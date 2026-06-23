هل تنجح دعوات تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر لمواجهة التمدد الإسرائيلي؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:47 GMT
14 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
12:03 GMT
30 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو لإضفاء الشرعية على هذا الكيان الوهمي
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
اللغة العربية في مدارس روسيا … الدراجات النارية في بيروت بين الفوضى والتنظيم، فماذا يقول القانون ؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
12:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:32 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
عمادة المهندسين التونسيين ترفع مقترحاتها لمجلس النواب للحفاظ على الكفاءات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260623/هل-تنجح-دعوات-تفعيل-مجلس-الدول-العربية-والأفريقية-المطلة-على-البحر-الأحمر-لمواجهة-التمدد-1114639524.html
هل تنجح دعوات تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر لمواجهة التمدد الإسرائيلي؟
هل تنجح دعوات تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر لمواجهة التمدد الإسرائيلي؟
سبوتنيك عربي
يعد مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذي تأسس قبل 6 سنوات في الرياض، من أحدث المبادرات لحماية الملاحة في البحر الأحمر، أُعلن... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T19:04+0000
2026-06-23T19:04+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار اليمن الأن
مصر
السعودية
العالم العربي
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097040382_0:44:1620:955_1920x0_80_0_0_fef52ef1e45e81c02c92d6896e8d275d.jpg
جاء الإعلان عن المجلس بعد خمس سنوات من الحرب في اليمن، وفي ظل مخاوف من سيطرة "أنصار الله" وتمددهم إلى باب المندب، في هذا التوقيت لم تكن هناك أحداث حقيقية، فلم تكن تهديدات صنعاء بتلك الصورة التي ظهرت بعد حرب غزة وإيران وتغير الموازين العسكرية في المنطقة.بعد الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، تضاعفت الدعوات إلى ضرورة إيجاد آلية لضمان عدم تعطل الملاحة في البحر الأحمر، والتي ستؤثر بدورها بشكل كبير على قناة السويس والوضع في مصر. هنا تم استدعاء فكرة تفعيل المجلس لوضع آلية جديدة تتوافق مع المستجدات على الساحة. هل تنجح الدعوات إلى تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المتشاطئة في البحر الأحمر؟ أم أن هناك تحديات كبرى وعوائق يمكن أن تعرقل هذا المسار وتمنع تحقيق أي تقدم عملي؟ التحرك المصريبداية، يعتقد الدكتور محمد صادق إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، أن المساعي المصرية حاليًا تتبلور في عدة نقاط. أولها حماية أمن خليج عدن والبحر الأحمر باعتبار أن هذا امتداد طبيعي لأمن القارة الأفريقية، وبالطبع مصر باعتبارها بوابة القارة الأفريقية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": تعتبر مصر أن أي تداعيات أو تأثيرات سلبية في البحر الأحمر أو خليج عدن أو مضيق باب المندب سوف تؤثر سلبًا على مسألة الاستقرار الملاحي وصولًا إلى قناة السويس، وهي التي تؤثر سلبًا كذلك على الأمن القومي المصري.وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن كل ما سبق له تأثيرات سلبية على مسألة الأمن القومي العربي عمومًا والمصري بشكل خاص، لافتًا إلى أن المسار أو النقطة الثالثة هي مسألة سعي مصر إلى تكوين صف عربي موحد تجاه ما يحدث، ورفض كل الخطوات الإسرائيلية، سواء ما يرتبط منها بالاعتراف بإقليم صوماليلاند. وفي الوقت نفسه يجب دعم الصومال دولةً وشعبًا، والحرص على سيادتها وأمنها واستقرار أراضيها.القرار الجماعيوأوضح إسماعيل أن مصر تحاول تكوين صف عربي أفريقي موحد تجاه ما يحدث لرفض هذه الأمور وتداعياتها، فقد رأينا خلال العامين أو الأعوام الماضية ما حدث من جانب الحوثيين (أنصار الله) في البحر الأحمر، وتداعيات ذلك على الأمن القومي والملاحي العربي. وفيما يتعلق بالتحركات الإسرائيلية في القرن الأفريقي، وخاصة إقليم صوماليلاند، يقول إسماعيل: رأينا خلال الأشهر الماضية تطورات تتعلق بهذا الملف، اعترافًا إسرائيليًا بالإقليم كدولة مستقلة، وكذلك استقبال ممثل الإقليم في إسرائيل وافتتاح سفارة غير شرعية للإقليم بالقدس المحتلة، بهدف أن تكون إسرائيل وحلفاؤها حاضرين في القرن الأفريقي ومدخل البحر الأحمر.وفي الختام يقول أستاذ العلوم السياسية: كل هذه الأمور تشير إلى ضرورة أن يكون هناك نوع من التحرك المصري العربي الأفريقي تجاه ما يحدث، وليس فقط تحركًا أحاديًا من جانب الدولة المصرية.تحديات وعوائقمن جانبه، يقول الكاتب والمحلل السياسي والاستراتيجي اليمني العميد حميد عبد القادر: لا يمكن أن يكون هناك تكتل عربي وأفريقي لمواجهة التحديات في البحر الأحمر ما لم يكن هناك قرار سياسي مستقل للدول وعدم التطبيع مع الكيان، ولا بد من تمويل خليجي لإنجاح المشروع، فبدون التمويل لا يمكن أن يتحقق ذلك.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": أن الحديث عن تحرك مصري لإحياء مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر أمر طبيعي؛ لأن مصر لها مصلحة مباشرة في البحر الأحمر تتعلق بباب المندب وقناة السويس، وأي تواجد إسرائيلي في صوماليلاند أو إريتريا يهدد أمنها القومي.