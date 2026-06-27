https://sarabic.ae/20260627/بن-غفير-الاتفاق-مع-لبنان-خطأ-كبير-1114770858.html

بن غفير: الاتفاق مع لبنان خطأ كبير

بن غفير: الاتفاق مع لبنان خطأ كبير

سبوتنيك عربي

انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم السبت، الاتفاق المعلن مع لبنان، واصفا إياه بأنه "خطأ كبير"، معتبرا أن السلطات اللبنانية لن تتمكن من... 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T19:40+0000

2026-06-27T19:40+0000

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وكتب بن غفير في قناته على "تلغرام": "الاتفاق مع لبنان خطأ كبير.. صحيح أننا ما زلنا نسيطر على معظم الأراضي راهنا، لكن الدولة اللبنانية لن تنزع سلاح "حزب الله".وأكمل: "وحدهم جنود الجيش الإسرائيلي يستطيعون تدمير "حزب الله"، ولا طرف آخر سيقوم بذلك بدلًا منا".وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن، يوم أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري.وقال روبيو في بيان: "اليوم اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر. ويُنشئ هذا الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تيسّرها الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

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https://sarabic.ae/20260627/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-لبدء-الانسحاب-من-منطقتين-تجريبيتين-جنوبي-لبنان-غدا-1114768735.html

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