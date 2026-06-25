https://sarabic.ae/20260625/القرار-49-يعود-إلى-الواجهة-بعد-21-عاما-على-إلغائه-لماذا-أسقط-القضاء-الليبي-إجراءات-تفعيله-1114702492.html

القرار 49 يعود إلى الواجهة بعد 21 عاما على إلغائه... لماذا أسقط القضاء الليبي إجراءات تفعيله؟

القرار 49 يعود إلى الواجهة بعد 21 عاما على إلغائه... لماذا أسقط القضاء الليبي إجراءات تفعيله؟

سبوتنيك عربي

عاد القرار رقم (49) لسنة 1990، الخاص بتنظيم حقوق وواجبات العرب المقيمين في ليبيا، إلى واجهة الجدل القانوني والسياسي بعد صدور حكم عن الدائرة الإدارية بمحكمة... 25.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-25T16:46+0000

2026-06-25T16:46+0000

2026-06-25T16:46+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار ليبيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/18/1114650724_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_278f1542f6eedbe8b94b0361869da806.jpg

وأعاد الحكم فتح النقاش حول مدى جواز إعادة العمل بتشريع ملغى عبر تعليمات أو إجراءات تنفيذية، في وقت يتقاطع فيه الملف مع قضايا الهجرة والإقامة وحقوق المقيمين، وسط تساؤلات بشأن تداعيات الحكم على السياسات الحكومية ومبدأ سيادة القانون في ليبيا.وفي هذا السياق، قالت عضو "حراك لا للتوطين" المحامية ثريا الطويبي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن الحكم يُعد انتصارًا لمبدأ سيادة القانون، الذي لم يُطبَّق على مدى سنوات طويلة، استفاد خلالها الأجانب من العديد من الحقوق المخصصة للمواطن الليبي. وأوضحت أن تنفيذ الحكم سيكون له أثر مباشر، في مقدمة نتائجه المسهمة في تخفيض التضخم في بند المرتبات.وأشارت الطويبي إلى أن انعكاسات الحكم على الأجانب المقيمين تتمثل في إنهاء علاقات العمل التي يشملها الحكم، مع منحهم الحقوق القانونية المترتبة على تلك العلاقات وفقًا للتشريعات النافذة.وفيما يتعلق بالفلسطينيين، أوضحت أن هناك قرارًا صادرًا عن جامعة الدول العربية يقضي بعدم إصدار تشريعات تمنح الفلسطينيين حقوقًا أو امتيازات أو الجنسية، وذلك حفاظًا على حق العودة. وأضافت أن الفلسطينيين القدامى المقيمين في ليبيا والحاصلين على إقامة قانونية سيُعاملون باعتبارهم أجانب، وسيكون بإمكانهم البحث عن فرص عمل وفقًا للإجراءات والقوانين المنظمة لذلك، شأنهم شأن أي أجنبي مقيم في البلاد.في المقابل قال عضو الجمعية الليبية للعلوم السياسية والقانون الدولي، فتح الله الجدي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن الجدل الدائر بشأن أوضاع حقوق المواطنين العرب في ليبيا وإعادة تفعيل بعض الامتيازات الممنوحة لهم يحتاج إلى قراءة قانونية دقيقة بعيدًا عن التوظيف السياسي.وأوضح أنه كان هناك قرار قديم يمنح المواطنين العرب جملة من الامتيازات، من بينها الدخول إلى ليبيا دون تأشيرة، وحق العمل، والاستفادة من بعض الخدمات العامة كالتعليم والعلاج، إلا أن هذه الامتيازات أُلغيت بقرار صدر عام 2005. وأضاف أن الحكومات الليبية استثنت لاحقًا المواطنين السودانيين والفلسطينيين من بعض آثار هذا الإلغاء، نظرًا للظروف الإنسانية التي تمر بها بلدانهم.وأضاف أن بعض المشاركين في الحراك اعتبروا جميع الأجانب الذين دخلوا البلاد دون تأشيرات مهاجرين غير شرعيين، واتهموا منظمات دولية وبعض الجهات الرسمية بانتهاج سياسات قد تؤدي إلى توطين المهاجرين في ليبيا، كما طعنوا في القرارات التي منحت امتيازات استثنائية للمواطنين السودانيين والفلسطينيين.وأكد الجدي أن اللجوء إلى القضاء للطعن في هذه القرارات حق قانوني، وأن الأحكام القضائية الصادرة يجب احترامها، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة عدم استغلال الحراك الشعبي في الصراعات السياسية، لأن ذلك يضعف الحركات الشعبية ويفقدها أهدافها الحقيقية.وفي هذا السياق، أكد أن كثيرًا من السودانيين، خاصة القادمين من مناطق النزاع مثل الفاشر، اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب الحروب والمجازر، ولهم امتدادات اجتماعية وقبلية داخل ليبيا، مشيرًا إلى أن العلاقات التاريخية بين الشعبين تفرض التعامل معهم بمنظور إنساني، خاصة وأن ليبيا نفسها شهدت عبر عقود هجرة مواطنيها إلى دول الجوار في أوقات الأزمات.وأضاف أن المطلوب هو إنشاء إطار قانوني واضح ينظم أوضاع هذه الفئات، لأن من فرّ من الحرب والمجازر لا يمكن مساواته بالمهاجر الاقتصادي أو اللذي يهدف البقاء في ليبيا ويستقر فيها، أو الذي غادر بلده بحثًا عن فرص العمل. وأوضح أن غالبية السودانيين والتشاديين والنيجريين الذين يقصدون ليبيا يرتبطون بأوطانهم، ويأتون للعمل ثم يعودون إليها، بخلاف بعض الجنسيات الأخرى التي تستقر بشكل دائم في البلدان التي تهاجر إليها.وأشار إلى أن تلك الجهود أسهمت في دفع ليبيا إلى إعلان تحفظها على عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالهجرة وحرية التنقل، كما رفعت مستوى الوعي بمخاطر الهجرة غير القانونية.وختم الجدي بالقول "إن من فرّ من المجازر والحروب لا يجوز التعامل معه بالطريقة نفسها التي يُعامل بها المهاجر الاقتصادي، داعيًا إلى توفير الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية لهؤلاء الفارين، مثل التعليم والرعاية الصحية، مع مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاههم، مؤكدًا أن هذا الموقف تفرضه الاعتبارات القانونية والإنسانية والدينية، دون أن يعني ذلك منحهم الجنسية أو القبول بسياسات التوطين وأن قرارات الحكومة في تفعيل الامتيازات القديمة للمواطنين السودانيين جاءت استجابة للعامل الإنساني والذي دون شك يشاركها فيه جل الشعب الليبي".

https://sarabic.ae/20260608/مفوضية-شؤون-اللاجئين-في-ليبيا-بين-حماية-اللاجئين-وجدلية-التوطين-1114166872.html

https://sarabic.ae/20260605/خبراء-مخاوف-التوطين-تدفع-ملف-الهجرة-إلى-صدارة-الجدل-في-ليبيا-1114087856.html

https://sarabic.ae/20260624/الهجرة-عبر-ليبيا-مؤشرات-الانخفاض-بين-الرواية-الأوروبية-والقراءة-الميدانية-1114664971.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم