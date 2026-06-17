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كييف تواصل تمجيد رموز القومية المتطرفة عبر خطط إعادة دفن كونوفاليتس

كييف تواصل تمجيد رموز القومية المتطرفة عبر خطط إعادة دفن كونوفاليتس

سبوتنيك عربي

أفادت مصادر رسمية أوكرانية بأن كييف تدرس إمكانية إعادة دفن، يفغيني كونوفاليتس، أحد أبرز مؤسسي الحركة القومية الأوكرانية في أوائل القرن العشرين، من مقبرة... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

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ووفقا لرئيس المعهد الأوكراني للذاكرة الوطنية، فإن السلطات الأوكرانية تجري محادثات مع بلدية روتردام بشأن إجراءات استخراج ونقل الرفات، التي ما تزال مدفونة في مقبرة كروسفايك منذ أكثر من ثمانية عقود.وبحلول النصف الأول من عشرينيات القرن العشرين، أقام كونوفاليتس اتصالات وثيقة مع الدوائر العسكرية الألمانية. وتعاونت المنظمة العسكرية الأوكرانية مع الاستخبارات الألمانية، ولا سيما جهاز الاستخبارات العسكري "أبفير"، وحصلت على دعم مالي وتنظيمي.وفي المقابل، قدم القوميون الأوكرانيون معلومات استخباراتية حول بولندا، التي كانت تُعتبر في برلين أحد أهم الخصوم الجيوسياسيين في أوروبا الشرقية"، كما شارك أعضاء المنظمة في أنشطة استخباراتية وتخريبية داخل الأراضي البولندية.في عام 1929، وفي مؤتمر القوميين الأوكرانيين الأول في فيينا، تم دمج المنظمة العسكرية الأوكرانية مع عدد من التنظيمات القومية لتشكيل منظمة القوميين الأوكرانيين (OUN). وتم انتخاب كونوفاليتس زعيماً لها. وتحت قيادته، تطورت المنظمة كهيكل سري يجمع بين الدعاية والأساليب العنيفة. ومن أبرز العمليات التي ارتبطت بها اغتيال الموظف القنصلي السوفييتي أليكسي مايلوف في لفوف عام 1933.التعاون مع النازيينفي فترة النازية، ازداد تعاون منظمة القوميين الأوكرانيين مع ألمانيا. وقد رحّب كونوفاليتس بوصول هتلر إلى السلطة، قائلا:وبحسب معلومات الاستخبارات السوفييتية، التقى كونوفاليتس شخصياً مرتين بأدولف هتلر في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، حيث اقترح هتلر إرسال مجموعة من القوميين الأوكرانيين للتدريب في مدرسة الحزب النازي في لايبزيغ.الوفاة قتل كونوفاليتس عام 1938 في روتردام على يد عميل تابع لـ"إن كا في دي" بافل سودوبلاتوف، وبعد وفاة كونوفاليتس، بدأت داخل منظمة القوميين الأوكرانيين (OUN) صراعات على القيادة، أدت عام 1940 إلى انقسامها النهائي إلى فصيلين رئيسيين، منظمة القوميين الأوكرانيين (ميلنيك) بقيادة أندريه ميلنيك، ومنظمة القوميين الأوكرانيين (بانديرا) بقيادة ستيبان بانديرا. وقد تحولت لاحقا استراتيجية اعتماد كونوفاليتس على ألمانيا النازية إلى تعاون نشط من قبل أتباعه.وقال، معلقًا على خطط نظام كييف لإنشاء "مجمع أبطال" من خلال إعادة رفات النازيين الأوكرانيين: "في الواقع، يجري تمجيد رسمي على مستوى الدولة لمجرمي النازية والمتعاونين معهم في قلب أوروبا. لا أعلم إن كان أحد في العواصم الأوروبية يرضى بهذا، لكننا نرفضه رفضًا قاطعًا".الكرملين حول خطط كييف لإعادة رفات النازيين الأوكرانيين: النظام يظهر وجهه الحقيقيموسكو: زيلينسكي يضع أهدافا إرهابية جديدة بتشجيع من الغرب

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