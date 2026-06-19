رئيس غرفة التجارة الأمريكية: شركات بلادنا تتطلع إلى العودة للعمل في روسيا

عربي
الاستخبارات الروسية: أوروبا تضلل أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
مونديال 2026... اللعبة الرياضية تضطهد إيران، فهل باتت الرياضة ساحة لتصفية الحساب؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
عدد إصابات " إيبولا "يرتفع إلى 710 في الكونغو... المواقع الإلكترونية المزيفة القائمة على الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن مواجهتها؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الحدث من سبوتنيك
قطاع غزة...حصار طبي ومنظومة صحية تصارع للبقاء وانقاذ الأرواح، هل يبقى المجتمع صامتاً؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
12:03 GMT
29 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن اعتبار الاتفاق بين واشنطن وطهران شاملا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعيد ملف سد النهضة إلى الواجهة... هل تنجح واشنطن في كسر الجمود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
On air
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
On air
01:30 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من مونديال 2026 .. هل أصبح المغرب ومصر الأمل العربي الأكبر؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:46 GMT
13 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعيد ملف سد النهضة إلى الواجهة... هل تنجح واشنطن في كسر الجمود؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260619/رئيس-غرفة-التجارة-الأمريكية-شركات-بلادنا-تتطلع-إلى-العودة-للعمل-في-روسيا-1114501178.html
رئيس غرفة التجارة الأمريكية: شركات بلادنا تتطلع إلى العودة للعمل في روسيا
رئيس غرفة التجارة الأمريكية: شركات بلادنا تتطلع إلى العودة للعمل في روسيا
سبوتنيك عربي
أكد روبرت إيجي، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في روسيا (AmCham)، أن الشركات الأمريكية تتطلع إلى استئناف عملياتها في روسيا. 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T08:42+0000
2026-06-19T08:42+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/13/1114500213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ba98f0010141f2593cfe53305b52d311.jpg
وقال إيجي: "تُعدّ روسيا من أكبر منتجي الأسمدة. ويمكن تصدير هذه المنتجات وغيرها بسهولة إلى أمريكا. علاوة على ذلك، تراقب العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية الوضع عن كثب، وكذلك شركات الطيران. وهذه هي الشركات ذاتها التي كانت تعمل هنا (في روسيا) وأُجبرت على المغادرة... لذا فهي الآن تنتظر الفرصة المناسبة لاستئناف عملها هنا".كما أكد إيجي أن العمل في ظل الإدارة الأمريكية السابقة لجو بايدن، كان "أكثر صعوبة بكثير" من العمل في ظل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.وفي وقت سابق، أكد إيجي، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن خسائر الأعمال التجارية الأمريكية بلغت نحو 100 مليار دولار جراء انسحابها من السوق الروسية.وكان رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، صرّح سابقًا، بأن الشركات الأمريكية خسرت 300 مليار دولار بعد خروجها من الأسواق الروسية.صندوق الاستثمار الروسي يكشف حجم الخسارة التي تكبدتها أمريكا بسبب مغادرتها روسيابالأرقام... الخسائر التي تكبدتها الشركات الأمريكية التي غادرت روسيا
https://sarabic.ae/20260211/الخارجية-الروسية-نرحب-بعودة-الشركات-الغربية-إلى-روسيا-1110252038.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/13/1114500213_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ed0e728bdc13bf9a4c334b11941d83c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس غرفة التجارة الأمريكية: شركات بلادنا تتطلع إلى العودة للعمل في روسيا

08:42 GMT 19.06.2026
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورروبرت إيدجي، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في روسيا
روبرت إيدجي، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد روبرت إيجي، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في روسيا (AmCham)، أن الشركات الأمريكية تتطلع إلى استئناف عملياتها في روسيا.
وقال إيجي: "تُعدّ روسيا من أكبر منتجي الأسمدة. ويمكن تصدير هذه المنتجات وغيرها بسهولة إلى أمريكا. علاوة على ذلك، تراقب العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية الوضع عن كثب، وكذلك شركات الطيران. وهذه هي الشركات ذاتها التي كانت تعمل هنا (في روسيا) وأُجبرت على المغادرة... لذا فهي الآن تنتظر الفرصة المناسبة لاستئناف عملها هنا".

وأشار إيجي إلى الإمكانات الهائلة التي تمتلكها روسيا، والتي ستساعد، في رأيه، "شركاتنا على التغلب على العديد من التحديات الحديثة".

كما أكد إيجي أن العمل في ظل الإدارة الأمريكية السابقة لجو بايدن، كان "أكثر صعوبة بكثير" من العمل في ظل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

وأضاف: "نعلم أن الإدارة الحالية، إدارة ترامب، تسعى إلى تحسين الحوار الاقتصادي بين روسيا وأمريكا. ونرى اليوم أن لدينا حوارين، حوار ثقافي وحوار تجاري. نحن بحاجة إلى التواصل، وهذا هو الأهم. في عهد بايدن، لم يكن هناك أي تواصل على الإطلاق".

وفي وقت سابق، أكد إيجي، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن خسائر الأعمال التجارية الأمريكية بلغت نحو 100 مليار دولار جراء انسحابها من السوق الروسية.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
الخارجية الروسية: نرحب بعودة الشركات الغربية إلى روسيا
11 فبراير, 12:28 GMT

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا سترحب بعودة الشركات التي غادرت السوق الروسية شريطة ألا تكون قد أساءت التصرف أو تركت بصمة سلبية على البلاد. ومع ذلك، أكد بوتين أن موسكو ستعطي الأولوية لمصالح الشركات المحلية عند استقبال الشركات الأجنبية العائدة.

وكان رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، صرّح سابقًا، بأن الشركات الأمريكية خسرت 300 مليار دولار بعد خروجها من الأسواق الروسية.
صندوق الاستثمار الروسي يكشف حجم الخسارة التي تكبدتها أمريكا بسبب مغادرتها روسيا
بالأرقام... الخسائر التي تكبدتها الشركات الأمريكية التي غادرت روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала