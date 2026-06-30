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https://sarabic.ae/20260630/معلقا-على-رقص-ماركواين-عراقجي-الولايات-المتحدة-أثبتت-عدم-أهليتها-لاستضافة-كأس-العالم-1114849070.html
معلقا على "رقص ماركواين".. عراقجي: الولايات المتحدة أثبتت عدم أهليتها لاستضافة كأس العالم
معلقا على "رقص ماركواين".. عراقجي: الولايات المتحدة أثبتت عدم أهليتها لاستضافة كأس العالم
سبوتنيك عربي
وجّه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين، بشأن بطولة كأس العالم 2026. 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T20:40+0000
2026-06-30T20:40+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات عراقجي جاءت ردا على تصريحات وزير الأمن الداخلي الأمريكي.ويشار إلى أن ماركواين مولين قد علّق على خروج المنتخب الإيراني من كأس العالم 2026 بالقول إنه "رقص فرحا" بعد خروج المنتخب الإيراني من الأدوار التمهيدية.وفي السياق نفسه، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، بطولة كأس العالم لكرة القدم بأنها "مسيسة"، مشيرا إلى أنها عكست حقد الإدارة الأمريكية ضد المنتخب الإيراني.وقال بقائي خلال مؤتمر صحفي: "شهدنا هذا العام واحدة من أكثر الأحداث الرياضية تسييسًا في العالم وهي كأس العالم لكرة القدم ... لقد أظهر ذلك قمة الحقد لدى الإدارة الأمريكية، التي أعربت صراحةً عن سعادتها بإخفاق المنتخب الإيراني في التأهل، وهو ما يتعارض مع جميع ضوابط ومعايير الدولة المضيفة".وشارك المنتخب الإيراني في كأس العالم في ظل التوتر القائم بينه وبين الولايات المتحدة وإسرائيل.ونُقل معسكر تدريب المنتخب من أريزونا إلى تيخوانا في المكسيك قبل انطلاق البطولة، وواجه اللاعبون قيوداً على السفر طوال فترة البطولة.وفي أول مباراتين لهم في لوس أنجلوس، لم يُسمح للاعبي المنتخب الإيراني بدخول الولايات المتحدة إلّا قبل يوم واحد من المباراة، وكان عليهم المغادرة في نفس يوم المباراة، وفقاً لشروط تأشيراتهم.وتحظى كرة القدم في إيران بمكانة جماهيرية كبيرة، إذ تعد الرياضة الأكثر شعبية في البلاد، كما تحظى مشاركات المنتخب الوطني في البطولة العالمية بمتابعة ودعم واسعين من مختلف شرائح المجتمع الإيراني، الأمر الذي يمنح هذه المواجهة بعداً معنوياً يتجاوز حدود المنافسة الرياضية، لتتحول إلى مناسبة ينتظرها ملايين الإيرانيين باعتبارها رمزاً لعودة الحياة الطبيعية واستمرار الحضور الإيراني على الساحة الدولية.
https://sarabic.ae/20260430/رئيس-فيفا-إيران-ستشارك-في-كأس-العالم-2026-وستلعب-في-أمريكا-1113017571.html
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إيران, العالم, الأخبار
إيران, العالم, الأخبار

معلقا على "رقص ماركواين".. عراقجي: الولايات المتحدة أثبتت عدم أهليتها لاستضافة كأس العالم

20:40 GMT 30.06.2026
© AP Photo / Hassan Ammarوصول منتخب إيران للمشاركة في مونديال قطر 2022
وصول منتخب إيران للمشاركة في مونديال قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
وجّه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين، بشأن بطولة كأس العالم 2026.
وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات عراقجي جاءت ردا على تصريحات وزير الأمن الداخلي الأمريكي.

وقال عراقجي للوزير الأمريكي: "لقد أثبتم للعالم أنكم غير مؤهلين لاستضافة بطولة دولية".

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وأضاف: "السيد مولين؛ لقد أنجزتم مهمتكم بنجاح! لكنكم حققتم إلى جانب ذلك إنجازا آخر أيضا، إذ أثبتم للعالم أنكم لا تستحقون استضافة بطولة دولية! لقد تحوّلت إدارتكم لهذا الملف إلى نموذج كامل لكيفية إهدار المكانة والسمعة اللتين يمكن أن تمنحهما استضافة حدث دولي".
ويشار إلى أن ماركواين مولين قد علّق على خروج المنتخب الإيراني من كأس العالم 2026 بالقول إنه "رقص فرحا" بعد خروج المنتخب الإيراني من الأدوار التمهيدية.
وفي السياق نفسه، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، بطولة كأس العالم لكرة القدم بأنها "مسيسة"، مشيرا إلى أنها عكست حقد الإدارة الأمريكية ضد المنتخب الإيراني.
وقال بقائي خلال مؤتمر صحفي: "شهدنا هذا العام واحدة من أكثر الأحداث الرياضية تسييسًا في العالم وهي كأس العالم لكرة القدم ... لقد أظهر ذلك قمة الحقد لدى الإدارة الأمريكية، التي أعربت صراحةً عن سعادتها بإخفاق المنتخب الإيراني في التأهل، وهو ما يتعارض مع جميع ضوابط ومعايير الدولة المضيفة".
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وشارك المنتخب الإيراني في كأس العالم في ظل التوتر القائم بينه وبين الولايات المتحدة وإسرائيل.
ونُقل معسكر تدريب المنتخب من أريزونا إلى تيخوانا في المكسيك قبل انطلاق البطولة، وواجه اللاعبون قيوداً على السفر طوال فترة البطولة.
وفي أول مباراتين لهم في لوس أنجلوس، لم يُسمح للاعبي المنتخب الإيراني بدخول الولايات المتحدة إلّا قبل يوم واحد من المباراة، وكان عليهم المغادرة في نفس يوم المباراة، وفقاً لشروط تأشيراتهم.
وتحظى كرة القدم في إيران بمكانة جماهيرية كبيرة، إذ تعد الرياضة الأكثر شعبية في البلاد، كما تحظى مشاركات المنتخب الوطني في البطولة العالمية بمتابعة ودعم واسعين من مختلف شرائح المجتمع الإيراني، الأمر الذي يمنح هذه المواجهة بعداً معنوياً يتجاوز حدود المنافسة الرياضية، لتتحول إلى مناسبة ينتظرها ملايين الإيرانيين باعتبارها رمزاً لعودة الحياة الطبيعية واستمرار الحضور الإيراني على الساحة الدولية.
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