وحول العقبات التي تواجه تفعيل المجلس، يقول عبد القادر: إن مصر تعترف بالصومال الموحد، لكن هناك من يدعم بربرة، والمعادلة صعبة. كما أن تطبيع بعض دول المجلس مع إسرائيل يكسر الإجماع، كما أن جيبوتي وإريتريا بين نارين؛ فجيبوتي فيها قواعد أمريكية وفرنسية وصينية، وإريتريا علاقاتها مع إسرائيل قديمة، والاثنتان لا ترغبان في عملية الاختيار بين مصر وإسرائيل، وتميلان إلى الحياد من أجل المصلحة.القوة الضاغطةوأشار المحلل السياسي إلى أن اليمن هو الصندوق الأسود في المعادلة، حيث إن سلطة صنعاء هي القوة الضاغطة، وهي المسيطرة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ولا تستطيع أي دولة أن تحقق أي مشروع بدون موافقة سلطة صنعاء. يسيطر الحوثيون على 80 في المائة من الساحل اليمني على البحر الأحمر، من الحديدة إلى ميدي. وجزيرة ميون (بريم) في فم باب المندب كانت تحت سيطرة التحالف، لكن اليمنيين يعرفون كل شبر فيها، وأقرب نقطة يمنية للمضيق أقل من 30 كم، وأي صاروخ (درون) يُطلق من الساحل يغطي الممر الملاحي.وختم عبد القادر بالقول: منذ 2023-2024 فرض اليمن معادلة جديدة، فالسفن المرتبطة بإسرائيل ممنوع مرورها، وتم ضرب ما يقارب مائة سفينة وإجبار خطوط ملاحية على تغيير مسارها إلى رأس الرجاء الصالح. اليمن اليوم أصبح "الحارس الفعلي" لباب المندب بدون سفن حربية ضخمة، فمجرد مسيّرات وصواريخ غيرت قواعد اللعبة. اليمن هو مفتاح باب المندب فعليًا، ولا مصر ولا السعودية ولا أمريكا تستطيع تأمين الملاحة دون حساب موقف اليمن (سلطة صنعاء)، وهذه حقيقة اعترف بها حتى البنتاغون.استراتيجيًا وقانونيًابدوره، يقول الدكتور عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات باليمن: إن إمكانية تفعيل مجلس الدول العربية الأفريقية المتشاطئة على البحر الأحمر ممكنة استراتيجيًا وقانونيًا، خاصة أن هذه الدول تملك الشرعية والتواجد وتملك كثيرًا من القدرات، وإذا تكاتفت يمكن أن تنجز أمرًا مهمًا.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": على المستوى العملياتي هناك إشكاليات وتحديات كبيرة جدًا تعوق تفعيل هذا المجلس على أرض الواقع، فهذا المجلس دأبت الدول الأعضاء فيه على المشاورات والمنتديات أكثر من الخطوات نحو برنامج أمني عملياتي صحيح.وتابع الشميري: أكبر التحديات هو أن المجلس منذ تأسيسه قبل سنوات لم يقم بأي تحركات عملية على الأرض، وكل ما جرى هو نقاشات وندوات ومشاورات نظرية.وأكد رئيس المركز أن هناك تحديًا ثانيًا يقف أمام تفعيل المجلس يتمثل في أن الدول الأعضاء نفسها تنساق نحو تجاذبات دولية وإقليمية مختلفة، وهي ليست على قلب دولة واحدة أو كما يقال: على قلب رجل واحد.خطوات عملية ولفت الشميري إلى أن التشتت والنزاعات بين الدول، وربما السياسية، أوجدت مخاوف لدى البعض من الانخراط في تفعيل المجلس، والبعض الآخر يفضل إرجاء الأمر حتى تتضح الرؤية فيما يجري في المنطقة بشكل عام، وبعدها تتخذ قرارها النهائي. هذا صحيح على المستوى الاستراتيجي، ما يشير إلى أن المجلس لن يخطو خطوات عملية للحد من النشاط الإسرائيلي في صوماليلاند والقرن الأفريقي.أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، بداية الشهر الجاري وقبل توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لوقف الحرب، "فرض حظر كامل على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر"، معتبرة أي تحركات إسرائيلية في المنطقة "أهدافًا عسكرية" لقواتها، وفق تعبيرها.وأعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع، في بيان، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف ما وصفه بـ"أهداف حساسة تابعة لإسرائيل في منطقة يافا (تل أبيب)"، مؤكدًا أن "العملية حققت أهدافها بدقة". وأكد أن "أنصار الله" ستتعامل مع أي تصعيد بتصعيد مماثل، مشيرًا إلى أن عمليات الجماعة العسكرية "ستتواصل وتتوسع بما يتناسب مع تطورات المعركة"، وشدد على أن "أنصار الله" لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحصار المفروض على الشعب اليمني وشعوب محور المقاومة.وأكد أن "أنصار الله" ستتعامل مع أي تصعيد بتصعيد مماثل، مشيرًا إلى أن عمليات الجماعة العسكرية "ستتواصل وتتوسع بما يتناسب مع تطورات المعركة"، وشدد على أن "أنصار الله" لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحصار المفروض على الشعب اليمني وشعوب محور المقاومة.
https://sarabic.ae/20260610/هل-تدخل-المنطقة-حربًا-شاملة-بعد-إعلان-أنصار-الله-غلق-باب-المندب-واستهداف-إسرائيل-مجددًا؟-1114238875.html
https://sarabic.ae/20260621/بعد-التجاهل-الحكومي-لمطالبهم-تصاعد-الاحتجاجات-في-جنوب-اليمن-ومخاوف-من-انزلاق-البلاد-إلى-صراع-مسلح-1114574451.html
https://sarabic.ae/20260611/ما-تداعيات-الاحتجاجات-والعصيان-المدني-والفوضى-في-جنوب-اليمن-على-الملاحة-الدولية-في-البحر-الأحمر؟-1114270410.html
https://sarabic.ae/20260524/مصر-تؤكد-رفض-عسكرة-البحر-الأحمر-وخليج-عدن-وتدعو-لقصر-مسؤولية-أمنه-على-الدول-المشاطئة-1113699712.html
https://sarabic.ae/20251114/السعودية-تختتم-مناورات-الموج-الأحمر-8-لحماية-الممرات-البحرية-فيديو-1107116783.html
مصر
السعودية
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097040382_112:0:1552:1080_1920x0_80_0_0_02ccc1d52b9438864ce42b6be0af4017.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, مصر, السعودية, العالم العربي, أفريقيا
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, مصر, السعودية, العالم العربي, أفريقيا

