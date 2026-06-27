https://sarabic.ae/20260627/رئيس-البرلمان-اللبناني-يحذر-اللبنانيين-من-الفتنة-1114759902.html

رئيس البرلمان اللبناني يحذر اللبنانيين من "الفتنة"

رئيس البرلمان اللبناني يحذر اللبنانيين من "الفتنة"

سبوتنيك عربي

حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، الشعب اللبناني، من الوقوع في الفتنة. 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T11:51+0000

2026-06-27T11:51+0000

2026-06-27T11:51+0000

لبنان

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1095011511_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a9497e77650a2559570d63e7b693ac9b.jpg

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، ظهر اليوم السبت، عن نبيه بري، تصريحه المقتضب، "يا أهلي في لبنان كل لبنان، إنها الفتنة.!".وأضاف رئيس البرلمان اللبناني "كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهرا فيُركب ولا ضرعا فيُحلب". وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن، امس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري. وقال روبيو في بيان: "اليوم اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر. ويُنشئ هذا الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تيسّرها الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

https://sarabic.ae/20260627/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-تكشف-عن-تقليص-للقوات-في-جنوب-لبنان-وتبادل-ألوية-مع-قطاع-غزة-1114755440.html

https://sarabic.ae/20260627/حزب-الله-عبر-سبوتنيك-لا-نعترف-باتفاق-واشنطن-وسلاحنا-باق-والسلطة-وضعت-لبنان-في-مأزق-1114756655.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, العالم العربي, الأخبار