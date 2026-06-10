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السيسي يوجه رسالة جديدة لدول "حوض النيل"
السيسي يوجه رسالة جديدة لدول "حوض النيل"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، التزام بلاده بدعم مشروعات السدود في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من أجل التنمية ودون الإضرار بالغير. 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T17:16+0000
2026-06-10T17:16+0000
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وذكر المركز الإعلامي للرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء، أن السيسي استقبل نظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، عقب جلسة مباحثات في القاهرة، وتوقيع مذكرات تعاون مشترك.وقال السيسي، إنه بحث مع تشيسيكيدي، سبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية والري، وتعظيم الشراكات في المشروعات المائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عبر التنفيذ الفعال لبروتوكول التعاون وتنفيذ مشروعات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وكذلك الآلية المصرية لدراسة وتمويل المشروعات في دول حوض النيل. وجدد الرئيس المصري التأكيد على التزام بلاده بدعم مشروعات السدود في الكونغو الديمقراطية، من أجل التنمية ودون الإضرار بالغير، منوها إلى الاتفاق على تكثيف التعاون في مجالات نقل الخبرات المصرية، وتوفير الدعم الفني وبناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية، في الكونغو الديمقراطية.وثمن السيسي "المواقف الكونغولية الحكيمة والمسئولة، في ملف مياه النيل"، قائلا إنها "مواقف تتأسس على الالتزام بالقانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية بين الأشقاء، شركاء نهر النيل".وشدد على ضرورة التحلي بحسن النية وروح التفاهم، والتوافق في حوض نهر النيل، مشيرا إلى اتفاقه مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية على ضرورة استكمال الجهود الإيجابية، في إطار العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل، لاستعادة التوافق والشمولية بين دول الحوض.ووجه الرئيس المصري رسالة إلى شعوب دول حوض النيل، قائلا: "كل ما تريده مصر، هو الالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، وتحقيق المنفعة المشتركة لجميع شعوب حوض النيل، وتفادي الإضرار بأي طرف، والعمل معا لتعظيم الفوائد والإدارة المستدامة لموارد نهرنا، مصدر الحياة لنا جميعا".وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وجّه رسالة مكتوبة إلى الرئيس السيسي، أعرب فيها عن استعداده لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا، من أجل حسم ملف تقاسم مياه النيل وخفض التوتر المرتبط بسد النهضة، مشيرا إلى "التزام الولايات المتحدة بالسلام"، مؤكدا استعداده، مع فريقه، "للعمل على التوصل إلى حل نهائي ومسؤول لقضية تقاسم مياه النيل، بما يراعي احتياجات مصر والسودان وإثيوبيا على المدى الطويل"، مبرزا الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر.وشدد ترامب على أن "الولايات المتحدة ترى أنه لا ينبغي لأي دولة أن تفرض سيطرة أحادية على موارد نهر النيل بما يضرّ بدول الجوار"، معربًا عن اعتقاده بـ"إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم عبر مفاوضات عادلة وشفافة، مدعومة بخبرة فنية ودور أمريكي فاعل في المراقبة والتنسيق بين الأطراف".واختتم ترامب رسالته بالتأكيد على أهمية حل التوترات المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي الكبير ضمن أولويات أجندته، معربا عن أمله في ألا يقود هذا النزاع إلى صراع عسكري بين مصر وإثيوبيا، ومجددا شكره للرئيس المصري على الصداقة والشراكة بين البلدين.ويعد سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".
https://sarabic.ae/20251015/السيسي-والبرهان-يؤكدان-رفضهما-القاطع-لأي-إجراءات-أحادية-تتخذ-على-النيل-الأزرق-1106033910.html
https://sarabic.ae/20260121/ترامب-سد-النهضة-أمر-خطير-ولست-سعيدا-ببنائه-1109486866.html
https://sarabic.ae/20260225/مصر-ترد-على-مزاعم-استعدادها-منح-إثيوبيا-منفذا-بحريا-لقاء-مرونة-بشأن-سد-النهضة-1110726615.html
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أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

السيسي يوجه رسالة جديدة لدول "حوض النيل"

17:16 GMT 10.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martinالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، التزام بلاده بدعم مشروعات السدود في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من أجل التنمية ودون الإضرار بالغير.
وذكر المركز الإعلامي للرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء، أن السيسي استقبل نظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، عقب جلسة مباحثات في القاهرة، وتوقيع مذكرات تعاون مشترك.
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15 أكتوبر 2025, 12:23 GMT
وقال السيسي، إنه بحث مع تشيسيكيدي، سبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية والري، وتعظيم الشراكات في المشروعات المائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عبر التنفيذ الفعال لبروتوكول التعاون وتنفيذ مشروعات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وكذلك الآلية المصرية لدراسة وتمويل المشروعات في دول حوض النيل.
وجدد الرئيس المصري التأكيد على التزام بلاده بدعم مشروعات السدود في الكونغو الديمقراطية، من أجل التنمية ودون الإضرار بالغير، منوها إلى الاتفاق على تكثيف التعاون في مجالات نقل الخبرات المصرية، وتوفير الدعم الفني وبناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية، في الكونغو الديمقراطية.
وثمن السيسي "المواقف الكونغولية الحكيمة والمسئولة، في ملف مياه النيل"، قائلا إنها "مواقف تتأسس على الالتزام بالقانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية بين الأشقاء، شركاء نهر النيل".
وشدد على ضرورة التحلي بحسن النية وروح التفاهم، والتوافق في حوض نهر النيل، مشيرا إلى اتفاقه مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية على ضرورة استكمال الجهود الإيجابية، في إطار العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل، لاستعادة التوافق والشمولية بين دول الحوض.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
ترامب: سد النهضة أمر خطير ولست سعيدا ببنائه
21 يناير, 18:00 GMT
ووجه الرئيس المصري رسالة إلى شعوب دول حوض النيل، قائلا: "كل ما تريده مصر، هو الالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، وتحقيق المنفعة المشتركة لجميع شعوب حوض النيل، وتفادي الإضرار بأي طرف، والعمل معا لتعظيم الفوائد والإدارة المستدامة لموارد نهرنا، مصدر الحياة لنا جميعا".
وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وجّه رسالة مكتوبة إلى الرئيس السيسي، أعرب فيها عن استعداده لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا، من أجل حسم ملف تقاسم مياه النيل وخفض التوتر المرتبط بسد النهضة، مشيرا إلى "التزام الولايات المتحدة بالسلام"، مؤكدا استعداده، مع فريقه، "للعمل على التوصل إلى حل نهائي ومسؤول لقضية تقاسم مياه النيل، بما يراعي احتياجات مصر والسودان وإثيوبيا على المدى الطويل"، مبرزا الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر.
وشدد ترامب على أن "الولايات المتحدة ترى أنه لا ينبغي لأي دولة أن تفرض سيطرة أحادية على موارد نهر النيل بما يضرّ بدول الجوار"، معربًا عن اعتقاده بـ"إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم عبر مفاوضات عادلة وشفافة، مدعومة بخبرة فنية ودور أمريكي فاعل في المراقبة والتنسيق بين الأطراف".
واختتم ترامب رسالته بالتأكيد على أهمية حل التوترات المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي الكبير ضمن أولويات أجندته، معربا عن أمله في ألا يقود هذا النزاع إلى صراع عسكري بين مصر وإثيوبيا، ومجددا شكره للرئيس المصري على الصداقة والشراكة بين البلدين.
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
مصر ترد على مزاعم استعدادها منح إثيوبيا منفذا بحريا لقاء مرونة بشأن سد النهضة
25 فبراير, 08:35 GMT
ويعد سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.
وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".
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