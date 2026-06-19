https://sarabic.ae/20260619/رئيس-غرفة-التجارة-الأمريكية-شركات-بلادنا-تتطلع-إلى-العودة-للعمل-في-روسيا-1114501178.html
رئيس غرفة التجارة الأمريكية: شركات بلادنا تتطلع إلى العودة للعمل في روسيا
رئيس غرفة التجارة الأمريكية: شركات بلادنا تتطلع إلى العودة للعمل في روسيا
سبوتنيك عربي
أكد روبرت إيجي، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في روسيا (AmCham)، أن الشركات الأمريكية تتطلع إلى استئناف عملياتها في روسيا. 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T08:42+0000
2026-06-19T08:42+0000
2026-06-19T08:42+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال إيجي: "تُعدّ روسيا من أكبر منتجي الأسمدة. ويمكن تصدير هذه المنتجات وغيرها بسهولة إلى أمريكا. علاوة على ذلك، تراقب العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية الوضع عن كثب، وكذلك شركات الطيران. وهذه هي الشركات ذاتها التي كانت تعمل هنا (في روسيا) وأُجبرت على المغادرة... لذا فهي الآن تنتظر الفرصة المناسبة لاستئناف عملها هنا".كما أكد إيجي أن العمل في ظل الإدارة الأمريكية السابقة لجو بايدن، كان "أكثر صعوبة بكثير" من العمل في ظل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.وفي وقت سابق، أكد إيجي، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن خسائر الأعمال التجارية الأمريكية بلغت نحو 100 مليار دولار جراء انسحابها من السوق الروسية.وكان رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، صرّح سابقًا، بأن الشركات الأمريكية خسرت 300 مليار دولار بعد خروجها من الأسواق الروسية.صندوق الاستثمار الروسي يكشف حجم الخسارة التي تكبدتها أمريكا بسبب مغادرتها روسيابالأرقام... الخسائر التي تكبدتها الشركات الأمريكية التي غادرت روسيا
https://sarabic.ae/20260211/الخارجية-الروسية-نرحب-بعودة-الشركات-الغربية-إلى-روسيا-1110252038.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رئيس غرفة التجارة الأمريكية: شركات بلادنا تتطلع إلى العودة للعمل في روسيا
أكد روبرت إيجي، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في روسيا (AmCham)، أن الشركات الأمريكية تتطلع إلى استئناف عملياتها في روسيا.
وقال إيجي: "تُعدّ روسيا من أكبر منتجي الأسمدة. ويمكن تصدير هذه المنتجات وغيرها بسهولة إلى أمريكا. علاوة على ذلك، تراقب العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية الوضع عن كثب، وكذلك شركات الطيران. وهذه هي الشركات ذاتها التي كانت تعمل هنا (في روسيا) وأُجبرت على المغادرة... لذا فهي الآن تنتظر الفرصة المناسبة لاستئناف عملها هنا".
وأشار إيجي إلى الإمكانات الهائلة التي تمتلكها روسيا، والتي ستساعد، في رأيه، "شركاتنا على التغلب على العديد من التحديات الحديثة".
كما أكد إيجي أن العمل في ظل الإدارة الأمريكية السابقة لجو بايدن، كان "أكثر صعوبة بكثير" من العمل في ظل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.
وأضاف: "نعلم أن الإدارة الحالية، إدارة ترامب، تسعى إلى تحسين الحوار الاقتصادي بين روسيا وأمريكا. ونرى اليوم أن لدينا حوارين، حوار ثقافي وحوار تجاري. نحن بحاجة إلى التواصل، وهذا هو الأهم. في عهد بايدن، لم يكن هناك أي تواصل على الإطلاق".
وفي وقت سابق، أكد إيجي، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن خسائر الأعمال التجارية الأمريكية بلغت نحو 100 مليار دولار جراء انسحابها من السوق الروسية.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا سترحب بعودة الشركات التي غادرت السوق الروسية شريطة ألا تكون قد أساءت التصرف أو تركت بصمة سلبية على البلاد. ومع ذلك، أكد بوتين أن موسكو ستعطي الأولوية لمصالح الشركات المحلية عند استقبال الشركات الأجنبية العائدة.
وكان رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، صرّح سابقًا، بأن الشركات الأمريكية خسرت 300 مليار دولار
بعد خروجها من الأسواق الروسية.