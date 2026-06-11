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إحباط هجوم إرهابي خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لاستهداف أحد العسكريين الروس- الأمن الروسي
إحباط هجوم إرهابي خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لاستهداف أحد العسكريين الروس- الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عبر بيان له اليوم الخميس، أنه أحبط هجوما إرهابيا كانت تخطط له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في البيان: "تم إحباط هجوم إرهابي خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية ضد أحد أفراد القوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع الروسية".وأضاف البيان: "أقرّ المعتقل، أثناء استجوابه، بأنه جنّد من قبل ضباط في جهاز الأمن الأوكراني في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، حيث لجأ إليها هربًا من الملاحقة الجنائية في بلده. ووعده مشغّلوه، مقابل إتمام المهمة، بمساعدته في الحصول على وضع لاجئ، للإقامة القانونية في الاتحاد الأوروبي".موسكو: هجوم كييف على "بانوراما سيفاستوبول" عمل همجي وسيحاسب منفذوه على جريمتهممجلس الأمن يفشل في إدراج بند عدم الانتشار النووي بشأن إيران نتيجة الفيتو الروسي والصيني
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إحباط هجوم إرهابي خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لاستهداف أحد العسكريين الروس- الأمن الروسي

06:55 GMT 11.06.2026 (تم التحديث: 07:22 GMT 11.06.2026)
© Sputnikالأمن الفيدرالي الروسي
الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
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أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عبر بيان له اليوم الخميس، أنه أحبط هجوما إرهابيا كانت تخطط له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لاستهداف أحد العسكريين الروس، التابع لوزارة الدفاع الروسية.
وجاء في البيان: "تم إحباط هجوم إرهابي خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية ضد أحد أفراد القوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع الروسية".

وأشار إلى أنه "نتيجة للعمليات الاستخباراتية التي أُجريت في مقاطعة موسكو، تم تحديد هوية مواطن أجنبي من مواليد عام 1990 واعتقاله، والذي كان مكلفًا من قبل أجهزة الاستخبارات الأوكرانية باغتيال عسكري روسي باستخدام سلاح ناري".

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وأكد البيان الصادر عن جهاز الأمن الروسي: "أحضر الأجنبي إلى روسيا في فبراير/شباط 2026. ولتنفيذ الهجوم الإرهابي، وبناءً على تعليمات مشغّله، أخرج مسدسًا من طراز "بي إم"، مزودًا بكاتم صوت و16 طلقة من مخبأ، ثم أجرى استطلاعًا إضافيًا في عنوان سكن وعمل الهدف (العسكري الروسي)".

وأضاف البيان: "أقرّ المعتقل، أثناء استجوابه، بأنه جنّد من قبل ضباط في جهاز الأمن الأوكراني في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، حيث لجأ إليها هربًا من الملاحقة الجنائية في بلده. ووعده مشغّلوه، مقابل إتمام المهمة، بمساعدته في الحصول على وضع لاجئ، للإقامة القانونية في الاتحاد الأوروبي".
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