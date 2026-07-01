https://sarabic.ae/20260701/رغم-خروجه-من-الأدوار-التمهيدية-قاليباف-في-رسالة-للمنتخب-الايراني-قاتلتم-وأظهرتم-العزم-1114866356.html
رغم خروجه من الأدوار التمهيدية.. قاليباف في رسالة للمنتخب الايراني: قاتلتم وأظهرتم العزم
رغم خروجه من الأدوار التمهيدية.. قاليباف في رسالة للمنتخب الايراني: قاتلتم وأظهرتم العزم
سبوتنيك عربي
بعث رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، رسالة إلى منتخب بلاده لكرة القدم الذي شارك في بطولة كأس العالم 2026. 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T16:07+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن قاليباف، أنه "في ظل الضغوط الشاملة التي كانت على عاتقكم، قاتلتم بكل قوة وأظهرتم العزم والتضامن والروح الإيرانية الجديرة بالثناء".وأفادت الوكالة بأن قاليباف ثمَّن فيها جهود المنتخب الايراني لكرة القدم في كأس العالم 2026 بأمريكا، قائلا: "أبناء إيران الغيارى في المنتخب الوطني لكرة القدم، تحية وسلام.. قوّاكم الله. أنتم الذين دافعتم بشجاعة وحميّة وطنية باسم إيران في ساحة كأس العالم الكبيرة".وتابع قاليباف: "عودوا إلى الديار بكل فخر واعتزاز".وشارك المنتخب الإيراني في كأس العالم في ظل التوتر القائم بينه وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما خرج من الأدوار التمهيدية، بعدما حصد 3 نقاط فقط بعدما تعادل في المباريات الثلاث التي خاضها ضمن المجموعة السابعة التي ضمت بلجيكا ومصر ونيوزيلندا.ونُقل معسكر تدريب المنتخب من أريزونا إلى تيخوانا في المكسيك قبل انطلاق البطولة، وواجه اللاعبون قيوداً على السفر طوال فترة البطولة.وفي أول مباراتين لهم في لوس أنجلوس، لم يُسمح للاعبي المنتخب الإيراني بدخول الولايات المتحدة إلّا قبل يوم واحد من المباراة، وكان عليهم المغادرة في نفس يوم المباراة، وفقاً لشروط تأشيراتهم.وتحظى كرة القدم في إيران بمكانة جماهيرية كبيرة، إذ تعد الرياضة الأكثر شعبية في البلاد، كما تحظى مشاركات المنتخب الوطني في البطولة العالمية بمتابعة ودعم واسعين من مختلف شرائح المجتمع الإيراني، الأمر الذي يمنح هذه المواجهة بعداً معنوياً يتجاوز حدود المنافسة الرياضية، لتتحول إلى مناسبة ينتظرها ملايين الإيرانيين باعتبارها رمزاً لعودة الحياة الطبيعية واستمرار الحضور الإيراني على الساحة الدولية.
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إيران, العالم, الأخبار
رغم خروجه من الأدوار التمهيدية.. قاليباف في رسالة للمنتخب الايراني: قاتلتم وأظهرتم العزم
بعث رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، رسالة إلى منتخب بلاده لكرة القدم الذي شارك في بطولة كأس العالم 2026.
ونقلت وكالة
"إرنا" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن قاليباف، أنه "في ظل الضغوط الشاملة التي كانت على عاتقكم، قاتلتم بكل قوة وأظهرتم العزم والتضامن والروح الإيرانية الجديرة بالثناء".
وأفادت الوكالة بأن قاليباف ثمَّن فيها جهود المنتخب الايراني
لكرة القدم في كأس العالم 2026 بأمريكا، قائلا: "أبناء إيران الغيارى في المنتخب الوطني لكرة القدم، تحية وسلام.. قوّاكم الله. أنتم الذين دافعتم بشجاعة وحميّة وطنية باسم إيران في ساحة كأس العالم الكبيرة".
وأضاف: "وأنشدتم نشيدنا الوطني على مسمع العالم، ورفعتم العلم الإيراني المعزّز، بينما كنتم في عزاء شهر محرم الحرام ومفجوعين بفقدان قائد الثورة الشهيد ومواطنينا الشهداء".
وتابع قاليباف: "عودوا إلى الديار بكل فخر واعتزاز".
وشارك المنتخب الإيراني في كأس العالم في ظل التوتر القائم بينه وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما خرج من الأدوار التمهيدية، بعدما حصد 3 نقاط فقط بعدما تعادل في المباريات الثلاث التي خاضها ضمن المجموعة السابعة التي ضمت بلجيكا ومصر ونيوزيلندا.
ونُقل معسكر تدريب المنتخب من أريزونا إلى تيخوانا في المكسيك قبل انطلاق البطولة،
وواجه اللاعبون قيوداً على السفر طوال فترة البطولة.
وفي أول مباراتين لهم في لوس أنجلوس، لم يُسمح للاعبي المنتخب الإيراني بدخول الولايات المتحدة إلّا قبل يوم واحد من المباراة، وكان عليهم المغادرة في نفس يوم المباراة، وفقاً لشروط تأشيراتهم.
وتحظى كرة القدم في إيران
بمكانة جماهيرية كبيرة، إذ تعد الرياضة الأكثر شعبية في البلاد، كما تحظى مشاركات المنتخب الوطني في البطولة العالمية بمتابعة ودعم واسعين من مختلف شرائح المجتمع الإيراني، الأمر الذي يمنح هذه المواجهة بعداً معنوياً يتجاوز حدود المنافسة الرياضية، لتتحول إلى مناسبة ينتظرها ملايين الإيرانيين باعتبارها رمزاً لعودة الحياة الطبيعية واستمرار الحضور الإيراني على الساحة الدولية.