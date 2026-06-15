https://sarabic.ae/20260615/إعلام-واشنطن-تتعهد-بتعليق-العقوبات-المفروضة-على-صادرات-النفط-الإيرانية-1114349897.html

إعلام: واشنطن تتعهد بتعليق العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية

إعلام: واشنطن تتعهد بتعليق العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية

سبوتنيك عربي

نقلت وكالة "مهر" الإيرانية، عن مسودة مذكرة تفاهم بين البلدين، بأن الولايات المتحدة تعهدت بتعليق العقوبات المفروضة على صادرات النفط والمنتجات البترولية... 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T05:31+0000

2026-06-15T05:31+0000

2026-06-15T05:31+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأفادت وكالة "مهر" نقلا عن مسودة المذكرة قولها: "سيتم تعليق العقوبات المفروضة على بيع النفط والمنتجات البتروكيماوية والمشتقات البتروكيماوية"، مضيفة أن "الولايات المتحدة تتعهد بعدم حشد قواتها في منطقة الشرق الأوسط وعدم فرض عقوبات جديدة ضد إيران".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، "اكتمال الاتفاق مع إيران" موجهًا التهنئة لجميع الأطراف المشاركة في المفاوضات التي أفضت إلى التوصل للتفاهم بين الجانبين.وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه "أصدر تفويضًا كاملًا بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة والتجارة الدولية من دون فرض أي رسوم عبور، بالتزامن مع رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران بشكل فوري".كما أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، أنه تم الانتهاء من صياغة نص "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، مشيرًا إلى أن التوقيع الرسمي عليها سيجري في سويسرا، يوم الجمعة المقبل.ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن غريب آبادي قوله إن "الإعلان عن إنهاء فوري ودائم للحرب على مختلف الجبهات سيتم خلال الساعات المقبلة"، مؤكدًا أن رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران سيبدأ اعتبارًا من الليلة. واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية. وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.عراقجي: أمن المنطقة لا يمكن تحقيقه دون إشراك إيران في معادلاته

https://sarabic.ae/20260615/ترامب-يشيد-بدور-بوتين-وشي-في-تسهيل-التوصل-إلى-تسوية-مع-إيران-1114349134.html

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