https://sarabic.ae/20260620/ترامب-ألحقنا-هزيمة-ساحقة-بإيران-1114536394.html
ترامب: ألحقنا هزيمة ساحقة بإيران
ترامب: ألحقنا هزيمة ساحقة بإيران
سبوتنيك عربي
زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران "مُنيت بهزيمة عسكرية ساحقة"، لافتًا إلى أن اليسار الراديكالي والحزب الديمقراطي في بلاده "على علم بالنجاح الذي حققته... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T12:05+0000
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إيران
أخبار إيران
دونالد ترامب
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وكتب ترامب، في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، اليوم السبت، أن "اليسار الراديكالي الساذج والديمقراطيون يدركون مدى نجاحنا في حربنا ضد إيران، حيث مُنيت بلادهم بهزيمة عسكرية ساحقة".وأردف أن "(الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما، استمر في منحهم (إيران) مليارات الدولارات نقدًا، ولم يستخدم جيشنا المنهك آنذاك لما كان ينبغي فعله لكبح جماح إيران، الراعي الأول للإرهاب في العالم".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".الدفاع الإيرانية: مستمرون في تعزيز القدرات العسكرية ورفع الجاهزية
https://sarabic.ae/20260620/إعلام-ويتكوف-يتوجه-إلى-سويسرا-لبدء-محادثات-نووية-مع-إيران-وعراقجي-يضع-شرطا-مسبقا-1114529888.html
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إيران, أخبار إيران, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: ألحقنا هزيمة ساحقة بإيران
12:05 GMT 20.06.2026 (تم التحديث: 12:06 GMT 20.06.2026)
زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران "مُنيت بهزيمة عسكرية ساحقة"، لافتًا إلى أن اليسار الراديكالي والحزب الديمقراطي في بلاده "على علم بالنجاح الذي حققته واشنطن في الشرق الأوسط"، وفق تعبيره.
وكتب ترامب، في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، اليوم السبت، أن "اليسار الراديكالي الساذج والديمقراطيون يدركون مدى نجاحنا في حربنا ضد إيران، حيث مُنيت بلادهم بهزيمة عسكرية ساحقة".
وأردف أن "(الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما، استمر في منحهم (إيران) مليارات الدولارات نقدًا، ولم يستخدم جيشنا المنهك آنذاك لما كان ينبغي فعله لكبح جماح إيران، الراعي الأول للإرهاب في العالم".
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران
، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما
، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".