هل تنجح دعوات تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر لمواجهة التمدد الإسرائيلي؟

19:04 GMT 23.06.2026
© AP Photoالسفينة الإسرائيلية "غلاكسي ليدر" التي احتجزتها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر
السفينة الإسرائيلية غلاكسي ليدر التي احتجزتها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
يعد مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذي تأسس قبل 6 سنوات في الرياض، من أحدث المبادرات لحماية الملاحة في البحر الأحمر، أُعلن عنه في مدينة جدة السعودية، ويضم ثماني دول عربية وأفريقية: مصر، والسعودية، والأردن، واليمن، والصومال، وجيبوتي، والسودان، وإريتريا.
جاء الإعلان عن المجلس بعد خمس سنوات من الحرب في اليمن، وفي ظل مخاوف من سيطرة "أنصار الله" وتمددهم إلى باب المندب، في هذا التوقيت لم تكن هناك أحداث حقيقية، فلم تكن تهديدات صنعاء بتلك الصورة التي ظهرت بعد حرب غزة وإيران وتغير الموازين العسكرية في المنطقة.
بعد الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، تضاعفت الدعوات إلى ضرورة إيجاد آلية لضمان عدم تعطل الملاحة في البحر الأحمر، والتي ستؤثر بدورها بشكل كبير على قناة السويس والوضع في مصر. هنا تم استدعاء فكرة تفعيل المجلس لوضع آلية جديدة تتوافق مع المستجدات على الساحة.
هل تنجح الدعوات إلى تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المتشاطئة في البحر الأحمر؟ أم أن هناك تحديات كبرى وعوائق يمكن أن تعرقل هذا المسار وتمنع تحقيق أي تقدم عملي؟
الوطن العربي - مضيق باب المندب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
هل تدخل المنطقة حربًا شاملة بعد إعلان "أنصار الله" غلق باب المندب واستهداف إسرائيل مجددًا؟
10 يونيو, 17:12 GMT

التحرك المصري

بداية، يعتقد الدكتور محمد صادق إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، أن المساعي المصرية حاليًا تتبلور في عدة نقاط. أولها حماية أمن خليج عدن والبحر الأحمر باعتبار أن هذا امتداد طبيعي لأمن القارة الأفريقية، وبالطبع مصر باعتبارها بوابة القارة الأفريقية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": تعتبر مصر أن أي تداعيات أو تأثيرات سلبية في البحر الأحمر أو خليج عدن أو مضيق باب المندب سوف تؤثر سلبًا على مسألة الاستقرار الملاحي وصولًا إلى قناة السويس، وهي التي تؤثر سلبًا كذلك على الأمن القومي المصري.
وتابع إسماعيل: الجانب الثاني هو ما يتعلق بالتمدد الإسرائيلي ومحاولات إسرائيل للتأثير السلبي على الأمن القومي العربي من خلال بوابة صوماليلاند أو أرض الصومال، وكذلك ما حدث من تطورات مؤخرًا من خلال استقبال الكيان الإسرائيلي ممثلًا عن كيان صوماليلاند (غير المعترف به دوليًا).
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن كل ما سبق له تأثيرات سلبية على مسألة الأمن القومي العربي عمومًا والمصري بشكل خاص، لافتًا إلى أن المسار أو النقطة الثالثة هي مسألة سعي مصر إلى تكوين صف عربي موحد تجاه ما يحدث، ورفض كل الخطوات الإسرائيلية، سواء ما يرتبط منها بالاعتراف بإقليم صوماليلاند. وفي الوقت نفسه يجب دعم الصومال دولةً وشعبًا، والحرص على سيادتها وأمنها واستقرار أراضيها.

القرار الجماعي

وأوضح إسماعيل أن مصر تحاول تكوين صف عربي أفريقي موحد تجاه ما يحدث لرفض هذه الأمور وتداعياتها، فقد رأينا خلال العامين أو الأعوام الماضية ما حدث من جانب الحوثيين (أنصار الله) في البحر الأحمر، وتداعيات ذلك على الأمن القومي والملاحي العربي.
وفيما يتعلق بالتحركات الإسرائيلية في القرن الأفريقي، وخاصة إقليم صوماليلاند، يقول إسماعيل: رأينا خلال الأشهر الماضية تطورات تتعلق بهذا الملف، اعترافًا إسرائيليًا بالإقليم كدولة مستقلة، وكذلك استقبال ممثل الإقليم في إسرائيل وافتتاح سفارة غير شرعية للإقليم بالقدس المحتلة، بهدف أن تكون إسرائيل وحلفاؤها حاضرين في القرن الأفريقي ومدخل البحر الأحمر.
جنوب اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
بعد التجاهل الحكومي لمطالبهم.. تصاعد الاحتجاجات في جنوب اليمن ومخاوف من انزلاق البلاد إلى صراع مسلح
21 يونيو, 19:50 GMT
وفي الختام يقول أستاذ العلوم السياسية: كل هذه الأمور تشير إلى ضرورة أن يكون هناك نوع من التحرك المصري العربي الأفريقي تجاه ما يحدث، وليس فقط تحركًا أحاديًا من جانب الدولة المصرية.

تحديات وعوائق

من جانبه، يقول الكاتب والمحلل السياسي والاستراتيجي اليمني العميد حميد عبد القادر: لا يمكن أن يكون هناك تكتل عربي وأفريقي لمواجهة التحديات في البحر الأحمر ما لم يكن هناك قرار سياسي مستقل للدول وعدم التطبيع مع الكيان، ولا بد من تمويل خليجي لإنجاح المشروع، فبدون التمويل لا يمكن أن يتحقق ذلك.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": أن الحديث عن تحرك مصري لإحياء مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر أمر طبيعي؛ لأن مصر لها مصلحة مباشرة في البحر الأحمر تتعلق بباب المندب وقناة السويس، وأي تواجد إسرائيلي في صوماليلاند أو إريتريا يهدد أمنها القومي.
وتابع عبد القادر أن الاهتمام المصري نابع من موقعها وثقلها، وأنها أكبر دولة سكانًا وجيشًا على البحر الأحمر، ولديها خبرات ملاحية كبيرة في قناة السويس، والجميع يسمع لها في ملف الملاحة، علاوة على المخاطر المحدقة بمصر في منابع النيل. والمجلس الذي نحن في سياق الحديث عنه تم الإعلان عنه في الرياض قبل 7 سنوات، ولو قادت مصر التنفيذ والرياض التمويل لأنتجت شراكة قوية تقف بوجه التمدد الإسرائيلي.
وحول العقبات التي تواجه تفعيل المجلس، يقول عبد القادر: إن مصر تعترف بالصومال الموحد، لكن هناك من يدعم بربرة، والمعادلة صعبة. كما أن تطبيع بعض دول المجلس مع إسرائيل يكسر الإجماع، كما أن جيبوتي وإريتريا بين نارين؛ فجيبوتي فيها قواعد أمريكية وفرنسية وصينية، وإريتريا علاقاتها مع إسرائيل قديمة، والاثنتان لا ترغبان في عملية الاختيار بين مصر وإسرائيل، وتميلان إلى الحياد من أجل المصلحة.
اليمن المجلس الانتقالي الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
ما تداعيات الاحتجاجات والعصيان المدني والفوضى في جنوب اليمن على الملاحة الدولية في البحر الأحمر؟
11 يونيو, 18:51 GMT

القوة الضاغطة

وأشار المحلل السياسي إلى أن اليمن هو الصندوق الأسود في المعادلة، حيث إن سلطة صنعاء هي القوة الضاغطة، وهي المسيطرة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ولا تستطيع أي دولة أن تحقق أي مشروع بدون موافقة سلطة صنعاء. يسيطر الحوثيون على 80 في المائة من الساحل اليمني على البحر الأحمر، من الحديدة إلى ميدي. وجزيرة ميون (بريم) في فم باب المندب كانت تحت سيطرة التحالف، لكن اليمنيين يعرفون كل شبر فيها، وأقرب نقطة يمنية للمضيق أقل من 30 كم، وأي صاروخ (درون) يُطلق من الساحل يغطي الممر الملاحي.
وختم عبد القادر بالقول: منذ 2023-2024 فرض اليمن معادلة جديدة، فالسفن المرتبطة بإسرائيل ممنوع مرورها، وتم ضرب ما يقارب مائة سفينة وإجبار خطوط ملاحية على تغيير مسارها إلى رأس الرجاء الصالح. اليمن اليوم أصبح "الحارس الفعلي" لباب المندب بدون سفن حربية ضخمة، فمجرد مسيّرات وصواريخ غيرت قواعد اللعبة. اليمن هو مفتاح باب المندب فعليًا، ولا مصر ولا السعودية ولا أمريكا تستطيع تأمين الملاحة دون حساب موقف اليمن (سلطة صنعاء)، وهذه حقيقة اعترف بها حتى البنتاغون.

