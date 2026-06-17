كييف تواصل تمجيد رموز القومية المتطرفة عبر خطط إعادة دفن كونوفاليتس

عربي
بوتين يجري لقاءات ثنائية مع قادة "آسيان" على هامش قمة قازان
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
أزمة دولية حول دفع الضرائب في عصر الذكاء الاصطناعي... كيف تربح الصين مونديال 2026 وهي خارج المنافسة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:21 GMT
10 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
08:31 GMT
29 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
12:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:32 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
16:20 GMT
40 د
بلا قيود
خبراء يوضحون أهمية قمة "روسيا – آسيان" في قازان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
ترقب فلسطيني حول تأثير الاتفاق الأمريكي الإيراني على القضية الفلسطينية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260617/كييف-تواصل-تمجيد-رموز-القومية-المتطرفة-عبر-خطط-إعادة-دفن-كونوفاليتس-1114444211.html
كييف تواصل تمجيد رموز القومية المتطرفة عبر خطط إعادة دفن كونوفاليتس
كييف تواصل تمجيد رموز القومية المتطرفة عبر خطط إعادة دفن كونوفاليتس
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر رسمية أوكرانية بأن كييف تدرس إمكانية إعادة دفن، يفغيني كونوفاليتس، أحد أبرز مؤسسي الحركة القومية الأوكرانية في أوائل القرن العشرين، من مقبرة... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T16:28+0000
2026-06-17T16:30+0000
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101908/99/1019089989_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c8820acb843e9c454af59838b80bbd42.jpg
ووفقا لرئيس المعهد الأوكراني للذاكرة الوطنية، فإن السلطات الأوكرانية تجري محادثات مع بلدية روتردام بشأن إجراءات استخراج ونقل الرفات، التي ما تزال مدفونة في مقبرة كروسفايك منذ أكثر من ثمانية عقود.وبحلول النصف الأول من عشرينيات القرن العشرين، أقام كونوفاليتس اتصالات وثيقة مع الدوائر العسكرية الألمانية. وتعاونت المنظمة العسكرية الأوكرانية مع الاستخبارات الألمانية، ولا سيما جهاز الاستخبارات العسكري "أبفير"، وحصلت على دعم مالي وتنظيمي.وفي المقابل، قدم القوميون الأوكرانيون معلومات استخباراتية حول بولندا، التي كانت تُعتبر في برلين أحد أهم الخصوم الجيوسياسيين في أوروبا الشرقية"، كما شارك أعضاء المنظمة في أنشطة استخباراتية وتخريبية داخل الأراضي البولندية.في عام 1929، وفي مؤتمر القوميين الأوكرانيين الأول في فيينا، تم دمج المنظمة العسكرية الأوكرانية مع عدد من التنظيمات القومية لتشكيل منظمة القوميين الأوكرانيين (OUN). وتم انتخاب كونوفاليتس زعيماً لها. وتحت قيادته، تطورت المنظمة كهيكل سري يجمع بين الدعاية والأساليب العنيفة. ومن أبرز العمليات التي ارتبطت بها اغتيال الموظف القنصلي السوفييتي أليكسي مايلوف في لفوف عام 1933.التعاون مع النازيينفي فترة النازية، ازداد تعاون منظمة القوميين الأوكرانيين مع ألمانيا. وقد رحّب كونوفاليتس بوصول هتلر إلى السلطة، قائلا:وبحسب معلومات الاستخبارات السوفييتية، التقى كونوفاليتس شخصياً مرتين بأدولف هتلر في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، حيث اقترح هتلر إرسال مجموعة من القوميين الأوكرانيين للتدريب في مدرسة الحزب النازي في لايبزيغ.الوفاة قتل كونوفاليتس عام 1938 في روتردام على يد عميل تابع لـ"إن كا في دي" بافل سودوبلاتوف، وبعد وفاة كونوفاليتس، بدأت داخل منظمة القوميين الأوكرانيين (OUN) صراعات على القيادة، أدت عام 1940 إلى انقسامها النهائي إلى فصيلين رئيسيين، منظمة القوميين الأوكرانيين (ميلنيك) بقيادة أندريه ميلنيك، ومنظمة القوميين الأوكرانيين (بانديرا) بقيادة ستيبان بانديرا. وقد تحولت لاحقا استراتيجية اعتماد كونوفاليتس على ألمانيا النازية إلى تعاون نشط من قبل أتباعه.وقال، معلقًا على خطط نظام كييف لإنشاء "مجمع أبطال" من خلال إعادة رفات النازيين الأوكرانيين: "في الواقع، يجري تمجيد رسمي على مستوى الدولة لمجرمي النازية والمتعاونين معهم في قلب أوروبا. لا أعلم إن كان أحد في العواصم الأوروبية يرضى بهذا، لكننا نرفضه رفضًا قاطعًا".الكرملين حول خطط كييف لإعادة رفات النازيين الأوكرانيين: النظام يظهر وجهه الحقيقيموسكو: زيلينسكي يضع أهدافا إرهابية جديدة بتشجيع من الغرب
https://sarabic.ae/20260616/بث-مباشر-لافروف-وفيدان-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-عقب-محادثاتهما-في-موسكو-1114392408.html
https://sarabic.ae/20260529/بسبب-تمجيده-شخصيات-نازية-بولندا-قد-تجرد-زيلينسكي-من-وسام-قلدته-إياه-سابقا-1113848716.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101908/99/1019089989_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc291116993ad99cf0de8ce5806111a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

