https://sarabic.ae/20260615/الرئيس-اللبناني-ينتظر-اللبنانيون-ترجمة-التفاهم-الأمريكي-الإيراني-إلى-استقرار-وإعادة-إعمار-1114356235.html

الرئيس اللبناني: ينتظر اللبنانيون ترجمة التفاهم الأمريكي الإيراني إلى استقرار وإعادة إعمار

الرئيس اللبناني: ينتظر اللبنانيون ترجمة التفاهم الأمريكي الإيراني إلى استقرار وإعادة إعمار

سبوتنيك عربي

قال الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الإثنين: إنه "تابع باهتمام إعلان مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين أمريكا وإيران، والتي تضمنت وقف الأعمال العسكرية... 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T10:18+0000

2026-06-15T10:18+0000

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وأعرب عون في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية، عن "تثمينه لما وُرد في المذكرة بشأن احترام الخصوصية اللبنانية، والتأكيد على أن استقرار لبنان وأمنه يشكلان جزءا أساسيا من أي مسار جاد لترسيخ الاستقرار الإقليمي"، مشيرا إلى "ما تحمّله اللبنانيون من تضحيات وأعباء خلال المرحلة الماضية".وختم الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بيانه بالتأكيد على "أمله في أن يشكّل هذا التطور بداية مسار أوسع يعزز الاستقرار في المنطقة ويحفظ سيادة الدول، بما يتيح للبنانيين استعادة حياتهم الطبيعية في ظل دولة آمنة ومستقرة".وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في وقت سابق اليوم الاثنين، التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب، وذلك عقب مفاوضات مكثفة استمرت عدة أشهر، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الليلة. وقال المجلس، في بيان رسمي، إن "نص مذكرة التفاهم الخاصة بمفاوضات إنهاء الحرب، المعروفة باسم "مفاوضات إسلام آباد"، جرى إقراره مساء 14 يونيو/ حزيران، بعد جولات تفاوضية مطولة وبقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي".كما أعلن ترامب، في وقت سابق اليوم، "اكتمال الاتفاق مع إيران"، موجهًا التهنئة لجميع الأطراف المشاركة في المفاوضات التي أفضت إلى التوصل للتفاهم بين الجانبين. وقال في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": إنه "أصدر تفويضًا كاملًا بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة والتجارة الدولية من دون فرض أي رسوم عبور، بالتزامن مع رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران بشكل فوري".وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عقب مفاوضات مكثفة، مؤكدًا أن الجانبين وافقا على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.وأوضح شهباز شريف، أن "حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق سيُعقد يوم الجمعة 19 يونيو/ حزيران في سويسرا، بحضور الأطراف المعنية والوسطاء المشاركين في جهود التسوية".وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260615/رغم-الاتفاق-مع-إيران-نتنياهو-يرفض-تقييد-حرية-إسرائيل-العسكرية-في-لبنان-1114350238.html

https://sarabic.ae/20260615/ترامب-أدرس-حماية-الشرق-الأوسط-مقابل-20-من-إيرادات-المنطقة-1114352672.html

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