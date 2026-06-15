الخارجية المصرية: واصلنا الجهود خلال الشهور الماضية للوصول إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
منظومة الدعم النقدي في مصر.. هل يربح المواطن أم يخسر مع التغيير الجديد؟
08:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:48 GMT
11 د
من الملعب
كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتوقع اتفاقا قريبا مع إيران.. وطهران تقول إن مذكرة التفاهم تركز على إنهاء الحرب دون التطرق إلى الملف النووي
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:03 GMT
30 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:33 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
16:16 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260615/الخارجية-المصرية-واصلنا-الجهود-خلال-الشهور-الماضية-للوصول-إلى-الاتفاق-الأمريكي-الإيراني-1114352021.html
الخارجية المصرية: واصلنا الجهود خلال الشهور الماضية للوصول إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني
الخارجية المصرية: واصلنا الجهود خلال الشهور الماضية للوصول إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني
سبوتنيك عربي
رحبت مصر، اليوم الاثنين، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، معتبرة إياه تطورًا بالغ الأهمية من شأنه الإسهام في استعادة الأمن... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T08:26+0000
2026-06-15T08:26+0000
مصر
أخبار مصر الآن
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095367032_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_cf434c30a2e269e16beedd0fb4e89e96.jpg
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن مصر تأمل أن يشكل هذا الاتفاق نقطة تحول رئيسية نحو تعزيز الثقة المتبادلة وإرساء أسس جديدة للتعاون، بما يهيئ بيئة داعمة للسلام، ويدفع الجهود الدبلوماسية لمعالجة القضايا الإقليمية العالقة، بما ينعكس إيجابًا على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر واصلت خلال الأشهر الماضية، بتوجيهات من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، جهودًا مكثفة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للوصول إلى هذه المرحلة، بما يسهم في إنهاء الحرب وفتح صفحة جديدة من الاستقرار الإقليمي. وجددت مصر تأكيد موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية وتسوية النزاعات عبر الوسائل الدبلوماسية، مشددة على أن الحوار والتفاوض يمثلان النهج الأمثل لترسيخ الاستقرار وفقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أعربت وزارة الخارجية المصرية، أن إنهاء الحرب سيساهم في إعادة تركيز الاهتمام الدولي على الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، مع الدفع نحو بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب، وذلك عقب مفاوضات مكثفة استمرت عدة أشهر، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الليلة.وقال المجلس، في بيان رسمي، إن "نص مذكرة التفاهم الخاصة بمفاوضات إنهاء الحرب، المعروفة باسم "مفاوضات إسلام آباد"، جرى إقراره مساء 14 يونيو/ حزيران، بعد جولات تفاوضية مطولة وبقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي".كما أعلن ترامب، في وقت سابق اليوم، "اكتمال الاتفاق مع إيران"، موجهًا التهنئة لجميع الأطراف المشاركة في المفاوضات التي أفضت إلى التوصل للتفاهم بين الجانبين.وقال، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه "أصدر تفويضًا كاملًا بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة والتجارة الدولية من دون فرض أي رسوم عبور، بالتزامن مع رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران بشكل فوري".وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عقب مفاوضات مكثفة، مؤكدًا أن الجانبين وافقا على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.وأوضح شهباز شريف، أن "حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق سيُعقد يوم الجمعة 19 يونيو/ حزيران في سويسرا، بحضور الأطراف المعنية والوسطاء المشاركين في جهود التسوية".وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260615/باكستان-الاتفاق-الأمريكي-الإيراني-يبعث-رسالة-طمأنة-للعالم-ويعزز-استقرار-الأسواق-العالمية-1114349707.html
https://sarabic.ae/20260615/ترامب-يشيد-بدور-بوتين-وشي-في-تسهيل-التوصل-إلى-تسوية-مع-إيران-1114349134.html
مصر
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095367032_14:0:902:666_1920x0_80_0_0_ee4c9c4e2168a92750ccce9ecd08dd88.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

الخارجية المصرية: واصلنا الجهود خلال الشهور الماضية للوصول إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني

08:26 GMT 15.06.2026
© Photo / Unsplash/ Valtoالقاهرة، مصر
القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
© Photo / Unsplash/ Valto
تابعنا عبر
رحبت مصر، اليوم الاثنين، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، معتبرة إياه تطورًا بالغ الأهمية من شأنه الإسهام في استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن مصر تأمل أن يشكل هذا الاتفاق نقطة تحول رئيسية نحو تعزيز الثقة المتبادلة وإرساء أسس جديدة للتعاون، بما يهيئ بيئة داعمة للسلام، ويدفع الجهود الدبلوماسية لمعالجة القضايا الإقليمية العالقة، بما ينعكس إيجابًا على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر واصلت خلال الأشهر الماضية، بتوجيهات من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، جهودًا مكثفة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للوصول إلى هذه المرحلة، بما يسهم في إنهاء الحرب وفتح صفحة جديدة من الاستقرار الإقليمي.
وجددت مصر تأكيد موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية وتسوية النزاعات عبر الوسائل الدبلوماسية، مشددة على أن الحوار والتفاوض يمثلان النهج الأمثل لترسيخ الاستقرار وفقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما أعربت وزارة الخارجية المصرية، أن إنهاء الحرب سيساهم في إعادة تركيز الاهتمام الدولي على الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، مع الدفع نحو بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.
وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب، وذلك عقب مفاوضات مكثفة استمرت عدة أشهر، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الليلة.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن "نص مذكرة التفاهم الخاصة بمفاوضات إنهاء الحرب، المعروفة باسم "مفاوضات إسلام آباد"، جرى إقراره مساء 14 يونيو/ حزيران، بعد جولات تفاوضية مطولة وبقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي".
كما أعلن ترامب، في وقت سابق اليوم، "اكتمال الاتفاق مع إيران"، موجهًا التهنئة لجميع الأطراف المشاركة في المفاوضات التي أفضت إلى التوصل للتفاهم بين الجانبين.
وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
باكستان: الاتفاق الأمريكي الإيراني يبعث رسالة طمأنة للعالم ويعزز استقرار الأسواق العالمية
05:28 GMT
وقال، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه "أصدر تفويضًا كاملًا بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة والتجارة الدولية من دون فرض أي رسوم عبور، بالتزامن مع رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران بشكل فوري".
وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عقب مفاوضات مكثفة، مؤكدًا أن الجانبين وافقا على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.
وأوضح شهباز شريف، أن "حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق سيُعقد يوم الجمعة 19 يونيو/ حزيران في سويسرا، بحضور الأطراف المعنية والوسطاء المشاركين في جهود التسوية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
ترامب يشيد بدور الرئيسين الصيني والروسي في تسهيل التوصل إلى تسوية مع إيران
03:20 GMT
وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала