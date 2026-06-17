https://sarabic.ae/20260617/إعلام-إيراني-ينشر-نص-مذكرة-التفاهم-مع-الولايات-المتحدة-لإنهاء-الحرب-1114454946.html
إعلام إيراني ينشر نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب
إعلام إيراني ينشر نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب
سبوتنيك عربي
نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، نص مذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة. 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T20:21+0000
2026-06-17T20:21+0000
2026-06-17T20:21+0000
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وأفادت وكالة "فارس" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن "إيران والولايات المتحدة تعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بموجب مذكرة التفاهم".ومن بين البنود المهمة لمذكرة التفاهم المشتركة، اتفاق الطرفين الإيراني والأمريكي على حل مسألة مخزونات المواد المخصبة من خلال آلية متفق عليها بين الطرفين.ومن بينها أيضا:- إيران وأمريكا وحلفاؤهما في الحرب يعلنون الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية في كل الجبهات بما في ذلك لبنان.- إيران وأمريكا وحلفاؤهما يتعهدون بعدم شن أي حرب أو أي عمليات عسكرية ضد بعضهم بعضا من الآن فصاعدا.- يتعهد الأطراف بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد بعضهم بعضا وضمان وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها.- أمريكا تلتزم بإنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران وفقا لجدول زمني متفق عليه في إطار الاتفاق النهائي.- إيران ستجري محادثات مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز.- أمريكا ستبدأ على الفور برفع الحصار البحري عن إيران بعد التوقيع على أن يتم إنهاء الحصار بالكامل خلال 30 يوما.- إيران ستتخذ التدابير اللازمة لضمان سلامة مرور السفن التجارية بين الخليج وخليج عُمان.- يتم تأكيد الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن الدولي.- عبور مضيق هرمز سيكون من دون رسوم لمدة 60 يوما فقط.- أمريكا تلتزم بمنح إيران حق الوصول إلى أموالها المجمدة في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم.وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
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أخبار إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار
إعلام إيراني ينشر نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب
نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، نص مذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة.
وأفادت وكالة "فارس" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن "إيران والولايات المتحدة تعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بموجب مذكرة التفاهم".
ومن بين البنود المهمة لمذكرة التفاهم المشتركة، اتفاق الطرفين الإيراني والأمريكي على حل مسألة مخزونات المواد المخصبة من خلال آلية متفق عليها بين الطرفين.
- إيران وأمريكا وحلفاؤهما في الحرب يعلنون الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية في كل الجبهات بما في ذلك لبنان.
- إيران وأمريكا وحلفاؤهما يتعهدون بعدم شن أي حرب أو أي عمليات عسكرية ضد بعضهم بعضا من الآن فصاعدا.
- يتعهد الأطراف بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد بعضهم بعضا وضمان وحدة الأراضي اللبنانية
وسيادتها.
- أمريكا تلتزم بإنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران وفقا لجدول زمني متفق عليه في إطار الاتفاق النهائي.
- إيران ستجري محادثات مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز.
- أمريكا ستبدأ على الفور برفع الحصار البحري عن إيران بعد التوقيع على أن يتم إنهاء الحصار بالكامل خلال 30 يوما.
- إيران ستتخذ التدابير اللازمة لضمان سلامة مرور السفن التجارية بين الخليج وخليج عُمان.
- يتم تأكيد الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن الدولي.
- عبور مضيق هرمز سيكون من دون رسوم لمدة 60 يوما فقط.
- أمريكا تلتزم بمنح إيران حق الوصول إلى أموالها المجمدة في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم.
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران
، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين
.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.