https://sarabic.ae/20260627/بن-غفير-الاتفاق-مع-لبنان-خطأ-كبير-1114770858.html
بن غفير: الاتفاق مع لبنان خطأ كبير
بن غفير: الاتفاق مع لبنان خطأ كبير
سبوتنيك عربي
انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم السبت، الاتفاق المعلن مع لبنان، واصفا إياه بأنه "خطأ كبير"، معتبرا أن السلطات اللبنانية لن تتمكن من... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
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وكتب بن غفير في قناته على "تلغرام": "الاتفاق مع لبنان خطأ كبير.. صحيح أننا ما زلنا نسيطر على معظم الأراضي راهنا، لكن الدولة اللبنانية لن تنزع سلاح "حزب الله".وأكمل: "وحدهم جنود الجيش الإسرائيلي يستطيعون تدمير "حزب الله"، ولا طرف آخر سيقوم بذلك بدلًا منا".وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن، يوم أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري.وقال روبيو في بيان: "اليوم اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر. ويُنشئ هذا الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تيسّرها الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260627/نتنياهو-حققنا-إنجازا-تاريخيا-مع-لبنان-وسنواصل-ضرب-حزب-الله--1114769663.html
https://sarabic.ae/20260627/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-لبدء-الانسحاب-من-منطقتين-تجريبيتين-جنوبي-لبنان-غدا-1114768735.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان
بن غفير: الاتفاق مع لبنان خطأ كبير
انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم السبت، الاتفاق المعلن مع لبنان، واصفا إياه بأنه "خطأ كبير"، معتبرا أن السلطات اللبنانية لن تتمكن من نزع سلاح "حزب الله".
وكتب بن غفير في قناته على "تلغرام": "الاتفاق مع لبنان خطأ كبير.. صحيح أننا ما زلنا نسيطر على معظم الأراضي راهنا، لكن الدولة اللبنانية لن تنزع سلاح "حزب الله".
وأضاف: "بعض وزراء الحكومة اللبنانية هم وزراء "حزب الله"، ولا يمكن الوثوق بلبنان في تجريد "حزب الله" من أسلحته".
وأكمل: "وحدهم جنود الجيش الإسرائيلي يستطيعون تدمير "حزب الله"، ولا طرف آخر سيقوم بذلك بدلًا منا".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل حققت "إنجازًا تاريخيًا" مع لبنان، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته ضد "حزب الله" مع استمرار تنفيذ الترتيبات التي تحدث عنها بشأن جنوب لبنان.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن، يوم أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري.
وقال روبيو في بيان: "اليوم اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر. ويُنشئ هذا الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تيسّرها الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".
ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، يوم أمس الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.
وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما
، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.