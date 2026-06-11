https://sarabic.ae/20260611/وزير-الخارجية-الفرنسي-يؤكد-لنظيره-اللبناني-استعداد-بلاده-لتنظيم-مؤتمر-دولي-لدعم-الجيش-اللبناني-1114264813.html

وزير الخارجية الفرنسي يؤكد لنظيره اللبناني استعداد بلاده لتنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني

وزير الخارجية الفرنسي يؤكد لنظيره اللبناني استعداد بلاده لتنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني

سبوتنيك عربي

بحث وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، في باريس، اليوم الخميس، ملفات لبنانية ساخنة وتطورات الأوضاع الراهنة، إضافة إلى التحديات... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

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ورحب بارو بالوزير اللبناني، واصفًا القرارات والمواقف التي اتخذتها السلطة السياسية في لبنان منذ الصيف الماضي بأنها "شجاعة"، ومجددًا دعم فرنسا الثابت للبنان وتضامنها مع مسار التفاوض الذي تسلكه بيروت، رغم عدم كون باريس طرفًا مباشرًا فيه، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأكد رجي أن لبنان "لن يقبل بأن يفاوض أحد باسمه"، مشددًا على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُخذ بشكل نهائي ولا رجعة عنه.واتفق الجانبان على أهمية دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز موقف لبنان في أي مفاوضات.كما تناول اللقاء مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل"، إلى جانب العلاقات اللبنانية السورية، حيث شددت فرنسا على أهمية المضي في ترسيم الحدود البرية بين البلدين، بما يعزز الأمن ويضبط الحدود ويحد من عمليات التهريب.ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".

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