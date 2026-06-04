https://sarabic.ae/20260604/وزير-المالية-الروسي-الوزارة-تراقب-موازنات-الأقاليم-وتدعم-استقرارها-المالي-1114195593.html
وزير المالية الروسي: الوزارة تراقب موازنات الأقاليم وتدعم استقرارها المالي
وزير المالية الروسي: الوزارة تراقب موازنات الأقاليم وتدعم استقرارها المالي
سبوتنيك عربي
أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن وزارة المالية الروسية تراقب بدقة أوضاع الموازنات في الأقاليم الروسية، وذلك خلال جلسة بعنوان "الأقاليم في ظل... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T13:50+0000
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وشدد سيلوانوف خلال الجلسة على أهمية النظر إلى موازنات الأقاليم باعتبارها جزءاً أساسياً من المنظومة المالية للدولة، موضحاً أن الوزارة تتابع بصورة دائمة عمليات إعداد وتنفيذ الميزانيات الإقليمية.وأضاف أن الوضع لا يزال يثير بعض القلق، خاصة في ما يتعلق بتغيرات الديون التجارية وارتفاع تكلفة الاقتراض، وقال: "القروض مُكلفة".وفي السياق ذاته، أشار إلى تحسن تدريجي في إيرادات ميزانيات المناطق، وقال إن هذا الاستنتاج جاء من خلال مقارنة بيانات شهري مايو/أيار، ويونيو/حزيران.وأكد الوزير أن وزارة المالية تعمل بنشاط مع المناطق التي تحتاج إلى مساعدة لتحقيق الاستقرار المالي، وقال: "سنكون دائما على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة".ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.دميترييف: مشاركة المملكة العربية السعودية في منتدى سان بطرسبورغ ستكون بارزةمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026... حدث ضخم ينتظره العالم
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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسيا, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسيا, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن
وزير المالية الروسي: الوزارة تراقب موازنات الأقاليم وتدعم استقرارها المالي
13:50 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 12:54 GMT 09.06.2026)
أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن وزارة المالية الروسية تراقب بدقة أوضاع الموازنات في الأقاليم الروسية، وذلك خلال جلسة بعنوان "الأقاليم في ظل التحديات العالمية: كيف يمكن دعم الاستدامة المالية وتحفيز التنمية"، التي عُقدت ضمن فعاليات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026.
وشدد سيلوانوف خلال الجلسة على أهمية النظر إلى موازنات الأقاليم باعتبارها جزءاً أساسياً من المنظومة المالية للدولة، موضحاً أن الوزارة تتابع بصورة دائمة عمليات إعداد وتنفيذ الميزانيات الإقليمية.
وأشار سيلوانوف إلى أن العام الماضي شهد ضغوطا مالية ملحوظة على الأقاليم، مذكّرا بارتفاع مستويات العجز المسجلة آنذاك، وقال: "لقد رأينا حجم العجز في العام الماضي".
وأضاف أن الوضع لا يزال يثير بعض القلق، خاصة في ما يتعلق بتغيرات الديون التجارية وارتفاع تكلفة الاقتراض، وقال: "القروض مُكلفة".
وفي السياق ذاته، أشار إلى تحسن تدريجي في إيرادات ميزانيات المناطق، وقال إن هذا الاستنتاج جاء من خلال مقارنة بيانات شهري مايو/أيار، ويونيو/حزيران.
وقال سيلوانوف: "لم تعد إيرادات الميزانية الموحدة لمناطق روسيا ترتفع بنسبة 4.4%، بل ارتفعت بنسبة 5.3%. وانخفضت ضريبة الدخل بنسبة 1.2%، وليس 3% (لخمسة أشهر)".
وأكد الوزير أن وزارة المالية تعمل بنشاط مع المناطق التي تحتاج إلى مساعدة لتحقيق الاستقرار المالي، وقال: "سنكون دائما على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة".
ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو
والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.