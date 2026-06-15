إعلام: واشنطن تتعهد بتعليق العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
منظومة الدعم النقدي في مصر.. هل يربح المواطن أم يخسر مع التغيير الجديد؟
08:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:48 GMT
11 د
من الملعب
كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتوقع اتفاقا قريبا مع إيران.. وطهران تقول إن مذكرة التفاهم تركز على إنهاء الحرب دون التطرق إلى الملف النووي
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:03 GMT
30 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:33 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
16:16 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260615/إعلام-واشنطن-تتعهد-بتعليق-العقوبات-المفروضة-على-صادرات-النفط-الإيرانية-1114349897.html
إعلام: واشنطن تتعهد بتعليق العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية
إعلام: واشنطن تتعهد بتعليق العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية
سبوتنيك عربي
نقلت وكالة "مهر" الإيرانية، عن مسودة مذكرة تفاهم بين البلدين، بأن الولايات المتحدة تعهدت بتعليق العقوبات المفروضة على صادرات النفط والمنتجات البترولية... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T05:31+0000
2026-06-15T05:31+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1c/1113839568_0:106:1017:678_1920x0_80_0_0_dace622f3929241fb5e6e1f7ae3ffeb7.jpg
وأفادت وكالة "مهر" نقلا عن مسودة المذكرة قولها: "سيتم تعليق العقوبات المفروضة على بيع النفط والمنتجات البتروكيماوية والمشتقات البتروكيماوية"، مضيفة أن "الولايات المتحدة تتعهد بعدم حشد قواتها في منطقة الشرق الأوسط وعدم فرض عقوبات جديدة ضد إيران".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، "اكتمال الاتفاق مع إيران" موجهًا التهنئة لجميع الأطراف المشاركة في المفاوضات التي أفضت إلى التوصل للتفاهم بين الجانبين.وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه "أصدر تفويضًا كاملًا بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة والتجارة الدولية من دون فرض أي رسوم عبور، بالتزامن مع رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران بشكل فوري".كما أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، أنه تم الانتهاء من صياغة نص "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، مشيرًا إلى أن التوقيع الرسمي عليها سيجري في سويسرا، يوم الجمعة المقبل.ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن غريب آبادي قوله إن "الإعلان عن إنهاء فوري ودائم للحرب على مختلف الجبهات سيتم خلال الساعات المقبلة"، مؤكدًا أن رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران سيبدأ اعتبارًا من الليلة. واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية. وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.عراقجي: أمن المنطقة لا يمكن تحقيقه دون إشراك إيران في معادلاته
https://sarabic.ae/20260615/ترامب-يشيد-بدور-بوتين-وشي-في-تسهيل-التوصل-إلى-تسوية-مع-إيران-1114349134.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1c/1113839568_95:0:999:678_1920x0_80_0_0_fb0e57d3ad62854e2210ab1712b3a5e4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: واشنطن تتعهد بتعليق العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية

05:31 GMT 15.06.2026
© REUTERS Majid-Asgaripourسفن في مضيق هرمز مرئية بالقرب من شاطئ بندر عباس، إيران، 22 مايو/ أيار 2026
سفن في مضيق هرمز مرئية بالقرب من شاطئ بندر عباس، إيران، 22 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
© REUTERS Majid-Asgaripour
تابعنا عبر
نقلت وكالة "مهر" الإيرانية، عن مسودة مذكرة تفاهم بين البلدين، بأن الولايات المتحدة تعهدت بتعليق العقوبات المفروضة على صادرات النفط والمنتجات البترولية الإيرانية، وعدم فرض عقوبات جديدة ضد طهران، وعدم حشد قواتها العسكرية في الشرق الأوسط.
وأفادت وكالة "مهر" نقلا عن مسودة المذكرة قولها: "سيتم تعليق العقوبات المفروضة على بيع النفط والمنتجات البتروكيماوية والمشتقات البتروكيماوية"، مضيفة أن "الولايات المتحدة تتعهد بعدم حشد قواتها في منطقة الشرق الأوسط وعدم فرض عقوبات جديدة ضد إيران".
وأوضحت الوكالة أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجب أن يقدموا لإيران مشروعًا لإعادة إعمار الجمهورية الإسلامية بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، "اكتمال الاتفاق مع إيران" موجهًا التهنئة لجميع الأطراف المشاركة في المفاوضات التي أفضت إلى التوصل للتفاهم بين الجانبين.
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه "أصدر تفويضًا كاملًا بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة والتجارة الدولية من دون فرض أي رسوم عبور، بالتزامن مع رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران بشكل فوري".
وأضاف الرئيس الأمريكي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الاتفاق الجديد، داعيًا السفن التجارية حول العالم إلى استئناف حركة العبور، ومؤكدًا أهمية تدفق النفط والتجارة عبر الممرات البحرية الاستراتيجية.
كما أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، أنه تم الانتهاء من صياغة نص "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، مشيرًا إلى أن التوقيع الرسمي عليها سيجري في سويسرا، يوم الجمعة المقبل.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن غريب آبادي قوله إن "الإعلان عن إنهاء فوري ودائم للحرب على مختلف الجبهات سيتم خلال الساعات المقبلة"، مؤكدًا أن رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران سيبدأ اعتبارًا من الليلة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
ترامب يشيد بدور الرئيسين الصيني والروسي في تسهيل التوصل إلى تسوية مع إيران
03:20 GMT
وأضاف المسؤول الإيراني، أن مفاوضات جديدة ستُعقد خلال فترة تمتد إلى 60 يومًا بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، مشددًا على أن طهران ستتخذ إجراءاتها الخاصة في حال وقوع أي خروقات من الطرف الآخر.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
عراقجي: أمن المنطقة لا يمكن تحقيقه دون إشراك إيران في معادلاته
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала