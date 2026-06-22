https://sarabic.ae/20260622/بين-الانقسام-الحزبي-والضغط-الأمريكيمن-يخلف-نتنياهو-في-رئاسة-الحكومة-المقبلة؟-1114604746.html

بين الانقسام الحزبي والضغط الأمريكي..من يخلف نتنياهو في رئاسة الحكومة المقبلة؟

بين الانقسام الحزبي والضغط الأمريكي..من يخلف نتنياهو في رئاسة الحكومة المقبلة؟

سبوتنيك عربي

تتجه الأنظار في الأوساط السياسية الإسرائيلية والدولية نحو صناديق الاقتراع المرتقبة، في ظل مشهد سياسي معقد يشي باحتمالية طي صفحة رئيس الوزراء الحالي بنيامين... 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T18:43+0000

2026-06-22T18:43+0000

2026-06-22T18:43+0000

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بنيامين نتنياهو

الانتخابات الإسرائيلية

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وتأتي هذه الانتخابات وسط تراجع ملحوظ في شعبية معسكر اليمين الحاكم، وتصاعد حدة الانقسامات الداخلية والضغوط الخارجية، مما يفتح الباب واسعًا أمام سيناريوهات جديدة حول هوية الشخصية التي ستخلف نتنياهو وتتولى قيادة الحكومة في مرحلة مفصلية من تاريخ إسرائيل.وتتصدر قوى المعارضة استطلاعات الرأي الأخيرة التي تمنحها أغلبية مريحة في الكنيست، وسط صعود لافت لأسماء عسكرية وسياسية بارزة تطرح نفسها كبديل قوي لإنهاء حقبة نتنياهو، في مقدمتها يبرز رئيس الأركان السابق والجنرال غادي آيزنكوت الذي يحقق حزبه قفزات متتالية، إلى جانب التحالفات التقليدية والمناورة التي يقودها يائير لابيد ونفتالي بينيت، مما يحول المعركة الانتخابية الحالية إلى تنافس محتدم بين أقطاب المعارضة نفسها على من سيتولى الدفة، وسط مؤشرات على إمكانية الذهاب نحو حكومة تناوبية جديدة.وقال الخبراء إن المشهد الانتخابي الراهن يحمل طابعا مركبا وفريدا، كونه يأتي امتدادا لارتدادات الأحداث الإقليمية الكبرى والملاحقات القضائية التي تلاحق رئيس الحكومة الحالي، مؤكدين أن حظوظ نتنياهو، رغم تراجعها، لا يمكن إغفالها تماما نظرا لخبرته في إعادة ترتيب أوراق معسكر اليمين وتكتل الحريديم.صعود المعارضةقال محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست السابق، إنه كلما اقترب موعد الانتخابات كلما تغيرت نتائج استطلاعات الرأي في إسرائيل، مشيرا إلى أن الأيام العشرة الأخيرة شهدت 3 استطلاعات للرأي أكدت بوضوح تقدم رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت على نفتالي بينيت ويائير لابيد، مما يمنحه الحظ الأوفر لتشكيل الحكومة القادمة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تراوح القضية الانتخابية الحالية ما بين آيزنكوت الموجود في المعارضة وبين تحالف لابيد وبينيت، حيث يدور التنافس بين هاتين القائمتين على من سيتولى تشكيل الحكومة القادمة بعد الانتخابات، موضحا أن هناك مؤشرات كبيرة جدا تشير حتما وبشكل واضح إلى نهاية حقبة حكم بنيامين نتنياهو ورئاسته للحكومة وحدوث تغيير جذري بعدها.وأشار إلى أن التنافس ينحصر بين آيزنكوت الذي يشهد حزبه ارتفاعا مستمرا، وبين لابيد وبينيت اللذين يواجهان هبوطا ملحوظا إلى حد معين، مرجحا أن ينتهي هذا التنافس بالتوصل إلى اتفاق لتقاسم رئاسة الحكومة القادمة بين هذين الحزبين المعارضين.مشهد مركب ومعقدبدوره قال خليل أبو كرش، الخبير في الشؤون الإسرائيلية إن إسرائيل تعيش حاليا أجواء انتخابات واضحة وحملات مسعورة في بعض الأحيان، مرجحا أن تكون هذه الانتخابات أكثر قوة من غيرها لكونها الأولى التي تأتي بعد أحداث السابع من أكتوبر والحرب على إيران ولبنان، حيث ستشكل إجابة حاسمة على كل الجدل والنقاش الداخلي.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، بدأت استطلاعات الرأي الأخيرة في منح الأغلبية للمعارضة بوصولها إلى 61 عضوا في الكنيست بزعامة رئيس الأركان السابق الجنرال غادي آيزنكوت، ويرجح أن يكون الحصان الأسود في هذه الانتخابات، مؤكدًا أن الاستطلاعات ما زالت تعطي الأفضلية لبنيامين نتنياهو كالشخصية الأنسب لدى الإسرائيليين لتشكيل الحكومة.وأشار أبو كرش إلى أن المكون العربي في الداخل يمثل عاملا حاسما في هذا المشهد، موضحا أن تشكيل قائمة عربية مشتركة تضم الأحزاب الأربعة سيكون عامل ضغط ومؤثرا يعيق تشكيل نتنياهو للحكومة، بينما يؤدي دخول العرب بشكل منقسم دون قائمة مشتركة إلى تعزيز حضور نتنياهو ومعسكر اليمين.وأوضح أن الخلاصات الحالية تشير إلى وجود فرص لنتنياهو وللمعارضة المنقسمة والمفتتة بأكثر من رأس، مشيرًا إلى أن نتنياهو يعيد ترتيب أوراقه استعدادا للمعركة المقبلة عبر إجراء انتخابات داخلية في حزب الليكود، وإغلاق الدائرة بضم الحريديم بشكل نهائي لتكتله، بالإضافة إلى الضغط على سموتريتش وبن غفير للدخول بقائمة واحدة لضمان عدم إهدار أصوات اليمين.ويرى أن المشهد الإسرائيلي أمام أيام حاسمة ومتغيرة قد تشهد الكثير من المفاجآت وتنقلب رأسا على عقب، لافتا إلى وجود عامل خارجي مؤثر يتمثل في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية والانتقادات الحادة الموجهة لنتنياهو من قبل الأمريكيين، إلى جانب ملاحقته أمام القضاء الدولي والمحلي بقضايا الفساد والرشوة وإساءة الأمانة، مشددا على أن رفع الغطاء الأمريكي عن نتنياهو وعدم دعمه بشكل مباشر من قبل ترامب سيقلل من حظوظه بشكل كبير.وأعلن حزب "الليكود" ترشح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للانتخابات القادمة، وذلك في معرض رد الحزب على تشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نية نتنياهو خوض الانتخابات مرة أخرى.وكان ترامب قد صرح لشبكة "إيه بي سي نيوز" بأنه لا يعلم ما إذا كان نتنياهو يخطط للترشح في الانتخابات المقبلة، التي يجب أن تجرى بحلول 27 أكتوبر/تشرين الأول. وجاءت تعليقات ترامب بعد تقارير عن نشوب خلافات مع نتنياهو حول الحرب في إيران، واتساع الفجوة بينهما.وصوّت الكنيست الإسرائيلي، مؤخرا بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وذلك بأغلبية 110 أعضاء، دون تسجيل أي أصوات معارضة.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الجلسة، شهدت غياب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب انشغاله بعقد اجتماع أمني"، مشيرة إلى أن "الحريديم وأعضاء حزب جانتس صوتوا لصالح حل الكنيست". وقدّم الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مؤخرا، مقترح قانون لحل البرلمان في البلاد (الكنيست) والتوجه إلى انتخابات مبكرة.ويأتي ذلك بعد إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يطالب الدولة بالاستعداد لفرض عقوبات على "الحريديم" الذين لا يلتحقون بالخدمة العسكرية، وذلك في إطار الالتماسات المقدمة ضد ما وصفته المحكمة بعدم تطبيق قوانين التجنيد في ظل غياب قانون واضح وملزم.وكانت المحكمة العليا أصدرت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارًا بالإجماع يلزم الحكومة بوضع سياسة فعالة تتضمن عقوبات لتطبيق التجنيد الإجباري، مع التأكيد على منع تقديم أي مزايا أو إعانات للمتهربين من الخدمة العسكرية.

https://sarabic.ae/20251017/استطلاع-رأي-إسرائيلي-معسكر-الائتلاف-يحصل-على-52-مقعدا-مقابل-58-للمعارضة-لو-أجريت-انتخابات-الآن-1106110732.html

https://sarabic.ae/20260610/بعد-إعلان-الليكود-خوضه-للانتخابات-ما-فرص-نجاح-نتنياهو-في-الكنيست-المقبل-وتشكيل-الحكومة؟-1114239691.html

https://sarabic.ae/20260620/خبير-في-الشؤون-الإسرائيلية-لـسبوتنيك-استطلاعات-الرأي-تصفع-نتنياهو-وتسقط-أوهام-النصر-في-غزة-ولبنان-1114548655.html

https://sarabic.ae/20260619/ترامب-واشنطن-بحاجة-إلى-إبقاء-نتنياهو-متزنا-بعض-الشيء-1114525456.html

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العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, الكنيست الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو, الانتخابات الإسرائيلية