https://sarabic.ae/20260705/جولة-لوزير-العمل-اللبناني-جنوبا-لتفقد-الأضرار-وبلديات-تناشد-صناديقنا-تحت-الصفر--1114958764.html

جولة لوزير العمل اللبناني جنوبا لتفقد الأضرار.. وبلديات تناشد: "صناديقنا تحت الصفر"

جولة لوزير العمل اللبناني جنوبا لتفقد الأضرار.. وبلديات تناشد: "صناديقنا تحت الصفر"

سبوتنيك عربي

جال وزير العمل اللبناني، الدكتور محمد حيدر، على المناطق الجنوبية المدمرة (صيدا، النبطية، وصور) لتفقد أعمال رفع الأنقاض، برفقة وفد واسع ضم نواب المنطقة،... 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T10:45+0000

2026-07-05T10:45+0000

2026-07-05T10:45+0000

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وفي حديث لـ"راديو سبوتنيك"، أكد الوزير محمد حيدر أن الهدف من الجولة هو معاينة الواقع، قائلًا: "واجبنا بلسمة الجراح ضمن رؤية واضحة لإدارة الرسوم وتخفيف الضرائب، إذ لا يجب فرض أعباء عشوائية جديدة على المواطنين". وأشار إلى أنه يتم العمل على خطط سريعة لإعادة النهضة وتأمين الوظائف فور توفر الأموال، مؤكدًا أنه رفع تقارير بالأضرار للمحافل الدولية.وطالب بدعم مالي عاجل، قائلًا: "نرفض التمييز بين بلديات الجنوب وباقي المناطق، فنحن بحاجة للأموال لتقديم الخدمات الأساسية ودفع أجور العمال".وقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقا إطاريا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

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