https://sarabic.ae/20260706/من-نبات-زينة-إلى-خطر-بيئي-كيف-اجتاحت-زهرة-النيل-أنهار-العراق؟-1114989193.html

من نبات زينة إلى خطر بيئي... كيف اجتاحت "زهرة النيل" أنهار العراق؟

من نبات زينة إلى خطر بيئي... كيف اجتاحت "زهرة النيل" أنهار العراق؟

سبوتنيك عربي

لم تعد "زهرة النيل" مجرد نبات مائي يطفو على سطح الأنهار، بل تحولت إلى قنبلة بيئية صامتة تزحف بسرعة في المجاري المائية العراقية، مهددةً الأمن المائي والثروة... 06.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-06T13:17+0000

2026-07-06T13:17+0000

2026-07-06T13:26+0000

العراق

نهر

نبات

البيئة

السمك

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/06/1114985962_12:0:1308:729_1920x0_80_0_0_2834428488342f7133055c61ea2c71d4.jpg

وبينما تتسع رقعة انتشارها في خمس محافظات، تدق الحكومة وخبراء البيئة ناقوس الخطر، محذرين من سيناريو أكثر خطورة يتمثل بوصولها إلى الأهوار، حيث قد يصبح احتواؤها شبه مستحيل، في ظل استنزافها للمياه وإلحاقها أضرارا واسعة بالنظام البيئي.تهدد التنوع الحيوي في الأنهار العراقيةوحذر الخبير البيولوجي، أحمد السرداح، في حديث لـ"سبوتنيك"، من استمرار انتشار نبات "زهرة النيل" في الأنهار العراقية، مؤكدًا أنه "بات يشكل أحد أخطر التهديدات البيئية والمائية في البلاد، لما يسببه من استنزاف للمياه وإضرار بالثروة المائية".وأوضح أن "أكثر المحافظات تضررا من انتشار هذا النبات هي ديالى وبابل والديوانية وذي قار"، مبينًا أن "النبتة الواحدة تستهلك ما بين لتر وثلاثة لترات من المياه يوميا، ما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه، خاصة في ظل أزمة الشح المائي التي يواجهها العراق".وأوضح أن "الكثافة العالية للنبات على سطح المياه تمنع وصول أشعة الشمس إلى الأعماق، كما تقلل مستويات الأوكسجين الذائب، الأمر الذي يهدد الكائنات المائية ويؤثر سلباً في النظام البيئي داخل الأنهار والجداول".كما دعا إلى "استثمار النبات اقتصاديا من خلال جمعه وتجفيفه وتحويله إلى سماد عضوي، بما يسهم في تقليل انتشاره وتشجيع المواطنين على المشاركة في إزالته مقابل الاستفادة منه في الصناعات الزراعية".وتصنف زهرة النيل ضمن أخطر النباتات المائية الغازية على مستوى العالم، إذ تعود أصولها إلى أمريكا الجنوبية، لكنها انتقلت إلى عشرات الدول وتسببت بخسائر بيئية واقتصادية كبيرة، شملت دولا في أفريقيا وآسيا وأوروبا، من بينها نيجيريا وكينيا وسريلانكا وجنوب غرب فرنسا.ودخل النبات إلى العراق قبل نحو عقدين، قبل أن يتوسع تدريجيا في عدد من الأنهار والجداول، مستفيدا من الظروف البيئية المناسبة لانتشاره، وتؤدي الكتل النباتية الكثيفة التي تشكلها زهرة النيل إلى حجب أشعة الشمس عن المياه، وخفض مستويات الأوكسجين الذائب فيها، وهو ما ينعكس سلباً على الأحياء المائية ويهدد التنوع الحيوي داخل الأنهار والبحيرات.الأسماك وجريان الأنهار في خطربدوره، دعا رئيس مؤسسة روافد لحماية الأحياء المائية، حاتم عبد الكريم، إلى إعادة تفعيل دائرة متخصصة بمكافحة "زهرة النيل"، محذرا من استمرار توسع هذا النبات الغازي وما يسببه من أضرار كبيرة على البيئة والموارد المائية في العراق.وتابع: "هذا النبات يشكل أيضا عائقا أمام جريان المياه، ويتسبب في تكوين كتل نباتية كثيفة قد تسد أجزاء من الأنهار والقنوات المائية، الأمر الذي ينعكس سلبا على منظومة الري وإدارة الموارد المائية"، مشيرًا إلى أن "العراق استخدم سابقا وسائل المكافحة البيولوجية عبر إطلاق أنواع من الأسماك العاشبة، مثل سمك الكارب العشبي، الذي يتغذى على النباتات المائية ويساعد في الحد من انتشارها".وأكد عبد الكريم، أن "انتشار "زهرة النيل" بات واضحا في عدد من المواقع المائية المهمة، من بينها محيط سدة الكوت وسدة الهندية"، داعيا وزارة الموارد المائية إلى "إعادة تأسيس دائرة مكافحة "زهرة النيل" التي كانت تتولى سابقا متابعة هذا الملف، لما تمثله من ضرورة ملحة في مواجهة التحديات البيئية الحالية".ولا تقتصر أضرار النبات على الجانب البيئي، بل تمتد إلى القطاع الزراعي، إذ تعيق الكتل النباتية حركة المياه داخل شبكات الري والبزل، وتؤثر في كفاءة إيصال المياه إلى الأراضي الزراعية، فضلاً عن مساهمتها في رفع معدلات التبخر واستنزاف كميات إضافية من المياه.وفي محافظة الأنبار، رُصد انتشار واسع لزهرة النيل في عدد من المجاري المائية المتفرعة من نهر الفرات ضمن ناحية العامرية، الأمر الذي أثار مخاوف من تأثيرها على انسيابية المياه ومحطات السحب المائي.أما في ذي قار، فقد باشرت مديرية الموارد المائية أعمال المرحلة الثانية من إزالة زهرة النيل والترسبات الطينية والقصب من مجرى نهر الفرات، وهو ما استدعى إغلاق جسر الزيتون لمدة 24 ساعة لتنفيذ عمليات التنظيف والكري في المقطع الممتد بين الجسر والجسر العائم قرب جامعة ذي قار.

https://sarabic.ae/20260415/بعد-كارثة-الأسماك-وزير-الموارد-المائية-العراقي-يكشف-تطورات-تلوث-نهر-دجلة-1112555656.html

https://sarabic.ae/20250609/العراق-نواجه-تحديا-كبيرا-بانحسار-المياه-في-نهري-دجلة-والفرات-بسبب-التغير-المناخي-1101494993.html

https://sarabic.ae/20250814/الجفاف-يهدد-حضارة-عمرها-آلاف-السنين-في-أهوار-العراق-1103694296.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, نهر, نبات, البيئة, السمك, تقارير سبوتنيك, حصري