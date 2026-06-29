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"حزب الله": نحتفظ بحقنا الكامل في الدفاع عن وطننا

"حزب الله": نحتفظ بحقنا الكامل في الدفاع عن وطننا

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي واصل خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن "ما أقدم عليه العدو يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق... 29.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-29T00:33+0000

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2026-06-29T00:33+0000

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وفي بيان للحزب، فجر اليوم الاثنين، شجب الممارسات الإسرائيلية مشددا على أنه يراقب هذه الانتهاكات ويرصدها، ويحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن وطنه وشعبه.وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن، أمس الأحد، أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقاً قبل تنفيذ عملية عسكرية جنوبي لبنان".وأوضح البيان أن "الجيش الإسرائيلي دمر قبل وقت قصير شبكة أنفاق وبنية تحتية تحت أرضية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة "مجدل زون" جنوبي لبنان". وأضاف أن "إسرائيل أبلغت مسبقاً كلّاً من الولايات المتحدة والمبعوث الأمريكي في لبنان بالعملية، التي استهدفت بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله"، وفقا للبيان.وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن "إسرائيل توصلت إلى إطار تفاهمات مع لبنان بوساطة أمريكية، يهدف إلى المضي نحو إنهاء الصراع بين الجانبين، مع إمكانية الوصول لاحقًا إلى اتفاق سلام".وأضاف نتنياهو أن "التفاهمات تشمل استمرار وجود "منطقة أمنية" داخل الأراضي اللبنانية"، وفق ما وصفه، "إلى حين نزع سلاح "حزب الله" وضمان عدم وجود أي تهديد للأمن الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية"، بحسب قوله.وفي سياق حديثه عن التطورات العسكرية، قال رئيس الوزراء إن "إسرائيل وجهت ضربات قوية لحزب الله"، مشيرًا إلى "تدمير جزء كبير من ترسانته الصاروخية واستهداف قياداته، إلى جانب عمليات عسكرية مكثفة خلال الفترة الماضية".ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني,

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