوكرانيا-1114040031.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, حصري, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, حصري, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

القحطاني لـ"سبوتنيك": الإعفاء من التأشيرات سيدفع العلاقات السعودية الروسية إلى مرحلة جديدة

09:08 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 11:17 GMT 04.06.2026)
© Sputnikياسر القحطاني، عضو اللجنة التنفيذية في مجلس الأعمال الروسي السعودي
ياسر القحطاني، عضو اللجنة التنفيذية في مجلس الأعمال الروسي السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Sputnik
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حصري
أكد ياسر القحطاني، عضو اللجنة التنفيذية في مجلس الأعمال الروسي السعودي، أن "العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وروسيا تشهد تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة"، مشيراً إلى أن اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات ستشكل نقطة تحول مهمة في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وقال القحطاني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026، إن "العلاقات السعودية الروسية تمتد لعقود طويلة وشهدت مراحل متعددة من التطور، إلا أن النشاط الاقتصادي الفعلي بين البلدين بدأ يتسارع بصورة ملموسة خلال السنوات العشر الأخيرة".
وأوضح أن "دخول اتفاقية الإعفاء من التأشيرات حيز التنفيذ سيسهم في تعزيز حركة رجال الأعمال والمستثمرين والسياح بين البلدين، ما سينعكس إيجاباً على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة".
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، كشف القحطاني، عن توقيع 13 اتفاقية جديدة في القطاع الزراعي، مؤكداً أن العلاقات التجارية بين الرياض وموسكو حققت قفزات نوعية في مجال الأمن الغذائي والزراعة منذ عام 2022.
وأشار إلى أن "التبادل التجاري الزراعي شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية، شمل العديد من المنتجات والأنشطة المرتبطة بالأمن الغذائي، ما يعكس رغبة الجانبين في توسيع آفاق التعاون في هذا القطاع الحيوي".
وأضاف أن "السعودية وروسيا تتفقان على العديد من القضايا المرتبطة بقطاع الطاقة، إلى جانب تنامي التعاون في مجالات الأمن الغذائي والاستثمار".
جلسة روسيا السعودية في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
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وفي ملف الاستثمارات، أعرب القحطاني، عن تفاؤله بقرب دخول اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين حيز النفاذ، معتبراً أنها ستشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الاستثمارية والعقارية ورفع مستوى التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
كما دعا القحطاني، المستثمرين والزوار الروس إلى اكتشاف الفرص التي توفرها المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن البلاد تشهد تحولاً كبيراً في قطاع السياحة ضمن مستهدفات رؤية 2030، وتمتلك مواقع تاريخية وطبيعية فريدة لا تزال غير معروفة على نطاق واسع عالمياً.
ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
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وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة، وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
دميترييف: مشاركة المملكة العربية السعودية في منتدى سان بطرسبورغ ستكون بارزة
روبوتات ترحب بالصحفيين خلال فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026... فيديو
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