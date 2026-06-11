https://sarabic.ae/20260611/نتنياهو-سنعيد-الأمن-إلى-شمال-إسرائيل-كما-فعلنا-في-الجنوب-1114256050.html

نتنياهو: سنعيد الأمن إلى شمال إسرائيل كما فعلنا في الجنوب

نتنياهو: سنعيد الأمن إلى شمال إسرائيل كما فعلنا في الجنوب

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه يسعى لإعادة الأمن إلى شمال إسرائيل كما فعله في جنوب البلاد، على حد قوله. 11.06.2026, سبوتنيك عربي

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وذكر مكتب نتنياهو أن تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماع حكومي عقد في الجليل، قائلا: "نحن نضرب حزب الله بقوة شديدة".وقال نتنياهو: "لدينا تحديات أخرى - تحد خاص هو الطائرات دون طيار. نحن نعمل على ذلك، سنعيد الأمن إلى الشمال، وسنخلق أمنا في الشمال كما فعلنا في الجنوب".وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة إلى الشعب اللبناني، أمس الأربعاء، قائلًا، إن إسرائيل ليست في حالة حرب مع لبنان، داعيًا اللبنانيين إلى "اغتنام المستقبل والانضمام لإسرائيل" في مواجهة "حزب الله".وقال نتنياهو في كلمة موجهة إلى الشعب اللبناني: "نتوق للسلام مع لبنان.. سلام يستطيع فيه شعبانا الازدهار معًا.. العائق الوحيد أمام هذه الرؤية هو "حزب الله".. إسرائيل تريد السلام معكم اغتنموا مستقبلكم، انضموا إلى إسرائيل، ابنوا الأمن والازدهار لجميع أطفالنا، وبمجرد تفكيك "حزب الله" ستكون الاحتمالات لا حصر لها وستكون عالية للغاية".وأمس الأربعاء، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن الأمم المتحدة سترسل بعثة إلى لبنان للتحقق من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في 2 آذار/ مارس، موضحاً أنه سيعمل قريبا على نشر فريق لجمع المعلومات والأدلة.وشهدت واشنطن منذ نيسان/أبريل الماضي 4 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.

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