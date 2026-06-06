https://sarabic.ae/20260606/برلماني-أوروبي-لـسبوتنيك-عزل-روسيا-فشل-والتضخم-يهدد-أوروبا-ما-لم-تراجع-سياساتها-تجاه-موسكو--1114120759.html
برلماني أوروبي لـ"سبوتنيك": عزل روسيا فشل... والتضخم يهدد أوروبا ما لم تراجع سياساتها تجاه موسكو
برلماني أوروبي لـ"سبوتنيك": عزل روسيا فشل... والتضخم يهدد أوروبا ما لم تراجع سياساتها تجاه موسكو
سبوتنيك عربي
أكد عضو البرلمان الأوروبي، فرناند كارتيزر، أن أوروبا تواجه مخاطر اقتصادية متزايدة، محذرًا من أن ارتفاع معدلات التضخم قد يصبح أمرًا حتميًا ما لم يعد الاتحاد... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T13:33+0000
2026-06-06T13:33+0000
2026-06-06T13:33+0000
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وقال كارتيزر، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن الاقتصاد الأوروبي يفقد تدريجيًا قدرته التنافسية، مشيرًا إلى أن القارة بحاجة إلى حلول عملية لأزمة الطاقة، بما في ذلك دراسة إمكانية استئناف الحصول على المزيد من موارد الطاقة الروسية للحد من الضغوط التضخمية.وفي ما يتعلق بالحديث المتزايد عن "التهديد الروسي"، اعتبر البرلماني الأوروبي أن هذا الطرح يحمل أبعادًا سياسية أكثر من كونه يعكس مخاوف أمنية حقيقية داخل أوروبا الغربية، مؤكدًا أن استخدام روسيا كـ"عدو خارجي" يأتي في إطار تبرير خطط عسكرة الاتحاد الأوروبي وتعزيز صلاحياته الأمنية والدفاعية.وفي تقييمه للمسار السياسي الغربي تجاه موسكو، شدد كارتيزر على أن محاولات عزل روسيا سياسيًا ودبلوماسيًا "فشلت بالكامل"، معتبرًا أن الحضور الدولي الواسع في منتدى سان بطرسبورغ يعكس محدودية تأثير هذه السياسة.ورأى أن أوروبا باتت مطالبة بمراجعة توجهاتها خلال السنوات الأخيرة، والانتقال من منطق التصعيد والمواجهة إلى مسار التفاوض والبحث عن تسويات جديدة تساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.كما حذر من مخاطر الخطاب التصعيدي المتزايد بشأن الحرب، معتبرًا أن الإفراط في الحديث عن المواجهة العسكرية قد يهيئ الظروف لتحولها إلى واقع، داعيًا القادة الأوروبيين إلى تبني خطاب أكثر مسؤولية يركز على الحوار والحلول الدبلوماسية بدلًا من تأجيج الصراع.ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.وتتضمن أجندة منتدى 2026 أكثر من 150 جلسة حوارية ونقاشية تغطي طيفًا واسعًا من الملفات، بدءًا من الاقتصاد العالمي والاقتصاد الروسي، مرورًا بقضايا التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى التنمية الاجتماعية وتحسين بيئة الحياة والاستثمار.ومنذ انطلاقه عام 1997، تحوّل منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي من منصة إقليمية مخصصة لدول رابطة الدول المستقلة إلى واحدة من أهم الساحات العالمية، التي تجمع رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين التنفيذيين، وقادة الشركات والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحًا.ويحظى المنتدى منذ عام 2006 برعاية مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومشاركته، الأمر الذي عزز من ثقله السياسي والاقتصادي وحوّله إلى محطة سنوية رئيسية لرسم ملامح التعاون الدولي واستشراف الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية.وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.وخلال أكثر من ربع قرن، رسّخ منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مكانته كواحد من أهم المنتديات الاقتصادية في العالم، وكمساحة فريدة للحوار بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، حيث تلتقي الحكومات ورجال الأعمال والخبراء لصياغة رؤى جديدة للتنمية والتعاون الاقتصادي الدولي.
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https://sarabic.ae/20260605/ممثل-منتدى-الشباب-الديمقراطي-اللبناني-لـسبوتنيك-منتدى-بطرسبورغ-منصة-لتبادل-الخبرات-العالمية-1114098618.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, أخبار أوكرانيا
برلماني أوروبي لـ"سبوتنيك": عزل روسيا فشل... والتضخم يهدد أوروبا ما لم تراجع سياساتها تجاه موسكو
حصري
أكد عضو البرلمان الأوروبي، فرناند كارتيزر، أن أوروبا تواجه مخاطر اقتصادية متزايدة، محذرًا من أن ارتفاع معدلات التضخم قد يصبح أمرًا حتميًا ما لم يعد الاتحاد الأوروبي النظر في علاقاته مع روسيا وسياساته المرتبطة بأزمة الطاقة.
وقال كارتيزر، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
، إن الاقتصاد الأوروبي يفقد تدريجيًا قدرته التنافسية، مشيرًا إلى أن القارة بحاجة إلى حلول عملية لأزمة الطاقة، بما في ذلك دراسة إمكانية استئناف الحصول على المزيد من موارد الطاقة الروسية للحد من الضغوط التضخمية.
وفي ما يتعلق بالحديث المتزايد عن "التهديد الروسي"، اعتبر البرلماني الأوروبي أن هذا الطرح يحمل أبعادًا سياسية أكثر من كونه يعكس مخاوف أمنية حقيقية داخل أوروبا الغربية، مؤكدًا أن استخدام روسيا كـ"عدو خارجي" يأتي في إطار تبرير خطط عسكرة الاتحاد الأوروبي وتعزيز صلاحياته الأمنية والدفاعية.
وأضاف أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لم يعد يتمتع بالمصداقية ذاتها التي كان يحظى بها في السابق، داعيًا إلى إطلاق حوار أوروبي-روسي يهدف إلى صياغة منظومة أمنية جديدة تضمن مصالح جميع الأطراف، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية وتوجه الولايات المتحدة بشكل متزايد نحو منطقة المحيط الهادئ.
وفي تقييمه للمسار السياسي الغربي تجاه موسكو، شدد كارتيزر على أن محاولات عزل روسيا
سياسيًا ودبلوماسيًا "فشلت بالكامل"، معتبرًا أن الحضور الدولي الواسع في منتدى سان بطرسبورغ يعكس محدودية تأثير هذه السياسة.
ورأى أن أوروبا باتت مطالبة بمراجعة توجهاتها خلال السنوات الأخيرة، والانتقال من منطق التصعيد والمواجهة إلى مسار التفاوض والبحث عن تسويات جديدة تساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
كما حذر من مخاطر الخطاب التصعيدي المتزايد بشأن الحرب، معتبرًا أن الإفراط في الحديث عن المواجهة العسكرية قد يهيئ الظروف لتحولها إلى واقع، داعيًا القادة الأوروبيين إلى تبني خطاب أكثر مسؤولية يركز على الحوار والحلول الدبلوماسية بدلًا من تأجيج الصراع.
وانطلقت، يوم الأربعاء الماضي، فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
، والتي تمتد من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليم، وتغطية إعلامية واسعة.
ويعقد المنتدى
هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتتضمن أجندة منتدى 2026 أكثر من 150 جلسة حوارية ونقاشية تغطي طيفًا واسعًا من الملفات، بدءًا من الاقتصاد العالمي والاقتصاد الروسي، مرورًا بقضايا التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى التنمية الاجتماعية وتحسين بيئة الحياة والاستثمار.
ومنذ انطلاقه عام 1997، تحوّل منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي من منصة إقليمية مخصصة لدول رابطة الدول المستقلة إلى واحدة من أهم الساحات العالمية، التي تجمع رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين التنفيذيين، وقادة الشركات والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحًا.
ويحظى المنتدى منذ عام 2006 برعاية مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
ومشاركته، الأمر الذي عزز من ثقله السياسي والاقتصادي وحوّله إلى محطة سنوية رئيسية لرسم ملامح التعاون الدولي واستشراف الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
وخلال أكثر من ربع قرن، رسّخ منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مكانته كواحد من أهم المنتديات الاقتصادية في العالم، وكمساحة فريدة للحوار بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، حيث تلتقي الحكومات ورجال الأعمال والخبراء لصياغة رؤى جديدة للتنمية والتعاون الاقتصادي الدولي.