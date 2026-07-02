https://sarabic.ae/20260702/رئيس-الهيئة-الإسلامية-العليا-في-القدس-لـسبوتنيك-قانون-منع-الآذان-عدوان-إسرائيلي-ولن-نعترف-به-1114884390.html

رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس لـ"سبوتنيك": قانون منع الآذان عدوان إسرائيلي ولن نعترف به

رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس لـ"سبوتنيك": قانون منع الآذان عدوان إسرائيلي ولن نعترف به

سبوتنيك عربي

علق رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، على مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون منع وتقييد... 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T09:39+0000

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وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن هذه التحركات ليست المحاولة الأولى ولن تكون الأخيرة، مشيرًا إلى أن "الاحتلال بدأ في هذه المحاولات منذ عام 2011 وفشل فيها جميعا، وسيفشل في هذه المحاولة أيضا، باعتبار أن الآذان شعيرة إسلامية مرتبطة بالصلاة التي تعد ركنا من أركان الإسلام".وقال الشيخ صبري إن الآذان الذي رفعه الصحابي بلال بن رباح في رحاب الأقصى بحضور أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، سيبقى مرفوعا في سماء فلسطين من المسجد الأقصى وإلى جميع مساجدها، مشددًا على أن ما يقوم به الكنيست لا إقرار به ولا اعتراف فيه.ووصف خطيب المسجد الأقصى هذه المحاولات بـ "العدوانية"، مؤكدًا أنها تتعارض مع حرية العبادة المكفولة، وكذلك مع القوانين والأعراف الدولية.وأضاف الشيخ صبري أن الاحتلال يسعى من خلف هذه الخطوة إلى إشعال حرب دينية واقتصادية ووجودية في المنطقة ويحارب الفلسطينيين من كل النواحي، داعيًا إلى التمسك والثبات في البلاد لكون هذا الثبات حقا شرعيا لكل الفلسطينيين.وفيما يتعلق بالموقف الدولي من هذه التحركات، أكد أن فلسطين لا تعول على أي موقف يصدر عن المجتمع الدولي، خاصة في ظل الصمت المستمر إزاء كل الإجراءات الاحتلالية والاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.وأقر الكنيست، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، مشروع "قانون المؤذن" الذي يستهدف تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد في القدس والداخل الإسرائيلي، تحت ذريعة منع الضجيج، وبأغلبية 50 عضو كنيست مقابل 36 معارضا.ويعد إقرار القانون بالقراءة التمهيدية مرحلة أولى في مسار التشريع، حيث تنقل الصيغة إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة التي ستبحثها، قبل أن تحتاج إلى اجتياز القراءة الأولى ثم القراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح قانونا نافذا.وفي حال إقرار القانون، سيفرض القانون قيودا مشددة على تشغيل أنظمة الصوت العامة بمستويات صوت عالية، ويحدد ساعات التشغيل، ويشترط الحصول على ترخيص خاص لتشغيلها في المساجد.وبحسب مشروع القانون، سيتم النظر في منح التراخيص وفقًا لمعايير مثل شدة الضوضاء، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية.ويمنح القانون الشرطة صلاحيات إنفاذ واسعة، إذ يحق لضابط الشرطة المطالبة بوقف الضوضاء فورا، وفي حالات المخالفة المتكررة، يحق للشرطة مصادرة أنظمة الصوت العامة للمسجد.

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