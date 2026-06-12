الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 3 قرى في لبنان بالإخلاء الفوري
© Sputnik . Abdul kader Al Bayبين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
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وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنذارًا إلى سكان مناطق جنوبي لبنان، داعيًا إلى الإخلاء الفوري، في ظل تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بيانا أوضح من خلاله أن الإنذار الفوري لسكان لبنان الموجودين في البلدات والقرى الآتية: "صرفند وتفاحتا ومزرعة سيناي".
#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: صرفند, تفاحتا, مزرعة سيناي— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 12, 2026
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال… pic.twitter.com/QBtyZ650lP
وقال إن "استمرار "حزب الله" في إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل سيقابل برد عسكري يستهدف مناطق واسعة من الجنوب اللبناني"، محمّلًا الحزب مسؤولية أي تصعيد إضافي.
وأضاف أن "القوات الإسرائيلية تواصل العمل على تضييق الخناق على قدرات حزب الله"، مشيرًا إلى استمرار تعميق الضربات العسكرية الموجهة ضد أهداف تابعة للحزب.
وفي سياق متصل، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، أن قواته استكملت أنشطة تهدف إلى تحقيق السيطرة العملياتية، وتطهير المنطقة الواقعة شمال نهر السلوقي على طول خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان.
وقال الجيش، في بيان عبر منصة "إكس"، أمس الخميس، إن منطقة نهر السلوقي استُخدمت من قبل حزب الله اللبناني كموقع رئيسي لتشغيل الطائرات المسيّرة المتفجرة وتنفيذ هجمات ضد قواته، على حد زعمه.
وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية قامت بتفكيك مئات البنى التحتية التي وصفها بـ"الإرهابية"، كما قضت على أكثر من 50 عنصرًا، مشيرًا إلى العثور على أسلحة متعددة من بينها عبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات.
ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.
ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".