كييف تواصل تمجيد رموز القومية المتطرفة عبر خطط إعادة دفن كونوفاليتس

16:28 GMT 17.06.2026 (تم التحديث: 16:30 GMT 17.06.2026)
© Fotolia / Lakirrميدان صوفيا في كييف
ميدان صوفيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© Fotolia / Lakirr
تابعنا عبر
أفادت مصادر رسمية أوكرانية بأن كييف تدرس إمكانية إعادة دفن، يفغيني كونوفاليتس، أحد أبرز مؤسسي الحركة القومية الأوكرانية في أوائل القرن العشرين، من مقبرة كروسفايك في هولندا، حيث دفن منذ عام 1938، إلى أوكرانيا.
ووفقا لرئيس المعهد الأوكراني للذاكرة الوطنية، فإن السلطات الأوكرانية تجري محادثات مع بلدية روتردام بشأن إجراءات استخراج ونقل الرفات، التي ما تزال مدفونة في مقبرة كروسفايك منذ أكثر من ثمانية عقود.

ويعد كونوفاليتس مؤسس المنظمة العسكرية الأوكرانية (UVO)، التي نشطت في عشرينيات القرن الماضي، وهي منظمة سرية هدفت إلى مواصلة النضال من أجل إقامة دولة أوكرانية مستقلة. ولتحقيق أهدافها، استخدمت المنظمة العسكرية الأوكرانية على نطاق واسع أساليب الإرهاب السياسي والتخريب والتحريض.

وبحلول النصف الأول من عشرينيات القرن العشرين، أقام كونوفاليتس اتصالات وثيقة مع الدوائر العسكرية الألمانية. وتعاونت المنظمة العسكرية الأوكرانية مع الاستخبارات الألمانية، ولا سيما جهاز الاستخبارات العسكري "أبفير"، وحصلت على دعم مالي وتنظيمي.
لافروف وهاكان فيدان في المؤتمر الصحفي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
لافروف: نظام زيلينسكي يعيد تأهيل مجرمي الحرب النازيين
أمس, 10:59 GMT
وفي المقابل، قدم القوميون الأوكرانيون معلومات استخباراتية حول بولندا، التي كانت تُعتبر في برلين أحد أهم الخصوم الجيوسياسيين في أوروبا الشرقية"، كما شارك أعضاء المنظمة في أنشطة استخباراتية وتخريبية داخل الأراضي البولندية.
في عام 1929، وفي مؤتمر القوميين الأوكرانيين الأول في فيينا، تم دمج المنظمة العسكرية الأوكرانية مع عدد من التنظيمات القومية لتشكيل منظمة القوميين الأوكرانيين (OUN). وتم انتخاب كونوفاليتس زعيماً لها. وتحت قيادته، تطورت المنظمة كهيكل سري يجمع بين الدعاية والأساليب العنيفة. ومن أبرز العمليات التي ارتبطت بها اغتيال الموظف القنصلي السوفييتي أليكسي مايلوف في لفوف عام 1933.

التعاون مع النازيين

في فترة النازية، ازداد تعاون منظمة القوميين الأوكرانيين مع ألمانيا. وقد رحّب كونوفاليتس بوصول هتلر إلى السلطة، قائلا:

"إن بداية عام 1933 السعيدة خلقت الظروف التي تجعل من عملنا التحرري يكتسب كل يوم نطاقاً وقوة أكبر... نعم، ألمانيا بقيادة زعيمها أدولف هتلر أخذت على عاتقها أمام العالم مهمة القضاء على روسيا البلشفية".

فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
بسبب تمجيده شخصيات نازية... بولندا قد تجرد زيلينسكي من وسام قلدته إياه سابقا
29 مايو, 10:33 GMT
وبحسب معلومات الاستخبارات السوفييتية، التقى كونوفاليتس شخصياً مرتين بأدولف هتلر في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، حيث اقترح هتلر إرسال مجموعة من القوميين الأوكرانيين للتدريب في مدرسة الحزب النازي في لايبزيغ.

الوفاة

قتل كونوفاليتس عام 1938 في روتردام على يد عميل تابع لـ"إن كا في دي" بافل سودوبلاتوف، وبعد وفاة كونوفاليتس، بدأت داخل منظمة القوميين الأوكرانيين (OUN) صراعات على القيادة، أدت عام 1940 إلى انقسامها النهائي إلى فصيلين رئيسيين، منظمة القوميين الأوكرانيين (ميلنيك) بقيادة أندريه ميلنيك، ومنظمة القوميين الأوكرانيين (بانديرا) بقيادة ستيبان بانديرا. وقد تحولت لاحقا استراتيجية اعتماد كونوفاليتس على ألمانيا النازية إلى تعاون نشط من قبل أتباعه.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن "مظاهر النازية الجديدة، التي يمارسها نظام كييف، تشكّل خطرًا بالغًا على أوروبا".

وقال، معلقًا على خطط نظام كييف لإنشاء "مجمع أبطال" من خلال إعادة رفات النازيين الأوكرانيين: "في الواقع، يجري تمجيد رسمي على مستوى الدولة لمجرمي النازية والمتعاونين معهم في قلب أوروبا. لا أعلم إن كان أحد في العواصم الأوروبية يرضى بهذا، لكننا نرفضه رفضًا قاطعًا".
الكرملين حول خطط كييف لإعادة رفات النازيين الأوكرانيين: النظام يظهر وجهه الحقيقي
موسكو: زيلينسكي يضع أهدافا إرهابية جديدة بتشجيع من الغرب
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала