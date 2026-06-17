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إعلام إيراني ينشر نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب
إعلام إيراني ينشر نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب
سبوتنيك عربي
نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، نص مذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة. 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T20:21+0000
2026-06-17T20:21+0000
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وأفادت وكالة "فارس" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن "إيران والولايات المتحدة تعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بموجب مذكرة التفاهم".ومن بين البنود المهمة لمذكرة التفاهم المشتركة، اتفاق الطرفين الإيراني والأمريكي على حل مسألة مخزونات المواد المخصبة من خلال آلية متفق عليها بين الطرفين.ومن بينها أيضا:- إيران وأمريكا وحلفاؤهما في الحرب يعلنون الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية في كل الجبهات بما في ذلك لبنان.- إيران وأمريكا وحلفاؤهما يتعهدون بعدم شن أي حرب أو أي عمليات عسكرية ضد بعضهم بعضا من الآن فصاعدا.- يتعهد الأطراف بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد بعضهم بعضا وضمان وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها.- أمريكا تلتزم بإنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران وفقا لجدول زمني متفق عليه في إطار الاتفاق النهائي.- إيران ستجري محادثات مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز.- أمريكا ستبدأ على الفور برفع الحصار البحري عن إيران بعد التوقيع على أن يتم إنهاء الحصار بالكامل خلال 30 يوما.- إيران ستتخذ التدابير اللازمة لضمان سلامة مرور السفن التجارية بين الخليج وخليج عُمان.- يتم تأكيد الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن الدولي.- عبور مضيق هرمز سيكون من دون رسوم لمدة 60 يوما فقط.- أمريكا تلتزم بمنح إيران حق الوصول إلى أموالها المجمدة في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم.وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260617/ترامب-اتفاق-إيران-سيوقع-خلال-الـ48-ساعة-المقبلة-1114454713.html
https://sarabic.ae/20260616/اتفاق-إيران-وأمريكا-هل-ينعكس-على-قطاع-غزة-ويدفع-إسرائيل-للتهدئة؟-1114404577.html
https://sarabic.ae/20260617/الخارجية-الإيرانية-توقيع-مذكرة-تفاهم-مع-الولايات-المتحدة-فكرة-ما-زالت-قيد-الدراسة-1114448006.html
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أخبار إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار

إعلام إيراني ينشر نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب

20:21 GMT 17.06.2026
© REUTERS Reutersصورة من طائرة بدون طيار للسفن الراسية في مضيق هرمز كما تظهر من مسندم، عمان، 3 يونيو/ حزيران 2026
صورة من طائرة بدون طيار للسفن الراسية في مضيق هرمز كما تظهر من مسندم، عمان، 3 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© REUTERS Reuters
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نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، نص مذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة.
وأفادت وكالة "فارس" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن "إيران والولايات المتحدة تعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بموجب مذكرة التفاهم".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
ترامب: اتفاق إيران سيوقع خلال الـ48 ساعة المقبلة
19:49 GMT
ومن بين البنود المهمة لمذكرة التفاهم المشتركة، اتفاق الطرفين الإيراني والأمريكي على حل مسألة مخزونات المواد المخصبة من خلال آلية متفق عليها بين الطرفين.
ومن بينها أيضا:
- إيران وأمريكا وحلفاؤهما في الحرب يعلنون الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية في كل الجبهات بما في ذلك لبنان.
- إيران وأمريكا وحلفاؤهما يتعهدون بعدم شن أي حرب أو أي عمليات عسكرية ضد بعضهم بعضا من الآن فصاعدا.
- يتعهد الأطراف بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد بعضهم بعضا وضمان وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها.
- أمريكا تلتزم بإنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران وفقا لجدول زمني متفق عليه في إطار الاتفاق النهائي.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
اتفاق إيران وأمريكا... هل ينعكس على قطاع غزة ويدفع إسرائيل للتهدئة؟
أمس, 16:14 GMT
- إيران ستجري محادثات مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز.
- أمريكا ستبدأ على الفور برفع الحصار البحري عن إيران بعد التوقيع على أن يتم إنهاء الحصار بالكامل خلال 30 يوما.
- إيران ستتخذ التدابير اللازمة لضمان سلامة مرور السفن التجارية بين الخليج وخليج عُمان.
- يتم تأكيد الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن الدولي.
- عبور مضيق هرمز سيكون من دون رسوم لمدة 60 يوما فقط.
- أمريكا تلتزم بمنح إيران حق الوصول إلى أموالها المجمدة في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
الخارجية الإيرانية: توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة فكرة ما زالت قيد الدراسة
18:10 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
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