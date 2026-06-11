https://sarabic.ae/20260611/باكستان-تكشف-موقفها-من-الوساطة-بين-أمريكا-وإيران-1114263953.html

باكستان تكشف موقفها من الوساطة بين أمريكا وإيران

باكستان تكشف موقفها من الوساطة بين أمريكا وإيران

سبوتنيك عربي

أكدت باكستان، اليوم الخميس، استمرار مساعيها الدبلوماسية للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مشددة على أنها لا تزال متمسكة بالأمل في تحقيق تقدم في مسار... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T15:10+0000

2026-06-11T15:10+0000

2026-06-11T15:10+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندريب، خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال بشأن مستوى التفاؤل في إسلام آباد، إنه "من الصعب للغاية أن نكون متفائلين في ظل السيناريو الحالي، الذي نشهد فيه تبادلًا علنيًا للأعمال العدائية، لكننا لا نصف موقفنا بالتشاؤم أو فقدان الأمل". وأضاف أندريب أن بلاده تواصل جهودها في إطار الوساطة، مؤكدا أن "التفاؤل شرط أساسي لنجاح أي عملية دبلوماسية، وأن اليأس لا يخدم مسار الحلول السياسية". وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، رغبته في توقيع اتفاق سلام محتمل مع إيران في سويسرا بدلًا من باكستان، حال نجاح الجهود الدبلوماسية الجارية، في حين لوّح بشن ضربات جديدة ضد طهران وإمكانية "الاستيلاء على نفطها مثلما فعلت مع فنزويلا".وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، صباح اليوم الخميس، أن قواتها بدأت، تنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران، وقالت: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاق مع إيران بات جاهزًا بالكامل ولم يتبق سوى التوقيع عليه.وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "نريد اتفاقًا مع إيران مُرضيًا، سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق. كل ما عليهم (إيران) فعله هو توقيع الوثيقة. لقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي".واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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