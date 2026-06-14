https://sarabic.ae/20260614/ترامب-الاتفاق-الأمريكي-الإيراني-لا-يزال-في-المسار-الصحيح-رغم-الهجوم-الإسرائيلي-على-بيروت--1114343015.html

ترامب: الاتفاق الأمريكي الإيراني لا يزال في المسار الصحيح رغم الهجوم الإسرائيلي على بيروت

ترامب: الاتفاق الأمريكي الإيراني لا يزال في المسار الصحيح رغم الهجوم الإسرائيلي على بيروت

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب لا يزال يسير في مساره الصحيح، رغم التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة. 14.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-14T17:25+0000

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وقال ترامب، في تصريحات نقلها موقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم الأحد، إن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران من المقرر إبرامه اليوم الأحد، مشيراً إلى أنه لا يزال قائماً رغم الغارة الإسرائيلية على بيروت والتهديدات الإيرانية بالرد.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد، يفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال"، أمس السبت: "في الواقع، لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا (الأحد)، وبعد توقيعه مباشرة سيفتح مضيق هرمز أمام الجميع".في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ‌قوله أمس السبت، إن "موعد توقيع مذكرة ‌التفاهم، ‌التي توسطت فيها إسلام آباد لن يكون ‌غدا الأحد".وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قال أمس السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.

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