استراتيجيًا وقانونيًا

بدوره، يقول الدكتور عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات باليمن: إن إمكانية تفعيل مجلس الدول العربية الأفريقية المتشاطئة على البحر الأحمر ممكنة استراتيجيًا وقانونيًا، خاصة أن هذه الدول تملك الشرعية والتواجد وتملك كثيرًا من القدرات، وإذا تكاتفت يمكن أن تنجز أمرًا مهمًا.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2026
مصر تؤكد رفض عسكرة البحر الأحمر وخليج عدن وتدعو لقصر مسؤولية أمنهما على الدول المشاطئة
24 مايو, 13:11 GMT
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": على المستوى العملياتي هناك إشكاليات وتحديات كبيرة جدًا تعوق تفعيل هذا المجلس على أرض الواقع، فهذا المجلس دأبت الدول الأعضاء فيه على المشاورات والمنتديات أكثر من الخطوات نحو برنامج أمني عملياتي صحيح.
وتابع الشميري: أكبر التحديات هو أن المجلس منذ تأسيسه قبل سنوات لم يقم بأي تحركات عملية على الأرض، وكل ما جرى هو نقاشات وندوات ومشاورات نظرية.
وأكد رئيس المركز أن هناك تحديًا ثانيًا يقف أمام تفعيل المجلس يتمثل في أن الدول الأعضاء نفسها تنساق نحو تجاذبات دولية وإقليمية مختلفة، وهي ليست على قلب دولة واحدة أو كما يقال: على قلب رجل واحد.

خطوات عملية

ولفت الشميري إلى أن التشتت والنزاعات بين الدول، وربما السياسية، أوجدت مخاوف لدى البعض من الانخراط في تفعيل المجلس، والبعض الآخر يفضل إرجاء الأمر حتى تتضح الرؤية فيما يجري في المنطقة بشكل عام، وبعدها تتخذ قرارها النهائي. هذا صحيح على المستوى الاستراتيجي، ما يشير إلى أن المجلس لن يخطو خطوات عملية للحد من النشاط الإسرائيلي في صوماليلاند والقرن الأفريقي.
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، بداية الشهر الجاري وقبل توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لوقف الحرب، "فرض حظر كامل على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر"، معتبرة أي تحركات إسرائيلية في المنطقة "أهدافًا عسكرية" لقواتها، وفق تعبيرها.
مناورات بحرية سعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
السعودية تختتم مناورات "الموج الأحمر 8" لحماية الممرات البحرية.. فيديو
14 نوفمبر 2025, 17:13 GMT
وأعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع، في بيان، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف ما وصفه بـ"أهداف حساسة تابعة لإسرائيل في منطقة يافا (تل أبيب)"، مؤكدًا أن "العملية حققت أهدافها بدقة".
وأكد أن "أنصار الله" ستتعامل مع أي تصعيد بتصعيد مماثل، مشيرًا إلى أن عمليات الجماعة العسكرية "ستتواصل وتتوسع بما يتناسب مع تطورات المعركة"، وشدد على أن "أنصار الله" لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحصار المفروض على الشعب اليمني وشعوب محور المقاومة.
وأكد أن "أنصار الله" ستتعامل مع أي تصعيد بتصعيد مماثل، مشيرًا إلى أن عمليات الجماعة العسكرية "ستتواصل وتتوسع بما يتناسب مع تطورات المعركة"، وشدد على أن "أنصار الله" لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحصار المفروض على الشعب اليمني وشعوب محور المقاومة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала