https://sarabic.ae/20260615/مباحثات-جزائرية-أممية-حول-قضية-الصحراء-الغربية-1114368357.html

مباحثات جزائرية أممية حول قضية الصحراء الغربية

مباحثات جزائرية أممية حول قضية الصحراء الغربية

سبوتنيك عربي

بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الاثنين، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا، المساعي الرامية للدفع... 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T14:36+0000

2026-06-15T14:36+0000

2026-06-15T14:36+0000

الجزائر

منظمة الأمم المتحدة

روسيا

أخبار روسيا

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/0e/1047186855_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e46fd88ee68ad99a0497a09545231eb4.jpg

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان: "استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صباح اليوم الاثنين، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، الذي يزور الجزائر في إطار جولة يقوم بها في المنطقة".وفي هذا السياق، جدد وزير الخارجية الجزائري "دعم الجزائر لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي"، منوها "بأهمية الانخراط في التفاوض من دون شروط مسبقة وضرورة توفير الظروف المثلى من أجل أن تفضي المفاوضات المباشرة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو إلى بلورة حل عادل ودائم ونهائي لقضية الصحراء الغربية".والصحراء الغربية هي منطقة تقع في شمال غرب إفريقيا. ومنذ عام 1884، كانت مستعمرة إسبانية تتكون من مقاطعتي الساقية الحمراء ووادي الذهب. وفي عام 1973، أُسست الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو" في الصحراء الغربية.وفي عام 1976، أعلنت "البوليساريو" تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وفي عام 1979، تخلت موريتانيا عن أي مطالبات بالصحراء الغربية بموجب اتفاق مع الجبهة.واستمرت الاشتباكات العسكرية بين "البوليساريو" والمغرب من عام 1976 إلى عام 1991. ومنذ ذلك، سُجلت سلسلة من التصعيدات، كان أخطرها مؤخرًا في عام 2020.ويقترح المغرب منح جبهة "البوليساريو" حكما ذاتيًا واسعًاً مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته؛ لكن الجبهة تطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراء الغربية، تحت إشراف الأمم المتحدة.ومنذ عام 1991، تعمل بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، والتي شُكلت بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.السيسي يؤكد موقف مصر الساعي للحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقيالسيسي يبحث مع وزيري خارجية تونس والجزائر دعم استقرار ليبيا

https://sarabic.ae/20260503/الرئيس-الجزائري-يؤكد-أن-بلاده-لن-تقبل-أي-قاعدة-أجنبية-على-أراضيها-1113078072.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجزائر, منظمة الأمم المتحدة, روسيا, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي