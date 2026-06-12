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الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 3 قرى في لبنان بالإخلاء الفوري
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 3 قرى في لبنان بالإخلاء الفوري
سبوتنيك عربي
وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنذارًا إلى سكان مناطق جنوبي لبنان، داعيًا إلى الإخلاء الفوري، في ظل تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية. 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T12:22+0000
2026-06-12T12:22+0000
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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بيانا أوضح من خلاله أن الإنذار الفوري لسكان لبنان الموجودين في البلدات والقرى الآتية: "صرفند وتفاحتا ومزرعة سيناي".وقال إن "استمرار "حزب الله" في إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل سيقابل برد عسكري يستهدف مناطق واسعة من الجنوب اللبناني"، محمّلًا الحزب مسؤولية أي تصعيد إضافي.وأضاف أن "القوات الإسرائيلية تواصل العمل على تضييق الخناق على قدرات حزب الله"، مشيرًا إلى استمرار تعميق الضربات العسكرية الموجهة ضد أهداف تابعة للحزب.وفي سياق متصل، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، أن قواته استكملت أنشطة تهدف إلى تحقيق السيطرة العملياتية، وتطهير المنطقة الواقعة شمال نهر السلوقي على طول خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان.وقال الجيش، في بيان عبر منصة "إكس"، أمس الخميس، إن منطقة نهر السلوقي استُخدمت من قبل حزب الله اللبناني كموقع رئيسي لتشغيل الطائرات المسيّرة المتفجرة وتنفيذ هجمات ضد قواته، على حد زعمه.وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية قامت بتفكيك مئات البنى التحتية التي وصفها بـ"الإرهابية"، كما قضت على أكثر من 50 عنصرًا، مشيرًا إلى العثور على أسلحة متعددة من بينها عبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات.ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".
https://sarabic.ae/20260605/وزيرة-تطالب-بتغيير-الحدود-إعلام-إسرائيل-لم-تصوت-على-قرار-بوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1114072600.html
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أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 3 قرى في لبنان بالإخلاء الفوري

12:22 GMT 12.06.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bayبين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان
بين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنذارًا إلى سكان مناطق جنوبي لبنان، داعيًا إلى الإخلاء الفوري، في ظل تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بيانا أوضح من خلاله أن الإنذار الفوري لسكان لبنان الموجودين في البلدات والقرى الآتية: "صرفند وتفاحتا ومزرعة سيناي".
وقال إن "استمرار "حزب الله" في إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل سيقابل برد عسكري يستهدف مناطق واسعة من الجنوب اللبناني"، محمّلًا الحزب مسؤولية أي تصعيد إضافي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
"وزيرة تطالب بتغيير الحدود".. إعلام: إسرائيل لم تصوت على قرار بوقف إطلاق النار في لبنان
5 يونيو, 05:58 GMT
وأضاف أن "القوات الإسرائيلية تواصل العمل على تضييق الخناق على قدرات حزب الله"، مشيرًا إلى استمرار تعميق الضربات العسكرية الموجهة ضد أهداف تابعة للحزب.
وفي سياق متصل، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، أن قواته استكملت أنشطة تهدف إلى تحقيق السيطرة العملياتية، وتطهير المنطقة الواقعة شمال نهر السلوقي على طول خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان.
وقال الجيش، في بيان عبر منصة "إكس"، أمس الخميس، إن منطقة نهر السلوقي استُخدمت من قبل حزب الله اللبناني كموقع رئيسي لتشغيل الطائرات المسيّرة المتفجرة وتنفيذ هجمات ضد قواته، على حد زعمه.
وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية قامت بتفكيك مئات البنى التحتية التي وصفها بـ"الإرهابية"، كما قضت على أكثر من 50 عنصرًا، مشيرًا إلى العثور على أسلحة متعددة من بينها عبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات.
ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.
ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".
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