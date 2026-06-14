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المقهى الثقافي
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خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
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https://sarabic.ae/20260614/ترامب-الاتفاق-الأمريكي-الإيراني-لا-يزال-في-المسار-الصحيح-رغم-الهجوم-الإسرائيلي-على-بيروت--1114343015.html
ترامب: الاتفاق الأمريكي الإيراني لا يزال في المسار الصحيح رغم الهجوم الإسرائيلي على بيروت
ترامب: الاتفاق الأمريكي الإيراني لا يزال في المسار الصحيح رغم الهجوم الإسرائيلي على بيروت
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب لا يزال يسير في مساره الصحيح، رغم التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة. 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T17:25+0000
2026-06-14T17:25+0000
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وقال ترامب، في تصريحات نقلها موقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم الأحد، إن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران من المقرر إبرامه اليوم الأحد، مشيراً إلى أنه لا يزال قائماً رغم الغارة الإسرائيلية على بيروت والتهديدات الإيرانية بالرد.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد، يفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال"، أمس السبت: "في الواقع، لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا (الأحد)، وبعد توقيعه مباشرة سيفتح مضيق هرمز أمام الجميع".في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ‌قوله أمس السبت، إن "موعد توقيع مذكرة ‌التفاهم، ‌التي توسطت فيها إسلام آباد لن يكون ‌غدا الأحد".وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قال أمس السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.
https://sarabic.ae/20260614/عراقجي-أمن-المنطقة-لا-يمكن-تحقيقه-دون-إشراك-إيران-في-معادلاته-1114341164.html
https://sarabic.ae/20260614/المندوب-الأمريكي-لدى-الأمم-المتحدة-الولايات-المتحدة-واثقة-من-توقيع-اتفاق-مع-إيران-اليوم-1114338197.html
https://sarabic.ae/20260614/إيران-تتوعد-إسرائيل-بالرد-بعد-هجوم-الأخيرة-على-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-1114336447.html
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باكستان, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
باكستان, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم

ترامب: الاتفاق الأمريكي الإيراني لا يزال في المسار الصحيح رغم الهجوم الإسرائيلي على بيروت

17:25 GMT 14.06.2026
© REUTERS Daniel Heuerالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© REUTERS Daniel Heuer
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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب لا يزال يسير في مساره الصحيح، رغم التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة.
وقال ترامب، في تصريحات نقلها موقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم الأحد، إن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران من المقرر إبرامه اليوم الأحد، مشيراً إلى أنه لا يزال قائماً رغم الغارة الإسرائيلية على بيروت والتهديدات الإيرانية بالرد.
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عراقجي: أمن المنطقة لا يمكن تحقيقه دون إشراك إيران في معادلاته
16:22 GMT
وأضاف أن مسار التفاهم بين الجانبين لم يتأثر بالأحداث الأخيرة، مؤكداً استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد، يفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة واثقة من توقيع اتفاق مع إيران اليوم
13:55 GMT
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال"، أمس السبت: "في الواقع، لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا (الأحد)، وبعد توقيعه مباشرة سيفتح مضيق هرمز أمام الجميع".
وأضاف ترامب: "على عكس مدفوعات (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما، التي بلغت مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن يتم تبادل أي أموال".
الحرس الثوري الإيراني - إيران 3 يوليو/ تموز 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
إيران تتوعد إسرائيل بالرد بعد هجوم الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت
12:36 GMT
في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ‌قوله أمس السبت، إن "موعد توقيع مذكرة ‌التفاهم، ‌التي توسطت فيها إسلام آباد لن يكون ‌غدا الأحد".
وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قال أمس السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.
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