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مباحثات جزائرية أممية حول قضية الصحراء الغربية
مباحثات جزائرية أممية حول قضية الصحراء الغربية
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الاثنين، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا، المساعي الرامية للدفع... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت الخارجية الجزائرية في بيان: "استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صباح اليوم الاثنين، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، الذي يزور الجزائر في إطار جولة يقوم بها في المنطقة".وفي هذا السياق، جدد وزير الخارجية الجزائري "دعم الجزائر لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي"، منوها "بأهمية الانخراط في التفاوض من دون شروط مسبقة وضرورة توفير الظروف المثلى من أجل أن تفضي المفاوضات المباشرة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو إلى بلورة حل عادل ودائم ونهائي لقضية الصحراء الغربية".والصحراء الغربية هي منطقة تقع في شمال غرب إفريقيا. ومنذ عام 1884، كانت مستعمرة إسبانية تتكون من مقاطعتي الساقية الحمراء ووادي الذهب. وفي عام 1973، أُسست الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو" في الصحراء الغربية.وفي عام 1976، أعلنت "البوليساريو" تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وفي عام 1979، تخلت موريتانيا عن أي مطالبات بالصحراء الغربية بموجب اتفاق مع الجبهة.واستمرت الاشتباكات العسكرية بين "البوليساريو" والمغرب من عام 1976 إلى عام 1991. ومنذ ذلك، سُجلت سلسلة من التصعيدات، كان أخطرها مؤخرًا في عام 2020.ويقترح المغرب منح جبهة "البوليساريو" حكما ذاتيًا واسعًاً مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته؛ لكن الجبهة تطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراء الغربية، تحت إشراف الأمم المتحدة.ومنذ عام 1991، تعمل بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، والتي شُكلت بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.السيسي يؤكد موقف مصر الساعي للحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقيالسيسي يبحث مع وزيري خارجية تونس والجزائر دعم استقرار ليبيا
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الجزائر, منظمة الأمم المتحدة, روسيا, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الجزائر, منظمة الأمم المتحدة, روسيا, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
مباحثات جزائرية أممية حول قضية الصحراء الغربية
بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الاثنين، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا، المساعي الرامية للدفع قدما بالمسار التفاوضي حول قضية الصحراء الغربية بهدف إيجاد حل سياسي مقبول من قبل طرفي النزاع، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ويكفل حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان: "استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صباح اليوم الاثنين، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، الذي يزور الجزائر في إطار جولة يقوم بها في المنطقة".
وأضافت أن "اللقاء سمح باستعراض المساعي الرامية للدفع قدما بالمسار التفاوضي حول قضية الصحراء الغربية بهدف إيجاد حل سياسي مقبول من قبل طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ويكفل حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير".
وفي هذا السياق، جدد وزير الخارجية الجزائري "دعم الجزائر لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي"، منوها "بأهمية الانخراط في التفاوض من دون شروط مسبقة وضرورة توفير الظروف المثلى من أجل أن تفضي المفاوضات المباشرة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو إلى بلورة حل عادل ودائم ونهائي لقضية الصحراء الغربية".
كما أكد عطاف على "الدور المحوري الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في استقرار المنطقة"، مشددا على "موقف الجزائر الثابت الداعي لاحترام قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بملف الصحراء الغربية والتعامل معها باعتبارها قضية تصفية استعمار".
وفي أيار/مايو الماضي، أكد رئيس وفد جبهة "البوليساريو" الذي زار العاصمة الروسية موسكو، محمد يسلم بيسط، أن روسيا تلعب دورًا إيجابيًا للغاية في تسوية النزاع في الصحراء الغربية بين المغرب والجبهة.
والصحراء الغربية هي منطقة تقع في شمال غرب إفريقيا. ومنذ عام 1884، كانت مستعمرة إسبانية تتكون من مقاطعتي الساقية الحمراء ووادي الذهب. وفي عام 1973، أُسست الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو" في الصحراء الغربية.
وفي عام 1975، وتحت ضغط نشط من المغرب وموريتانيا، تم التوقيع على اتفاقية في مدريد تتخلى بموجبها إسبانيا عن الجزء الشمالي من الصحراء الغربية لصالح المغرب، والجزء الجنوبي لصالح موريتانيا.
وفي عام 1976، أعلنت "البوليساريو" تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وفي عام 1979، تخلت موريتانيا عن أي مطالبات بالصحراء الغربية بموجب اتفاق مع الجبهة.
واستمرت الاشتباكات العسكرية بين "البوليساريو" والمغرب من عام 1976 إلى عام 1991. ومنذ ذلك، سُجلت سلسلة من التصعيدات، كان أخطرها مؤخرًا في عام 2020.
ويسيطر المغرب حاليًا على نحو 80% من الصحراء الغربية، بينما تسيطر "البوليساريو" على الجزء المتبقي.
ويقترح المغرب منح جبهة "البوليساريو" حكما ذاتيًا واسعًاً مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته؛ لكن الجبهة تطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراء الغربية، تحت إشراف الأمم المتحدة.
ومنذ عام 1991، تعمل بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، والتي شُكلت بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.