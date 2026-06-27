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رئيس البرلمان اللبناني يحذر اللبنانيين من "الفتنة"
رئيس البرلمان اللبناني يحذر اللبنانيين من "الفتنة"
سبوتنيك عربي
حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، الشعب اللبناني، من الوقوع في الفتنة. 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T11:51+0000
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ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، ظهر اليوم السبت، عن نبيه بري، تصريحه المقتضب، "يا أهلي في لبنان كل لبنان، إنها الفتنة.!".وأضاف رئيس البرلمان اللبناني "كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهرا فيُركب ولا ضرعا فيُحلب". وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن، امس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري. وقال روبيو في بيان: "اليوم اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر. ويُنشئ هذا الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تيسّرها الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
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https://sarabic.ae/20260627/حزب-الله-عبر-سبوتنيك-لا-نعترف-باتفاق-واشنطن-وسلاحنا-باق-والسلطة-وضعت-لبنان-في-مأزق-1114756655.html
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لبنان, العالم العربي, الأخبار
لبنان, العالم العربي, الأخبار
رئيس البرلمان اللبناني يحذر اللبنانيين من "الفتنة"
حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، الشعب اللبناني، من الوقوع في الفتنة.
ونقلت صحيفة
"الأخبار" اللبنانية، ظهر اليوم السبت، عن نبيه بري، تصريحه المقتضب، "يا أهلي في لبنان كل لبنان، إنها الفتنة.!".
وأضاف رئيس البرلمان اللبناني "كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهرا فيُركب ولا ضرعا فيُحلب".
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن، امس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان
اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري.
وقال روبيو في بيان: "اليوم اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر. ويُنشئ هذا الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تيسّرها الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".
ووقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.
وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما
، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.