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الإنسان والثقافة
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بين بيروت والقاهرة
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خبير: إيران أصرت على المفاوضات ووصلت لما تريد
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أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
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بين بيروت والقاهرة
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57 د
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02:30 GMT
150 د
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05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
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ترامب: ننتقل من الملف الإيراني إلى التركيز على الأزمة الأوكرانية
ترامب: ننتقل من الملف الإيراني إلى التركيز على الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الوضع المتعلق بإيران يتراجع إلى المرتبة الثانية في أولويات واشنطن، مشيرًا إلى أن التركيز سيتحول الآن إلى... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T12:49+0000
2026-06-16T12:49+0000
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وقال ترامب خلال لقائه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش قمة "مجموعة السبع" في مدينة إيفيان الفرنسية: "سنولي الآن اهتمامًا خاصًا لأوكرانيا. سنركز عليها. لقد كنا نركز على إيران، لكنها ستصبح الآن في المرتبة الثانية".وقال ردًا على سؤال بشأن ما هو مستعد للقيام به من أجل تسوية النزاع في أوكرانيا: "سأفعل كل ما بوسعي".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأحد الماضي، اتصالا هاتفيا، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، استمر لمدة 55 دقيقة.وأضاف أوشاكوف: "ناقش الرئيسان بالطبع موضوعات رئيسية تتعلق بالوضع الدولي الراهن، وتعزيز العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية، وإمكانية إجراء اتصالات محتملة بين ممثلين من الجانبين".بوتين يبلغ ترامب أن محاولات كييف ضرب البنية التحتية المدنية الروسية لن تغير الوضع في ساحة المعركةبوتين: القوات الروسية تحافظ على تفوقها الإستراتيجي
https://sarabic.ae/20260616/ترامب-من-قمة-السبعرسائل-حادة-إلى-إيران-وإسرائيل-ومقترح-بشأن-سوريا-1114397209.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا

ترامب: ننتقل من الملف الإيراني إلى التركيز على الأزمة الأوكرانية

12:49 GMT 16.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الامريكي دونالد ترامب
الرئيس الامريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الوضع المتعلق بإيران يتراجع إلى المرتبة الثانية في أولويات واشنطن، مشيرًا إلى أن التركيز سيتحول الآن إلى تسوية الأزمة الأوكرانية.
وقال ترامب خلال لقائه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش قمة "مجموعة السبع" في مدينة إيفيان الفرنسية: "سنولي الآن اهتمامًا خاصًا لأوكرانيا. سنركز عليها. لقد كنا نركز على إيران، لكنها ستصبح الآن في المرتبة الثانية".

ووعد ترامب ببذل كل ما في وسعه لإنهاء الصراع بين موسكو وكييف، مضيفًا أن أوكرانيا تتكبد خسائر بشرية فادحة.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
ترامب من قمة السبع...رسائل حادة إلى إيران وإسرائيل ومقترح بشأن سوريا
12:10 GMT
وقال ردًا على سؤال بشأن ما هو مستعد للقيام به من أجل تسوية النزاع في أوكرانيا: "سأفعل كل ما بوسعي".
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأحد الماضي، اتصالا هاتفيا، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، استمر لمدة 55 دقيقة.
وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للصحفيين عقب المحادثة: "اتسمت المحادثة بطابع ودي وصريح، واستمرت نحو ساعة. وإذا أردتم التوقيت الدقيق، فقد استمرت 55 دقيقة بالضبط".
وأضاف أوشاكوف: "ناقش الرئيسان بالطبع موضوعات رئيسية تتعلق بالوضع الدولي الراهن، وتعزيز العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية، وإمكانية إجراء اتصالات محتملة بين ممثلين من الجانبين".
بوتين يبلغ ترامب أن محاولات كييف ضرب البنية التحتية المدنية الروسية لن تغير الوضع في ساحة المعركة
بوتين: القوات الروسية تحافظ على تفوقها الإستراتيجي
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