https://sarabic.ae/20260618/الصين-ترحب-بـالتفاهم-بين-واشنطن-وطهران-وتدعو-إلى-التخلي-عن-عقلية-الحرب-الباردة-1114461613.html

الصين ترحب بـ"التفاهم" بين واشنطن وطهران وتدعو إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة

الصين ترحب بـ"التفاهم" بين واشنطن وطهران وتدعو إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة

سبوتنيك عربي

رحّبت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، بالاتفاق ومذكرة التفاهم الموقّعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدة دعم بكين لجهود تعزيز السلام... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T07:45+0000

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2026-06-18T07:45+0000

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وقالت الخارجية الصينية، في بيان لها، إن "توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران سيكون لها أثرًا إيجابيًا في تهدئة الأوضاع بالمنطقة وخفض حدة التوترات"، معربة عن أملها في أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها الواردة في المذكرة بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.وفي السياق ذاته، دعت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة إلى "التوقف عن عقلية الحرب الباردة"، مشددة على أهمية تبني نهج قائم على الحوار والتعاون لمعالجة القضايا الدولية والإقليمية.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الخميس، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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