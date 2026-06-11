نتنياهو: سنعيد الأمن إلى شمال إسرائيل كما فعلنا في الجنوب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
08:29 GMT
26 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تعد خطة بقيمة 295 مليار دولار لتمويل الذكاء الاصطناعي... ما أهمية هذا التوجه؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يشكل حظر أنصار الله للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تحولا في موازين الصراع
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: واشنطن تريد إنهاء الأزمة مع طهران دبلوماسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن.. دور إقليمي فاعل واستقرار داخلي يتطلع لمزيد من الإنجازات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الأردن.. دور إقليمي فاعل واستقرار داخلي يتطلع لمزيد من الإنجازات
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
09:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
التضخم الأميركي في أسوأ حالاته منذ 3 سنوات... كيف دخل الذكاء الاصطناعي لاعب هجومٍ في مونديال 2026؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
بعد توقيع اربع اتفاقيات رسمية في أنقرة ، هل تستبدل النيجر فرنسا بتركيا ؟
11:03 GMT
29 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:09 GMT
10 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260611/نتنياهو-سنعيد-الأمن-إلى-شمال-إسرائيل-كما-فعلنا-في-الجنوب-1114256050.html
نتنياهو: سنعيد الأمن إلى شمال إسرائيل كما فعلنا في الجنوب
نتنياهو: سنعيد الأمن إلى شمال إسرائيل كما فعلنا في الجنوب
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه يسعى لإعادة الأمن إلى شمال إسرائيل كما فعله في جنوب البلاد، على حد قوله. 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T12:12+0000
2026-06-11T12:12+0000
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113408953_0:0:1345:758_1920x0_80_0_0_f793f3b8ff97393d3fa78eedade3f3a3.jpg
وذكر مكتب نتنياهو أن تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماع حكومي عقد في الجليل، قائلا: "نحن نضرب حزب الله بقوة شديدة".وقال نتنياهو: "لدينا تحديات أخرى - تحد خاص هو الطائرات دون طيار. نحن نعمل على ذلك، سنعيد الأمن إلى الشمال، وسنخلق أمنا في الشمال كما فعلنا في الجنوب".وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة إلى الشعب اللبناني، أمس الأربعاء، قائلًا، إن إسرائيل ليست في حالة حرب مع لبنان، داعيًا اللبنانيين إلى "اغتنام المستقبل والانضمام لإسرائيل" في مواجهة "حزب الله".وقال نتنياهو في كلمة موجهة إلى الشعب اللبناني: "نتوق للسلام مع لبنان.. سلام يستطيع فيه شعبانا الازدهار معًا.. العائق الوحيد أمام هذه الرؤية هو "حزب الله".. إسرائيل تريد السلام معكم اغتنموا مستقبلكم، انضموا إلى إسرائيل، ابنوا الأمن والازدهار لجميع أطفالنا، وبمجرد تفكيك "حزب الله" ستكون الاحتمالات لا حصر لها وستكون عالية للغاية".وأمس الأربعاء، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن الأمم المتحدة سترسل بعثة إلى لبنان للتحقق من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في 2 آذار/ مارس، موضحاً أنه سيعمل قريبا على نشر فريق لجمع المعلومات والأدلة.وشهدت واشنطن منذ نيسان/أبريل الماضي 4 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
https://sarabic.ae/20260609/الجبهة-الداخلية-رصد-إطلاق-صواريخ-من-لبنان-باتجاه-الجليل-شمالي-إسرائيل--1114217340.html
https://sarabic.ae/20260608/غوتيريش-يدعو-للالتزام-بوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-وإيران-وغزة-1114181938.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113408953_150:0:1345:896_1920x0_80_0_0_14f7036e0177d65e7ebbb7ecd1fc10bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, لبنان
أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, لبنان

نتنياهو: سنعيد الأمن إلى شمال إسرائيل كما فعلنا في الجنوب

12:12 GMT 11.06.2026
© REUTERS ILIA YEFIMOVICHرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
© REUTERS ILIA YEFIMOVICH
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه يسعى لإعادة الأمن إلى شمال إسرائيل كما فعله في جنوب البلاد، على حد قوله.
وذكر مكتب نتنياهو أن تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماع حكومي عقد في الجليل، قائلا: "نحن نضرب حزب الله بقوة شديدة".
وقال نتنياهو: "لدينا تحديات أخرى - تحد خاص هو الطائرات دون طيار. نحن نعمل على ذلك، سنعيد الأمن إلى الشمال، وسنخلق أمنا في الشمال كما فعلنا في الجنوب".
نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي يطلق النار لاعتراض صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، فوق القدس. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
الجبهة الداخلية: رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل شمالي إسرائيل
9 يونيو, 21:21 GMT
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة إلى الشعب اللبناني، أمس الأربعاء، قائلًا، إن إسرائيل ليست في حالة حرب مع لبنان، داعيًا اللبنانيين إلى "اغتنام المستقبل والانضمام لإسرائيل" في مواجهة "حزب الله".
وقال نتنياهو في كلمة موجهة إلى الشعب اللبناني: "نتوق للسلام مع لبنان.. سلام يستطيع فيه شعبانا الازدهار معًا.. العائق الوحيد أمام هذه الرؤية هو "حزب الله".. إسرائيل تريد السلام معكم اغتنموا مستقبلكم، انضموا إلى إسرائيل، ابنوا الأمن والازدهار لجميع أطفالنا، وبمجرد تفكيك "حزب الله" ستكون الاحتمالات لا حصر لها وستكون عالية للغاية".
وأمس الأربعاء، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن الأمم المتحدة سترسل بعثة إلى لبنان للتحقق من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في 2 آذار/ مارس، موضحاً أنه سيعمل قريبا على نشر فريق لجمع المعلومات والأدلة.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
غوتيريش يدعو للالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان وإيران وغزة
8 يونيو, 21:21 GMT
وشهدت واشنطن منذ نيسان/أبريل الماضي 4 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала