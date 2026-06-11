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وزير الخارجية الفرنسي يؤكد لنظيره اللبناني استعداد بلاده لتنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني
وزير الخارجية الفرنسي يؤكد لنظيره اللبناني استعداد بلاده لتنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، في باريس، اليوم الخميس، ملفات لبنانية ساخنة وتطورات الأوضاع الراهنة، إضافة إلى التحديات... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
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ورحب بارو بالوزير اللبناني، واصفًا القرارات والمواقف التي اتخذتها السلطة السياسية في لبنان منذ الصيف الماضي بأنها "شجاعة"، ومجددًا دعم فرنسا الثابت للبنان وتضامنها مع مسار التفاوض الذي تسلكه بيروت، رغم عدم كون باريس طرفًا مباشرًا فيه، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأكد رجي أن لبنان "لن يقبل بأن يفاوض أحد باسمه"، مشددًا على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُخذ بشكل نهائي ولا رجعة عنه.واتفق الجانبان على أهمية دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز موقف لبنان في أي مفاوضات.كما تناول اللقاء مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل"، إلى جانب العلاقات اللبنانية السورية، حيث شددت فرنسا على أهمية المضي في ترسيم الحدود البرية بين البلدين، بما يعزز الأمن ويضبط الحدود ويحد من عمليات التهريب.ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".
https://sarabic.ae/20260610/الجيش-الفرنسي-يعلن-مقتل-جندي-إثر-إطلاق-نار-عرضي-في-لبنان-1114240267.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار لبنان, أخبار فرنسا , أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار لبنان, أخبار فرنسا , أخبار إسرائيل اليوم

وزير الخارجية الفرنسي يؤكد لنظيره اللبناني استعداد بلاده لتنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني

15:41 GMT 11.06.2026
© AP Photo / Achmad Ibrahimوزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو
وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Achmad Ibrahim
تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، في باريس، اليوم الخميس، ملفات لبنانية ساخنة وتطورات الأوضاع الراهنة، إضافة إلى التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية.
ورحب بارو بالوزير اللبناني، واصفًا القرارات والمواقف التي اتخذتها السلطة السياسية في لبنان منذ الصيف الماضي بأنها "شجاعة"، ومجددًا دعم فرنسا الثابت للبنان وتضامنها مع مسار التفاوض الذي تسلكه بيروت، رغم عدم كون باريس طرفًا مباشرًا فيه، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على ظهر سفينة تابعة للبحرية الفرنسية - الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
الجيش الفرنسي يعلن مقتل جندي إثر إطلاق نار "عرضي" في لبنان
أمس, 18:02 GMT
من جهته، أشاد رجي بالدور الفرنسي، مثمنًا مواقف باريس الداعمة، ومعبّرًا عن أمله في أن تفضي المفاوضات الجارية في واشنطن إلى وقف لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل، بما يضع حدًا لمعاناة سكان الجنوب.
وأكد رجي أن لبنان "لن يقبل بأن يفاوض أحد باسمه"، مشددًا على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُخذ بشكل نهائي ولا رجعة عنه.
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إسرائيل تكثف غاراتها على لبنان وتعمق توغلها
أمس, 16:13 GMT
واتفق الجانبان على أهمية دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز موقف لبنان في أي مفاوضات.
وأعلن الوزير الفرنسي استعداد بلاده لتنظيم مؤتمر دولي لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية، نظرًا لما وصفه بالأهمية الاستراتيجية لهذا الملف.
كما تناول اللقاء مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل"، إلى جانب العلاقات اللبنانية السورية، حيث شددت فرنسا على أهمية المضي في ترسيم الحدود البرية بين البلدين، بما يعزز الأمن ويضبط الحدود ويحد من عمليات التهريب.
صورة التقطها رجل لأنقاض المباني التي دمرتها غارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، الأحد 15 مارس/آذار 2026. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
"حزب الله": رد إيران على إسرائيل هدفه إلزامها بوقف النار في لبنان
9 يونيو, 12:31 GMT
ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.
ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".
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