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https://sarabic.ae/20260625/بقائي-التصريحات-الأمريكية-المتناقضة-بشأن-مذكرة-التفاهم-لا-تبدد-شكوك-الإيرانيين-تجاه-واشنطن-1114687085.html
بقائي: التصريحات الأمريكية المتناقضة بشأن مذكرة التفاهم لا تبدد شكوك الإيرانيين تجاه واشنطن
بقائي: التصريحات الأمريكية المتناقضة بشأن مذكرة التفاهم لا تبدد شكوك الإيرانيين تجاه واشنطن
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن التصريحات الأمريكية المتناقضة بشأن مذكرة التفاهم لا تبدد شكوك الإيرانيين تجاه واشنطن. 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T10:59+0000
2026-06-25T10:59+0000
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وكتب بقائي في منشور على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، تعليقا على المواقف والتصريحات الأمريكية المتعلقة بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، قائلا: "إن السلطة الحاكمة في أمريكا لم تظهر يوما صدقا في تعاملها مع الشعب الإيراني".وأضاف أن "الإيرانيين يدركون أن عداء الخصوم لا ينتهي بمجرد توقيع تفاهم"، منوهًا أن طهران ستتعامل مع أي خطوة مقبلة بكامل اليقظة، مع الأخذ في الاعتبار تجارب العقود الخمسة الماضية، ولا سيما تطورات العام والنصف الأخيرين.وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "التصريحات المتناقضة للمسؤولين الأمريكيين بشأن مذكرة التفاهم لن تساعد على تقليص الشكوك المتراكمة لدى الإيرانيين، بل إنها لا تعدو كونها تذكيرا بسوابق الإخلال بالالتزامات".وشدد بقائي على أن الإدارة الأمريكية يجب أن تضع في اعتبارها أن مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام" يقتضي الوفاء بالتعهدات المتبادلة، وتجنب تقديم تفسيرات تتعارض بشكل كامل مع النص الصريح لمذكرة التفاهم.وفي سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن طهران لم تعقد أي اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الاجتماعات التي جرت في سويسرا، رغم طلب الأخير عقد لقاء بهذا الشأن.وأوضح غريب آبادي، في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، أنه لا توجد أي خطط حالية للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لهجمات، أو إلى المواد النووية الموجودة فيها.وشدد المسؤول الإيراني على أن ملف تفتيش المنشآت النووية والمواد النووية الإيرانية لن يكون مطروحًا للنقاش إلا في إطار اتفاق نهائي يتم التوصل إليه بين الأطراف المعنية.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260625/البيت-الأبيض-يطلب-نحو-88-مليار-دولار-من-الكونغرس-لـمواجهة-إيران-ودعم-وزارة-الحرب-1114678294.html
https://sarabic.ae/20260623/مجلس-الشيوخ-الأميركي-يتبنى-مشروع-قرار-يدعو-لوقف-العمليات-العسكرية-ضد-إيران-1114641098.html
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إيران, العالم, الأخبار
إيران, العالم, الأخبار

بقائي: التصريحات الأمريكية المتناقضة بشأن مذكرة التفاهم لا تبدد شكوك الإيرانيين تجاه واشنطن

10:59 GMT 25.06.2026
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
© x.com
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن التصريحات الأمريكية المتناقضة بشأن مذكرة التفاهم لا تبدد شكوك الإيرانيين تجاه واشنطن.
وكتب بقائي في منشور على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، تعليقا على المواقف والتصريحات الأمريكية المتعلقة بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، قائلا: "إن السلطة الحاكمة في أمريكا لم تظهر يوما صدقا في تعاملها مع الشعب الإيراني".
وأضاف أن "الإيرانيين يدركون أن عداء الخصوم لا ينتهي بمجرد توقيع تفاهم"، منوهًا أن طهران ستتعامل مع أي خطوة مقبلة بكامل اليقظة، مع الأخذ في الاعتبار تجارب العقود الخمسة الماضية، ولا سيما تطورات العام والنصف الأخيرين.
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وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "التصريحات المتناقضة للمسؤولين الأمريكيين بشأن مذكرة التفاهم لن تساعد على تقليص الشكوك المتراكمة لدى الإيرانيين، بل إنها لا تعدو كونها تذكيرا بسوابق الإخلال بالالتزامات".
وشدد بقائي على أن الإدارة الأمريكية يجب أن تضع في اعتبارها أن مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام" يقتضي الوفاء بالتعهدات المتبادلة، وتجنب تقديم تفسيرات تتعارض بشكل كامل مع النص الصريح لمذكرة التفاهم.
وفي سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن طهران لم تعقد أي اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الاجتماعات التي جرت في سويسرا، رغم طلب الأخير عقد لقاء بهذا الشأن.
وأوضح غريب آبادي، في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، أنه لا توجد أي خطط حالية للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لهجمات، أو إلى المواد النووية الموجودة فيها.
وشدد المسؤول الإيراني على أن ملف تفتيش المنشآت النووية والمواد النووية الإيرانية لن يكون مطروحًا للنقاش إلا في إطار اتفاق نهائي يتم التوصل إليه بين الأطراف المعنية.
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وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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