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الخارجية المصرية: واصلنا الجهود خلال الشهور الماضية للوصول إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني

الخارجية المصرية: واصلنا الجهود خلال الشهور الماضية للوصول إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني

سبوتنيك عربي

رحبت مصر، اليوم الاثنين، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، معتبرة إياه تطورًا بالغ الأهمية من شأنه الإسهام في استعادة الأمن... 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T08:26+0000

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وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن مصر تأمل أن يشكل هذا الاتفاق نقطة تحول رئيسية نحو تعزيز الثقة المتبادلة وإرساء أسس جديدة للتعاون، بما يهيئ بيئة داعمة للسلام، ويدفع الجهود الدبلوماسية لمعالجة القضايا الإقليمية العالقة، بما ينعكس إيجابًا على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر واصلت خلال الأشهر الماضية، بتوجيهات من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، جهودًا مكثفة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للوصول إلى هذه المرحلة، بما يسهم في إنهاء الحرب وفتح صفحة جديدة من الاستقرار الإقليمي. وجددت مصر تأكيد موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية وتسوية النزاعات عبر الوسائل الدبلوماسية، مشددة على أن الحوار والتفاوض يمثلان النهج الأمثل لترسيخ الاستقرار وفقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أعربت وزارة الخارجية المصرية، أن إنهاء الحرب سيساهم في إعادة تركيز الاهتمام الدولي على الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، مع الدفع نحو بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب، وذلك عقب مفاوضات مكثفة استمرت عدة أشهر، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الليلة.وقال المجلس، في بيان رسمي، إن "نص مذكرة التفاهم الخاصة بمفاوضات إنهاء الحرب، المعروفة باسم "مفاوضات إسلام آباد"، جرى إقراره مساء 14 يونيو/ حزيران، بعد جولات تفاوضية مطولة وبقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي".كما أعلن ترامب، في وقت سابق اليوم، "اكتمال الاتفاق مع إيران"، موجهًا التهنئة لجميع الأطراف المشاركة في المفاوضات التي أفضت إلى التوصل للتفاهم بين الجانبين.وقال، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه "أصدر تفويضًا كاملًا بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة والتجارة الدولية من دون فرض أي رسوم عبور، بالتزامن مع رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران بشكل فوري".وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عقب مفاوضات مكثفة، مؤكدًا أن الجانبين وافقا على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.وأوضح شهباز شريف، أن "حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق سيُعقد يوم الجمعة 19 يونيو/ حزيران في سويسرا، بحضور الأطراف المعنية والوسطاء المشاركين في جهود التسوية".وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260615/باكستان-الاتفاق-الأمريكي-الإيراني-يبعث-رسالة-طمأنة-للعالم-ويعزز-استقرار-الأسواق-العالمية-1114349707.html

https://sarabic.ae/20260615/ترامب-يشيد-بدور-بوتين-وشي-في-تسهيل-التوصل-إلى-تسوية-مع-إيران-1114349134.html

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